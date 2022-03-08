Spider's Web

Elżbieta Jaworowicz ostrzega przed oszustwem na Sprawę dla reportera

Do oszustwa na wnuczka i oszustwa na policjanta dołączyło oszustwo na „Sprawę dla reportera”. Elżbieta Jaworowicz zdradziła, że istnieją firmy, które proponują ludziom udział w programie interwencyjnym, wyłudzając od nich spore sumy. Dziennikarka zaapelowała do widzów i podkreśliła, że za możliwość wystąpienia w formacie nigdy się nie płaci.