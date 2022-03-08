Spider's Web

REKLAMA
11.09.2025 07:53
Wynajmij auto elektryczne i oddaj po miesiącu, jeśli ci nie pasuje. Tak nas nęcą Renault i VW
Aktualizacja: 2025-09-11T07:53:17+02:00
11.09.2025 06:45
Starsze Apple Watche też dostaną najciekawszą nowość. Miłe zaskoczenie
Aktualizacja: 2025-09-11T06:45:00+02:00
11.09.2025 06:44
Dobro Polaków? Dla PiS ważniejsze jest dobro deweloperów
Aktualizacja: 2025-09-11T06:44:00+02:00
11.09.2025 06:34
iPhone'y 17 dostały nowy czip N1. To wielka innowacja skryta w cieniu
Aktualizacja: 2025-09-11T06:34:00+02:00
11.09.2025 06:23
Unia ma "sposób" na tony ubrań. Teraz będzie to problem sklepów
Aktualizacja: 2025-09-11T06:23:00+02:00
11.09.2025 06:11
Plastik jako paliwo, nie odpad? To stary pomysł, ale jest nowy przełom
Aktualizacja: 2025-09-11T06:11:00+02:00
11.09.2025 06:01
Znany fizyk kapitalnie tłumaczy, jak postrzegać czwarty wymiar
Aktualizacja: 2025-09-11T06:01:00+02:00
11.09.2025 05:31
Gazowa gra nerwów. Moskwa straszy, Bruksela uspokaja
Aktualizacja: 2025-09-11T05:31:00+02:00
11.09.2025 04:24
WIBOR-owcy wstrzymali oddech. Ważny dzień w TSUE
Aktualizacja: 2025-09-11T04:24:00+02:00
10.09.2025 23:15
Charlie Kirk zastrzelony. To był człowiek Donalda Trumpa w internecie i orędownik dostępu do broni
Aktualizacja: 2025-09-10T23:15:31+02:00
10.09.2025 22:59
Donald Trump zajął stanowisko w sprawie rosyjskich dronów nad Polską
Aktualizacja: 2025-09-10T22:59:16+02:00
10.09.2025 21:47
Polacy „inwestują” miliony w państwowym kasynie? Tak, ale młodzi wolą giełdę
Aktualizacja: 2025-09-10T21:47:00+02:00
10.09.2025 21:37
Taniec z gwiazdami: kiedy nowe odcinki? Harmonogram emisji 17. sezonu
Aktualizacja: 2025-09-10T21:37:00+02:00
10.09.2025 21:16
Polska kolej chwali się prędkością. W kilometrach, ale nie na godzinę
Aktualizacja: 2025-09-10T21:16:52+02:00
10.09.2025 20:52
Apple ma pierwszy na świecie telefon kręcący takie wideo. Pełna dominacja
Aktualizacja: 2025-09-10T20:52:29+02:00
10.09.2025 20:23
iPhone 17 kontra iPhone 16. Który "tani" smartfon Apple się opłaca?
Aktualizacja: 2025-09-10T20:23:42+02:00
10.09.2025 20:07
iPhone 17 Pro ma sprytną funkcję ekranu, o której Apple nie mówi
Aktualizacja: 2025-09-10T20:07:08+02:00
10.09.2025 20:07
Oficjalny sklep Samsonite już na Allegro
Aktualizacja: 2025-09-10T20:07:00+02:00
10.09.2025 20:00
Siedem aut, które zapamiętałem z targów w Monachium. Cztery z nich będziesz chciał kupić
Aktualizacja: 2025-09-10T20:00:00+02:00
10.09.2025 19:52
Polska komedia prosto z kin ekspresowo trafi na Netfliksa
Aktualizacja: 2025-09-10T19:52:48+02:00
10.09.2025 19:44
Apple chce, abyś nosił iPhone'a na pasku ze śmieci. Za skromne 319 zł
Aktualizacja: 2025-09-10T19:44:36+02:00
10.09.2025 19:16
iPhone 17 Pro? Nie warto. To sprzedawanie detali jako przełomów
Aktualizacja: 2025-09-10T19:16:46+02:00
10.09.2025 18:56
PlayStation 6 już wygrywa z przyszłym Xboxem. W kwestii szacunku do graczy
Aktualizacja: 2025-09-10T18:56:58+02:00
10.09.2025 18:37
Klauzula rebus sic stantibus. Prawnicza furtka do modyfikacji kontraktu
Aktualizacja: 2025-09-10T18:37:00+02:00
10.09.2025 18:28
Tuskom skradziono Lexusa. Polska to bezpieczny kraj
Aktualizacja: 2025-09-10T18:28:57+02:00
10.09.2025 18:16
Netflix wspaniale kończy 2025 rok. Wielkie hity nadchodzą
Aktualizacja: 2025-09-10T18:16:00+02:00
10.09.2025 18:07
iPhone 17 Pro w Europie ma gorszy akumulator. Powodem jest tacka
Aktualizacja: 2025-09-10T18:07:50+02:00
10.09.2025 17:56
Wielki powrót hitowej serii Prime Video. Jest zwiastun filmu Nasza wina
Aktualizacja: 2025-09-10T17:56:50+02:00
10.09.2025 17:28
iPhone Air kontra Samsung Galaxy S25 Edge. Pojedynek cieniasów
Aktualizacja: 2025-09-10T17:28:13+02:00
10.09.2025 17:14
Stellantis chce wrócić do prawdziwego segmentu A. Wszystko zależy od Unii Europejskiej
Aktualizacja: 2025-09-10T17:14:50+02:00
10.09.2025 17:12
iPhone 17 Pro - dlaczego po 5 latach łamię zasadę i kupuję na premierę
Aktualizacja: 2025-09-10T17:12:37+02:00
10.09.2025 16:57
Białoruś: ostrzegaliśmy Polskę przed dronami
Aktualizacja: 2025-09-10T16:57:25+02:00
10.09.2025 16:49
iPhone 17 z niezwykłym zabezpieczeniem. To kompletna nowość
Aktualizacja: 2025-09-10T16:49:07+02:00
10.09.2025 16:44
Koniec z udawanym „eko”. Rząd wprowadza nowe zasady
Aktualizacja: 2025-09-10T16:44:00+02:00
10.09.2025 16:43
Apple obniża cenę iPhone 16, dlatego telefon podrożał. Zaraz, co?
Aktualizacja: 2025-09-10T16:43:32+02:00
10.09.2025 16:26
Rosjanie: nie było żadnych dronów. Trolle podważają polskie komunikaty
Aktualizacja: 2025-09-10T16:26:34+02:00
10.09.2025 16:04
Yale: "Myśl o wierceniu w drzwiach jest przerażająca". Ich nowy zamek ma to zmienić
Aktualizacja: 2025-09-10T16:04:45+02:00
10.09.2025 15:55
Szczyt bezczelności pobity. Nieprawidłowym parkowaniem załatwił sobie 120 dni w więzieniu
Aktualizacja: 2025-09-10T15:55:51+02:00
10.09.2025 15:49
Spotify wreszcie to zrobiło. Bezstratny dźwięk już dostępny, bez dopłat
Aktualizacja: 2025-09-10T15:49:41+02:00
10.09.2025 15:41
Może warto zastanowić się nad zakazaniem uderzania piłki głową. Już mówię dlaczego
Aktualizacja: 2025-09-10T15:41:00+02:00
10.09.2025 15:32
Jedna z najlepszych polskich komedii wylądowała w SkyShowtime
Aktualizacja: 2025-09-10T15:32:31+02:00
10.09.2025 15:00
Adaptację Resident Evil będzie współtworzył wybitny polski operator
Aktualizacja: 2025-09-10T15:00:08+02:00
10.09.2025 14:55
Polska chce uruchomić Artykuł 4 NATO. Jest wniosek, takie są skutki
Aktualizacja: 2025-09-10T14:55:17+02:00
10.09.2025 14:43
Bon na ogrzewanie. Tysiące Polaków dostaną nawet 3500 zł
Aktualizacja: 2025-09-10T14:43:00+02:00
10.09.2025 14:17
Elżbieta Jaworowicz ostrzega przed oszustwem na Sprawę dla reportera
Aktualizacja: 2025-09-10T14:17:25+02:00
10.09.2025 13:57
Nie musisz kupować nowych AirPods Pro 3. Najlepsza funkcja dostępna w poprzednim modelu
Aktualizacja: 2025-09-10T13:57:01+02:00
10.09.2025 13:27
Nie patrz na Chińczyków. Spójrz na piękną Dacię z LPG za wdowi grosz (czyli 66 tys. zł)
Aktualizacja: 2025-09-10T13:27:52+02:00
10.09.2025 13:13
Netflix: najlepsze seriale kryminalne w 2025 roku
Aktualizacja: 2025-09-10T13:13:36+02:00
10.09.2025 13:08
Złoty nie pęka przed Putinem, złoto pobiło rekord wszech czasów
Aktualizacja: 2025-09-10T13:08:00+02:00
10.09.2025 12:58
Netflix: najlepsze filmy akcji na platformie. TOP 10
Aktualizacja: 2025-09-10T12:58:11+02:00
10.09.2025 16:26
Rosjanie: nie było żadnych dronów. Trolle podważają polskie komunikaty
Wkrótce po tym, jak polski rząd poinformował o wtargnięciu rosyjskich dronów w naszą przestrzeń powietrzną, w rosyjskich mediach i kanałach społecznościowych rozpoczęła się intensywna kampania dezinformacyjna.
10.09.2025 16:04
Yale: "Myśl o wierceniu w drzwiach jest przerażająca". Ich nowy zamek ma to zmienić
Yale wprowadza inteligentny zamek dla każdego – Linus L2 Lite kosztuje 139 euro i nie wymaga trwałej instalacji. Ma to być prosty i przystępny cenowo sposób na pozbycie się tradycyjnych kluczy.
10.09.2025 15:49
Spotify wreszcie to zrobiło. Bezstratny dźwięk już dostępny, bez dopłat
Spotify wreszcie zdecydowało się na udostępnienie dźwięku w jakości bezstratnej. Na ten moment czekało wiele osób. Jest też zaskoczenie – nie będzie drożej!
Nauka
09.09.2025 10:30
Znaleźli drugą Ziemię. Atmosfera uderzająco podobna do naszej
Zapnijcie pasy i przygotujcie się na podróż, która może wywrócić nasz świat do góry nogami. Oto zbliżamy się do odpowiedzi na najważniejsze pytanie w historii ludzkości. Czy jesteśmy sami?
09.09.2025 06:58
Całe życie byłeś w błędzie. Tak naprawdę wygląda Afryka
Przez dziesięciolecia atlasy szkolne przedstawiały zniekształcony obraz świata. Nie tylko geograficznie, ale i symbolicznie. Dziś coraz więcej głosów domaga się naprawienia tej wizualnej niesprawiedliwości. Afryka, którą znasz z map, jest znacznie większa, niż myślisz.
09.09.2025 06:55
Zobaczyli, jak oddycha atom. To rewolucja w badaniach kwantowych
Ta obserwacja może przyczynić się do rewolucji w badaniach kwantowych. Naukowcy po raz pierwszy zobaczyli, jak oddycha atom.
Sprzęt
Oprogramowanie
09.09.2025 16:48
Firefox jak Biedronka. Będziesz trząsł iPhone'em, o ile jest drogi
Mozilla Firefox wprowadzi do swojej przeglądarki ciekawe rozwiązanie, aktywowane potrząsaniem smartfona. Na razie tylko w nowszych iPhone’ach.
08.09.2025 20:45
Microsoft zakopuje lubianą aplikację. Tak nie sprawdzisz już poczty
Microsoft postanowił zakopać jedną ze swoich lepszych aplikacji do przeglądania poczty internetowej. Jeśli z niej korzystałeś, masz jeszcze miesiąc na przeniesienie się na pełnoprawną wersję oprogramowania.
08.09.2025 19:21
Chcą nowej funkcji w mObywatelu. Potrzeba jest pilna
Trwają rozmowy nad cyfryzacją zaświadczenia o niekaralności. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, dokument może już wkrótce pojawić się w aplikacji mObywatel. Pomysł popiera także Ministerstwo Edukacji.
19.05.2025 06:20
Ranking darmowych VPN 2025. Jak dbać o prywatność w sieci bez wydawania pieniędzy?
Większość VPN-ów do działania wymaga aktywnej subskrypcji. Na rynku znajdziemy jednak usługi, dzięki którym możemy zwiększyć swoją prywatność bez wydawania pieniędzy. Poniżej znajdziecie ranking darmowych VPN na 2025 r.
18.05.2025 07:31
Jaki czytnik e-booków wybrać? Polecane modele na 2025 rok
Czytniki e-booków, takie jak te z rodziny Amazon Kindle, to świetne urządzenia. Tylko na co zwracać uwagę przy zakupie i którym modelom warto się przyjrzeć w 2025 r.? Dlaczego urządzenia z ekranami z e-papieru będą lepsze do czytania od smartfonów, tabletów i komputerów? Podpowiadamy i wyjaśniamy.
13.04.2025 08:01
Najlepsza telewizja internetowa za darmo - ranking 2025
Szukasz aplikacji albo strony internetowej, żeby oglądać telewizję przez internet za darmo? Przygotowaliśmy ranking najlepszych usług TV online.
20.03.2025 17:41
Jakie douszne bezprzewodowe słuchawki kupić? Ranking 2025
Najbardziej uniwersalne słuchawki, które nie rzucają się w oczy z kilometra to słuchawki douszne. Sprawdzają się w każdych warunkach, niezależnie od tego, czy to siłownia, czy spacer, praca albo czas relaksu. Przedstawiamy najciekawsze douszne słuchawki bezprzewodowe z ostatnich miesięcy.
Gry wideo
RTV
Social Media
04.09.2025 21:13
Samsung Micro RGB kusi jak mało który ekran. Tanio nie jest, ale co za obraz
Samsung na targach IFA 2025 w Berlinie pokazał, że nie zamierza spoczywać na laurach – koreański gigant zaprezentował swoją najnowszą technologię Micro RGB, która ma szansę przewrócić do góry nogami rynek telewizorów premium.
04.09.2025 18:03
Sony wskrzesza RGB LED. Kolory aż wypalają oczy
Berlińskie targi IFA 2025 już na pierwszym dniu przyniosły jedną z najważniejszych zapowiedzi tego roku w świecie telewizorów. To może być przełomowy moment dla całej branży.
28.08.2025 07:00
Możesz przetestować przyszłość telewizji. Wystarczy się zapisać
Już od dziś posiadacze Android TV i Google TV mogą się poczuć niczym astronauta testujący nowy model statku kosmicznego – YouTube właśnie otwiera przed nimi drzwi do swojej eksperymentalnej strefy.
23.08.2025 15:00
"Nie oglądam telewizji"? Bzdura - streaming na telewizorach to wciąż niewielki ułamek
Jeśli myślisz, że serwisy streamingowe takie jak Netflix i YouTube zastąpiły klasyczną telewizję, to najzwyczajniej w świecie… mylisz się. Najnowsze dane jasno wskazują na dominację telewizji. VOD nawet nie jest bliski zrzucenia telewizji z tronu.
03.09.2025 10:13
Instagram z funkcją rodem z YouTube'a. Zmarnujesz czas dwa razy szybciej
Instagram uruchomił testy trybu „Obraz w obrazie” dla Rolek, dzięki czemu filmy będą mogły być odtwarzane w małym oknie nawet po wyjściu z aplikacji.
02.09.2025 16:32
Afera z czapką pokazuje jak bezlitosne i ślepe jest współczesne polowanie na czarownice
Kiedy internetowy tłum biegnie spalić ofiarę na stosie, nawet nie zdaje sobie sprawy, kogo może po drodze stratować. I chyba specjalnie się tym nie przejmuje.
31.08.2025 19:50
"Czy można usunąć kuzyna?". Tak manipulujemy swoimi wspomnieniami
Możliwość łatwego przerabiania i modyfikowania zdjęć na facebookowej grupce cieszy się olbrzymią popularnością, ale rodzi się pytanie – ile warte będą nowe, udoskonalone wspomnienia?
10.09.2025 15:32
Jedna z najlepszych polskich komedii wylądowała w SkyShowtime
W ofercie serwisu SkyShowtime pojawił się jeden z najlepiej ocenianych polskich seriali. Rodzima produkcja, która jest remake’iem kultowego amerykańskiego serialu, jest już dostępna dla subskrybentów platformy.
10.09.2025 15:00
Adaptację Resident Evil będzie współtworzył wybitny polski operator
Od pewnego czasu wiemy, że nowa adaptacja kultowej serii gier – „Resident Evil” – zostanie wyreżyserowana przez Zacha Creggera, twórcę jednego z najlepszych horrorów tego roku. Teraz dołączył do niego jeden z najwybitniejszych operatorów filmowych wszech czasów. Podpowiem: swój chłop. Bardzo swój.
10.09.2025 14:17
Elżbieta Jaworowicz ostrzega przed oszustwem na Sprawę dla reportera
Do oszustwa na wnuczka i oszustwa na policjanta dołączyło oszustwo na „Sprawę dla reportera”. Elżbieta Jaworowicz zdradziła, że istnieją firmy, które proponują ludziom udział w programie interwencyjnym, wyłudzając od nich spore sumy. Dziennikarka zaapelowała do widzów i podkreśliła, że za możliwość wystąpienia w formacie nigdy się nie płaci.
10.09.2025 13:13
Netflix: najlepsze seriale kryminalne w 2025 roku
Netflix każdego miesiąca aktualizuje swoją bibliotekę. Niektóre tytuły opuszczają serwis, inne do niego dołączają. Dlatego ponownie zebraliśmy najlepsze seriale kryminalne, jakie w danym momencie znajdziecie w ofercie streamingowego giganta. Część z nich to produkcje oryginalne, ale niektóre znajdują się w serwisie na licencji.
10.09.2025 15:55
Szczyt bezczelności pobity. Nieprawidłowym parkowaniem załatwił sobie 120 dni w więzieniu
Nie wiem, jaki był dotychczasowy szczyt bezczelności, ale mężczyzna parkujący na Kurzym Targu na pewno go pobił.
10.09.2025 13:27
Nie patrz na Chińczyków. Spójrz na piękną Dacię z LPG za wdowi grosz (czyli 66 tys. zł)
Jeżeli miałbym wymienić jedną pozytywną rzecz, jaką przyniosły do Europy chińskie samochody, to powiedziałbym, że jest to poczucie zagrożenia. Tradycyjni producenci czują na karku chiński oddech i się boją. W efekcie możecie kupić Dacię Sandero z LPG w skandalicznie niskiej cenie.
10.09.2025 12:36
Chiński Mercedes planuje europejską ekspansję. Wprowadzi aż 15 nowych modeli
Chińczycy nie zwalniają tempa i coraz śmielej rozszerzają swój asortyment na rynkach Europy. Ostatnio swoje ambitne plany ogłosiło Hongqi, czyli jeden z pionierów motoryzacji w Państwie Środka.
10.09.2025 11:16
Widziałem nowego Hyundaia z żółtymi szybami. Przypomina mi model, który będzie klasykiem
Podczas targów IAA w Monachium Hyundai wcale nie pokazał nudnego, rodzinnego SUV-a. W Korei ewidentnie nieźle się bawią, oglądając stare filmy, grając w gry video i chyba pijąc trochę soju.
10.09.2025 20:07
Oficjalny sklep Samsonite już na Allegro
Marka Samsonite otworzyła oficjalny sklep na Allegro. Klienci znajdą tam bogaty asortyment walizek, plecaków i toreb, a także produkty siostrzanej marki American Tourister. A wszystko to z szybkimi dostawami w ramach programu Allegro Smart!
10.09.2025 18:37
Klauzula rebus sic stantibus. Prawnicza furtka do modyfikacji kontraktu
Umów należy dotrzymywać – tę zasadę zna każdy prawnik i przedsiębiorca. Zgodnie z nią kontraktu trzeba dopełnić na warunkach, na jakich został zawarty. Ale co w sytuacji, gdy w umowie pojawi się klauzula rebus sic stantibus? Sprawdź.
10.09.2025 16:44
Koniec z udawanym „eko”. Rząd wprowadza nowe zasady
Urzędowy znak ekologiczny, centralny wykaz zakładów, jasne zasady użycia określeń „eko”, „bio” i skuteczna kontrola jakości. Rząd przygotował projekt ustawy porządkującej zasady stosowania żywności ekologicznej w szkołach, szpitalach i stołówkach pracowniczych.
10.09.2025 14:43
Bon na ogrzewanie. Tysiące Polaków dostaną nawet 3500 zł
Rząd przyjął projekty w sprawie zamrożenia cen energii elektrycznej do końca 2025 r. oraz wprowadzenia bonu ciepłowniczego, z którego ma skorzystać 400 tys. gospodarstw domowych. Taka pomoc ma złagodzić skutki rosnących rachunków za ogrzewanie.
10.09.2025 11:53
Udało nam się zestrzelić rosyjskie drony, ale teraz czas na artykuł 4 NATO
Rosyjskie drony wtargnęły w przestrzeń powietrzną Polski i zostały zestrzelone. Premier zadeklarował uruchomienie artykuł 4 NATO. To jednak dopiero początek.
10.09.2025 11:41
Każdy dodatkowy rok pracy przekłada się na znacznie wyższą emeryturę. ZUS pokazuje nowe wyliczenia
W polskim systemie emerytalnym liczy się nie tylko suma zgromadzonego kapitału, ale również moment przejścia na emeryturę. Jak pokazują najnowsze wyliczenia ZUS, każdy dodatkowy rok aktywności zawodowej po osiągnięciu wieku emerytalnego może podnieść wysokość przyszłego świadczenia nawet o kilkanaście procent.
10.09.2025 10:08
Wraca temat związków partnerskich. Jest szansa na porozumienie wśród koalicjantów
W koalicji rządzącej mają trwać zaawansowane negocjacje nad ostatecznym kształtem ustawy regulującej związki partnerskie. Jak wynika z sygnałów płynących z obozu władzy, jest blisko do porozumienia w kluczowych kwestiach, takich jak wspólne rozliczenia podatkowe, dziedziczenie czy uproszczone formalności u notariusza.
10.09.2025 09:17
Do skarbówki doniesie na ciebie nawet najbliższa rodzina. Potwierdzają to dane
Zjawisko zgłaszania nieprawidłowości finansowych do urzędów skarbowych w Polsce rokrocznie ma swoich zwolenników. „Fakt” poinformował, że tylko w 2023 roku fiskus otrzymał aż 46 tys. sygnałów o możliwych nadużyciach podatkowych. Skarga do skarbówki spływa często w marcu i kwietniu, czyli w czasie rozliczeń rocznych, gdy podatnicy składają swoje PIT-y.