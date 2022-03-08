REKLAMA
iPhone'y 17 dostały nowy czip N1. To wielka innowacja skryta w cieniu

Apple o tym głośno nie krzyczy, ale może to być jeden z najważniejszych kroków w kierunku całkowitej niezależności technologicznej giganta z Cupertino.

Maciej Gajewski
Starsze Apple Watche też dostaną najciekawszą nowość. Miłe zaskoczenie
Apple ma pierwszy na świecie telefon kręcący takie wideo. Pełna dominacja
Apple chce, abyś nosił iPhone'a na pasku ze śmieci. Za skromne 319 zł
iPhone 17 Pro ma sprytną funkcję ekranu, o której Apple nie mówi
Polska kolej chwali się prędkością. W kilometrach, ale nie na godzinę
Białoruś: ostrzegaliśmy Polskę przed dronami

Nowy iPhone 17, nowe AirPodsy, wszystko amazing
Recenzja Cronos: The New Dawn. PRL był przerażający
Gry03.09.2025 14:02

Recenzja Cronos: The New Dawn. PRL był przerażający

Szymon Radzewicz
Znalazłem dobry monitor 144 Hz do gier za pół tysiąca. Gdzie haczyk?
Gry03.09.2025 04:23

Znalazłem dobry monitor 144 Hz do gier za pół tysiąca. Gdzie haczyk?

Maciej Gajewski
Gotowy PC do gier MSI w cenie składaka. Lubię takich wywrotowców
Sprzęt02.09.2025 16:39

Gotowy PC do gier MSI w cenie składaka. Lubię takich wywrotowców

Maciej Gajewski

Nowe telefony Google Pixel 10

SW PLUS
Miękka siła w twardej grze o władzę. Jak Chiny rozgrywają globalne starcie na technologie
Azja08.09.2025 08:17

Miękka siła w twardej grze o władzę. Jak Chiny rozgrywają globalne starcie na technologie

Rafał Pikuła

Najlepsze teksty Spider's Web

Rosyjska dezinformacja o dronach w Polsce
Tech
10.09.2025 16:26

Rosjanie: nie było żadnych dronów. Trolle podważają polskie komunikaty

Wkrótce po tym, jak polski rząd poinformował o wtargnięciu rosyjskich dronów w naszą przestrzeń powietrzną, w rosyjskich mediach i kanałach społecznościowych rozpoczęła się intensywna kampania dezinformacyjna.
Yale: "Myśl o wierceniu w drzwiach jest przerażająca". Ich nowy zamek ma to zmienić

Yale: "Myśl o wierceniu w drzwiach jest przerażająca". Ich nowy zamek ma to zmienić

Yale wprowadza inteligentny zamek dla każdego – Linus L2 Lite kosztuje 139 euro i nie wymaga trwałej instalacji. Ma to być prosty i przystępny cenowo sposób na pozbycie się tradycyjnych kluczy.
Bezstratna jakość Spotify
Tech
10.09.2025 15:49

Spotify wreszcie to zrobiło. Bezstratny dźwięk już dostępny, bez dopłat

Spotify wreszcie zdecydowało się na udostępnienie dźwięku w jakości bezstratnej. Na ten moment czekało wiele osób. Jest też zaskoczenie – nie będzie drożej!
Artykuł 4 NATO
Tech
10.09.2025 14:55

Polska chce uruchomić Artykuł 4 NATO. Jest wniosek, takie są skutki

Polska wystąpiła z wnioskiem formalnym o uruchomienie artykułu 4 NATO – oświadczył w Sejmie Premier Donald Tusk. Decyzja została podjęta wspólnie przez premiera i prezydenta. 

Nauka

Egzoplaneta TRAPPIST-1 e, wielkości Ziemi, przedstawiona w prawym dolnym rogu, jest widoczna przechodząca przed swoją gwiazdą macierzystą na tej artystycznej wizualizacji układu TRAPPIST-1. Naukowcy nazywają to zjawisko tranzytem, ​​ponieważ pozwala ono na zebranie cennych danych podczas przejścia egzoplanety między gwiazdą a teleskopem, a światło gwiazdy oświetla atmosferę (o ile taka istnieje). Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba NASA przeprowadził wstępne obserwacje planet b, c, d i e podczas ich tranzytów, a kolejne obserwacje planety e są w toku. Chociaż częste rozbłyski gwiazdy utrudniają wykrycie atmosfery, każdy tranzyt dostarcza naukowcom coraz więcej informacji, które pozwalają im uzyskać pełniejszy obraz tych odległych światów. 
Tech
09.09.2025 10:30

Znaleźli drugą Ziemię. Atmosfera uderzająco podobna do naszej

Zapnijcie pasy i przygotujcie się na podróż, która może wywrócić nasz świat do góry nogami. Oto zbliżamy się do odpowiedzi na najważniejsze pytanie w historii ludzkości. Czy jesteśmy sami?
Szkoły uczą z błędnych map. Czas to zmienić
Tech
09.09.2025 06:58

Całe życie byłeś w błędzie. Tak naprawdę wygląda Afryka

Przez dziesięciolecia atlasy szkolne przedstawiały zniekształcony obraz świata. Nie tylko geograficznie, ale i symbolicznie. Dziś coraz więcej głosów domaga się naprawienia tej wizualnej niesprawiedliwości. Afryka, którą znasz z map, jest znacznie większa, niż myślisz.
Zobaczyli jądro atomu w ruchu. To jak zajrzeć do samego serca materii
Tech
09.09.2025 06:55

Zobaczyli, jak oddycha atom. To rewolucja w badaniach kwantowych

Ta obserwacja może przyczynić się do rewolucji w badaniach kwantowych. Naukowcy po raz pierwszy zobaczyli, jak oddycha atom.
Nowy materiał z Chin przetrwa 2600°C
Tech
09.09.2025 06:08

Ten materiał przetrwa piekło. Wytrzymuje 2600°C i nie pęka

Chińscy naukowcy stworzyli materiał, który jest wyjątkowo odporny na ekstremalne temperatury.

Sprzęt

Apple Watch Ultra 3 kontra Ultra 2. Sprawdziłem na papierze, czy warto
iPhone Air to smartfon, którego pragnę, ale to byłby związek bez przyszłości
iPhone Air może i ma płaskowyż zamiast wyspy aparatu, ale za to i tak się giba
Jakie tanie słuchawki bezprzewodowe kupić? Te od Huaweia brzmią jak rozsądny wybór
Oprogramowanie

Firefox jak Biedronka. Będziesz trząsł iPhone'em, o ile jest drogi
Tech
09.09.2025 16:48

Firefox jak Biedronka. Będziesz trząsł iPhone'em, o ile jest drogi

Mozilla Firefox wprowadzi do swojej przeglądarki ciekawe rozwiązanie, aktywowane potrząsaniem smartfona. Na razie tylko w nowszych iPhone’ach.
Outlook Lite koniec
Tech
08.09.2025 20:45

Microsoft zakopuje lubianą aplikację. Tak nie sprawdzisz już poczty 

Microsoft postanowił zakopać jedną ze swoich lepszych aplikacji do przeglądania poczty internetowej. Jeśli z niej korzystałeś, masz jeszcze miesiąc na przeniesienie się na pełnoprawną wersję oprogramowania.
Zaświadczenie o niekaralności. Cyfrowa wersja w planach
Tech
08.09.2025 19:21

Chcą nowej funkcji w mObywatelu. Potrzeba jest pilna

Trwają rozmowy nad cyfryzacją zaświadczenia o niekaralności. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, dokument może już wkrótce pojawić się w aplikacji mObywatel. Pomysł popiera także Ministerstwo Edukacji.
One UI 8 harmonogram
Tech
08.09.2025 16:39

Kiedy aktualizacja do One UI 8? Są dokładne daty

W sieci pojawiły się dokładne daty aktualizacji smartfonów Samsunga. Wiemy, kiedy poszczególne modele otrzymają najnowsze funkcje w ramach systemu One UI 8 i Androida 16. 

Ranking darmowych VPN 2025. Jak dbać o prywatność w sieci bez wydawania pieniędzy?
Tech
19.05.2025 06:20

Ranking darmowych VPN 2025. Jak dbać o prywatność w sieci bez wydawania pieniędzy?

Większość VPN-ów do działania wymaga aktywnej subskrypcji. Na rynku znajdziemy jednak usługi, dzięki którym możemy zwiększyć swoją prywatność bez wydawania pieniędzy. Poniżej znajdziecie ranking darmowych VPN na 2025 r.
jaki czytniki e-bookow kupic 2025
Tech
18.05.2025 07:31

Jaki czytnik e-booków wybrać? Polecane modele na 2025 rok

Czytniki e-booków, takie jak te z rodziny Amazon Kindle, to świetne urządzenia. Tylko na co zwracać uwagę przy zakupie i którym modelom warto się przyjrzeć w 2025 r.? Dlaczego urządzenia z ekranami z e-papieru będą lepsze do czytania od smartfonów, tabletów i komputerów? Podpowiadamy i wyjaśniamy.
najlepsza-telewizja-internetowa-za-darmo-ranking
Tech
13.04.2025 08:01

Najlepsza telewizja internetowa za darmo - ranking 2025

Szukasz aplikacji albo strony internetowej, żeby oglądać telewizję przez internet za darmo? Przygotowaliśmy ranking najlepszych usług TV online.
Jakie douszne bezprzewodowe słuchawki kupić? Ranking 2025
Tech
20.03.2025 17:41

Jakie douszne bezprzewodowe słuchawki kupić? Ranking 2025

Najbardziej uniwersalne słuchawki, które nie rzucają się w oczy z kilometra to słuchawki douszne. Sprawdzają się w każdych warunkach, niezależnie od tego, czy to siłownia, czy spacer, praca albo czas relaksu. Przedstawiamy najciekawsze douszne słuchawki bezprzewodowe z ostatnich miesięcy.
Telefon z dobrym aparatem - ranking 2025. Jaki model wybrać?
Najlepsze smartfony do 3000 zł. Oto najbardziej opłacalne propozycje
Jaki smartfon do 1500 zł wybrać? Ranking 2024
Darmowy antywirus w 2024 r. Jak zainstalować najlepsze antywirusy za darmo?

Gry wideo

Call of Duty będzie filmem. Robią go weterani kina akcji, ale mam obawy
Powstał symulator polskiego kuriera. Tak absurdalne, że brzmi jak hit
Ludobójstwo w pikselach. Hell is Us zmienia myślenie o tym, czym jest gra 18+
Hell is Us szokuje brutalnością – recenzja gry, której nie zapomnę latami

RTV

Social Media

Samsung Micro RGB
Tech
04.09.2025 21:13

Samsung Micro RGB kusi jak mało który ekran. Tanio nie jest, ale co za obraz

Samsung na targach IFA 2025 w Berlinie pokazał, że nie zamierza spoczywać na laurach – koreański gigant zaprezentował swoją najnowszą technologię Micro RGB, która ma szansę przewrócić do góry nogami rynek telewizorów premium.
Sony RGB LED
Tech
04.09.2025 18:03

Sony wskrzesza RGB LED. Kolory aż wypalają oczy

Berlińskie targi IFA 2025 już na pierwszym dniu przyniosły jedną z najważniejszych zapowiedzi tego roku w świecie telewizorów. To może być przełomowy moment dla całej branży.
YouTube beta Android TV
Tech
28.08.2025 07:00

Możesz przetestować przyszłość telewizji. Wystarczy się zapisać

Już od dziś posiadacze Android TV i Google TV mogą się poczuć niczym astronauta testujący nowy model statku kosmicznego – YouTube właśnie otwiera przed nimi drzwi do swojej eksperymentalnej strefy.
Oglądalność telewizja 2025
Tech
23.08.2025 15:00

"Nie oglądam telewizji"? Bzdura - streaming na telewizorach to wciąż niewielki ułamek

Jeśli myślisz, że serwisy streamingowe takie jak Netflix i YouTube zastąpiły klasyczną telewizję, to najzwyczajniej w świecie… mylisz się. Najnowsze dane jasno wskazują na dominację telewizji. VOD nawet nie jest bliski zrzucenia telewizji z tronu.

Rolki na Insatgramie w trybie picture in picture obraz w obrazie
Tech
03.09.2025 10:13

Instagram z funkcją rodem z YouTube'a. Zmarnujesz czas dwa razy szybciej

Instagram uruchomił testy trybu „Obraz w obrazie” dla Rolek, dzięki czemu filmy będą mogły być odtwarzane w małym oknie nawet po wyjściu z aplikacji.
Afera z czapką pokazuje jak bezlitosne i ślepe jest współczesne polowanie na czarownice
Tech
02.09.2025 16:32

Afera z czapką pokazuje jak bezlitosne i ślepe jest współczesne polowanie na czarownice

Kiedy internetowy tłum biegnie spalić ofiarę na stosie, nawet nie zdaje sobie sprawy, kogo może po drodze stratować. I chyba specjalnie się tym nie przejmuje.
wspomnienia
Tech
31.08.2025 19:50

"Czy można usunąć kuzyna?". Tak manipulujemy swoimi wspomnieniami

Możliwość łatwego przerabiania i modyfikowania zdjęć na facebookowej grupce cieszy się olbrzymią popularnością, ale rodzi się pytanie – ile warte będą nowe, udoskonalone wspomnienia?
co robia dzieci w sieci
Tech
31.08.2025 17:54

Patrolują sklepy i obrażają dziewczyny. Co za obrzydliwy trend

Noszą specjalne kamizelki i przemierzają galerie handlowe w poszukiwaniu dziewczyn, które ich zdaniem są nieodpowiednio ubrane. Przerażający i niepokojący trend w polskim internecie.

Polska zamyka granice
Duma: Szwedzi kupują Polską broń za ogromne pieniądze. Mamy hit
Zanurkował i się zdziwił, bo koło Jastarni natrafił na wrak U-boota. Te zdjęcia zwalają z nóg 
Polska rakieta postrachem Rosjan. Powstała jej nowa bardziej zabójcza wersja
najnowsze teksty rb
Jedna z najlepszych polskich komedii wylądowała w SkyShowtime
rozrywka
10.09.2025 15:32

Jedna z najlepszych polskich komedii wylądowała w SkyShowtime

W ofercie serwisu SkyShowtime pojawił się jeden z najlepiej ocenianych polskich seriali. Rodzima produkcja, która jest remake’iem kultowego amerykańskiego serialu, jest już dostępna dla subskrybentów platformy.
Adaptację Resident Evil będzie współtworzył wybitny polski operator
rozrywka
10.09.2025 15:00

Adaptację Resident Evil będzie współtworzył wybitny polski operator

Od pewnego czasu wiemy, że nowa adaptacja kultowej serii gier – „Resident Evil” – zostanie wyreżyserowana przez Zacha Creggera, twórcę jednego z najlepszych horrorów tego roku. Teraz dołączył do niego jeden z najwybitniejszych operatorów filmowych wszech czasów. Podpowiem: swój chłop. Bardzo swój.
Elżbieta Jaworowicz ostrzega przed oszustwem na Sprawę dla reportera
rozrywka
10.09.2025 14:17

Elżbieta Jaworowicz ostrzega przed oszustwem na Sprawę dla reportera

Do oszustwa na wnuczka i oszustwa na policjanta dołączyło oszustwo na „Sprawę dla reportera”. Elżbieta Jaworowicz zdradziła, że istnieją firmy, które proponują ludziom udział w programie interwencyjnym, wyłudzając od nich spore sumy. Dziennikarka zaapelowała do widzów i podkreśliła, że za możliwość wystąpienia w formacie nigdy się nie płaci.
Netflix: najlepsze seriale kryminalne w 2025 roku
rozrywka
10.09.2025 13:13

Netflix: najlepsze seriale kryminalne w 2025 roku

Netflix każdego miesiąca aktualizuje swoją bibliotekę. Niektóre tytuły opuszczają serwis, inne do niego dołączają. Dlatego ponownie zebraliśmy najlepsze seriale kryminalne, jakie w danym momencie znajdziecie w ofercie streamingowego giganta. Część z nich to produkcje oryginalne, ale niektóre znajdują się w serwisie na licencji.
najnowsze teksty moto
Szczyt bezczelności pobity. Nieprawidłowym parkowaniem załatwił sobie 120 dni w więzieniu
autoblog.pl
10.09.2025 15:55

Szczyt bezczelności pobity. Nieprawidłowym parkowaniem załatwił sobie 120 dni w więzieniu

Nie wiem, jaki był dotychczasowy szczyt bezczelności, ale mężczyzna parkujący na Kurzym Targu na pewno go pobił.
Nie patrz na Chińczyków. Spójrz na piękną Dacię z LPG za wdowi grosz (czyli 66 tys. zł)
autoblog.pl
10.09.2025 13:27

Nie patrz na Chińczyków. Spójrz na piękną Dacię z LPG za wdowi grosz (czyli 66 tys. zł)

Jeżeli miałbym wymienić jedną pozytywną rzecz, jaką przyniosły do Europy chińskie samochody, to powiedziałbym, że jest to poczucie zagrożenia. Tradycyjni producenci czują na karku chiński oddech i się boją. W efekcie możecie kupić Dacię Sandero z LPG w skandalicznie niskiej cenie.
Chiński Mercedes planuje europejską ekspansję. Wprowadzi aż 15 nowych modeli
autoblog.pl
10.09.2025 12:36

Chiński Mercedes planuje europejską ekspansję. Wprowadzi aż 15 nowych modeli

Chińczycy nie zwalniają tempa i coraz śmielej rozszerzają swój asortyment na rynkach Europy. Ostatnio swoje ambitne plany ogłosiło Hongqi, czyli jeden z pionierów motoryzacji w Państwie Środka.
Widziałem nowego Hyundaia z żółtymi szybami. Przypomina mi model, który będzie klasykiem
autoblog.pl
10.09.2025 11:16

Widziałem nowego Hyundaia z żółtymi szybami. Przypomina mi model, który będzie klasykiem

Podczas targów IAA w Monachium Hyundai wcale nie pokazał nudnego, rodzinnego SUV-a. W Korei ewidentnie nieźle się bawią, oglądając stare filmy, grając w gry video i chyba pijąc trochę soju.

więcej tekstów biz
Oficjalny sklep Samsonite już na Allegro
bizblog.pl
10.09.2025 20:07

Oficjalny sklep Samsonite już na Allegro

Marka Samsonite otworzyła oficjalny sklep na Allegro. Klienci znajdą tam bogaty asortyment walizek, plecaków i toreb, a także produkty siostrzanej marki American Tourister. A wszystko to z szybkimi dostawami w ramach programu Allegro Smart!
Klauzula rebus sic stantibus. Prawnicza furtka do modyfikacji kontraktu
bizblog.pl
10.09.2025 18:37

Klauzula rebus sic stantibus. Prawnicza furtka do modyfikacji kontraktu

Umów należy dotrzymywać – tę zasadę zna każdy prawnik i przedsiębiorca. Zgodnie z nią kontraktu trzeba dopełnić na warunkach, na jakich został zawarty. Ale co w sytuacji, gdy w umowie pojawi się klauzula rebus sic stantibus? Sprawdź.
Koniec z udawanym „eko”. Rząd wprowadza nowe zasady
bizblog.pl
10.09.2025 16:44

Koniec z udawanym „eko”. Rząd wprowadza nowe zasady

Urzędowy znak ekologiczny, centralny wykaz zakładów, jasne zasady użycia określeń „eko”, „bio” i skuteczna kontrola jakości. Rząd przygotował projekt ustawy porządkującej zasady stosowania żywności ekologicznej w szkołach, szpitalach i stołówkach pracowniczych.
Bon na ogrzewanie. Tysiące Polaków dostaną nawet 3500 zł
bizblog.pl
10.09.2025 14:43

Bon na ogrzewanie. Tysiące Polaków dostaną nawet 3500 zł

Rząd przyjął projekty w sprawie zamrożenia cen energii elektrycznej do końca 2025 r. oraz wprowadzenia bonu ciepłowniczego, z którego ma skorzystać 400 tys. gospodarstw domowych. Taka pomoc ma złagodzić skutki rosnących rachunków za ogrzewanie.

najnowsze teksty bp
Udało nam się zestrzelić rosyjskie drony, ale teraz czas na artykuł 4 NATO
bezprawnik.pl
10.09.2025 11:53

Udało nam się zestrzelić rosyjskie drony, ale teraz czas na artykuł 4 NATO

Rosyjskie drony wtargnęły w przestrzeń powietrzną Polski i zostały zestrzelone. Premier zadeklarował uruchomienie artykuł 4 NATO. To jednak dopiero początek.
Każdy dodatkowy rok pracy przekłada się na znacznie wyższą emeryturę. ZUS pokazuje nowe wyliczenia
bezprawnik.pl
10.09.2025 11:41

Każdy dodatkowy rok pracy przekłada się na znacznie wyższą emeryturę. ZUS pokazuje nowe wyliczenia

W polskim systemie emerytalnym liczy się nie tylko suma zgromadzonego kapitału, ale również moment przejścia na emeryturę. Jak pokazują najnowsze wyliczenia ZUS, każdy dodatkowy rok aktywności zawodowej po osiągnięciu wieku emerytalnego może podnieść wysokość przyszłego świadczenia nawet o kilkanaście procent.
Wraca temat związków partnerskich. Jest szansa na porozumienie wśród koalicjantów
bezprawnik.pl
10.09.2025 10:08

Wraca temat związków partnerskich. Jest szansa na porozumienie wśród koalicjantów

W koalicji rządzącej mają trwać zaawansowane negocjacje nad ostatecznym kształtem ustawy regulującej związki partnerskie. Jak wynika z sygnałów płynących z obozu władzy, jest blisko do porozumienia w kluczowych kwestiach, takich jak wspólne rozliczenia podatkowe, dziedziczenie czy uproszczone formalności u notariusza.
Do skarbówki doniesie na ciebie nawet najbliższa rodzina. Potwierdzają to dane
bezprawnik.pl
10.09.2025 09:17

Do skarbówki doniesie na ciebie nawet najbliższa rodzina. Potwierdzają to dane

Zjawisko zgłaszania nieprawidłowości finansowych do urzędów skarbowych w Polsce rokrocznie ma swoich zwolenników. „Fakt” poinformował, że tylko w 2023 roku fiskus otrzymał aż 46 tys. sygnałów o możliwych nadużyciach podatkowych. Skarga do skarbówki spływa często w marcu i kwietniu, czyli w czasie rozliczeń rocznych, gdy podatnicy składają swoje PIT-y.