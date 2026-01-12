REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Sprzęt

Apple jest królem smartfonów. Musisz się z tym pogodzić, ma to w Exelu

Podsumowano rynek smartfonów w 2025 r. Wskazano też światowego lidera - Apple’a, którego telefony dosłownie zalewają rynek. Producent iPhone’ów przewyższył konkurencję.

Albert Żurek
iPhone 16 ze sterowaniem aparatu
REKLAMA

W świecie smartfonów działa mnóstwo firm, ale to dwójka w postaci Apple’a i Samsunga wiodą prym, mając razem ok. 40 proc. rynku. Dotychczas marki szły łeb w łeb, ale w 2025 r. Apple pierwszy raz wyraźnie przebił koreańskiego producenta.

REKLAMA

Apple królem smartfonów w 2025 r. Pokonał swojego największego rywala

Jak podaje Counterpoint, dostawy smartfonów w 2025 r. zwiększyły się o 2 proc. w porównaniu z 2024 r. Czyli drugi rok z rzędu zanotowano wzrost na rynku telefonów - w 2024 r. liczba dostaw urządzeń mobilnych wzrosła o 4 proc. w porównaniu z 2023 r. Według twórców nowego raportu taka kolej rzeczy wynika z kilku kwestii:

  • rosnąca popularność urządzeń z modemami 5G na rozwijających się rynkach;
  • posiadacze starszych smartfonów, którzy zakupili je w erze pandemii zdecydowali się na wymianę na nowszy model;
  • obawy związane z taryfami celnymi USA, które miały podnieść ceny iPhone’a nawet o 300 dol.

Liderem w 2025 r. okazał się Apple, który miał zakończyć rok z wynikiem 20 proc. udziału w globalnych dostawach urządzeń. Czyli co piąty telefon, który trafiał na rynek, był iPhonem. Firma z Cupertino zwiększyła liczbę dostaw o 10 proc. w porównaniu z wcześniejszym rokiem.

Na drugim miejscu znalazł się Samsung, który dostarczył 5 proc. urządzeń więcej, niż przed rokiem, dzięki czemu uzyskał 19-procentowy udział na rynku. W ubiegłych dwóch latach firma notowała identyczna wyniki jak Apple: 18 proc. w 2024 r. i 19 proc. w 2023 r. Producent iPhone’ów przewyższył swojego największego konkurenta o 1 punkt procentowy, ale jednak. 

Podium zamyka Xiaomi z wynikiem 13 proc. Na czwartym miejscu mamy vivo, Oppo, a pozostałe 32 proc. udziału na rynku telefonów posiadają inne marki. Poza pierwszą piątką duże wzrosty zaliczyły dwie marki: Nothing oraz Google, które w 2025 r. zwiększyły dostawy smartfonów o odpowiednio 31 i 25 proc. 

Czytaj też:

2026 będzie okropny dla rynku smartfonów. Przez pamięć

O ile w poprzednich latach zanotowano wzrosty dostaw smartfonów, tak w 2026 r. sytuacja może się zmienić. Wszystko przez fakt drożejącej pamięci DRAM i NAND. Wyższe koszty komponentów telefonów: modułów LPDDR oraz UFS mogą negatywnie wpłynąć na detaliczne ceny smartfonów, szczególnie mniejszych producentów. 

REKLAMA

Oczekuje się, że Apple i Samsung mogą zamrozić ceny urządzeń, tak aby zachować dotychczasową opłacalność. Trudna sytuacja na rynku pamięci wynikająca z faktu wysokiego zainteresowania sztuczną inteligencją może jednak potrwać przez kilka następnych lat. 

Google Discover
Spider's Web w Google
Google Discover
REKLAMA
Albert Żurek
12.01.2026 20:19
Tagi: AppleiPhoneSmartfony
Najnowsze
19:45
UOKiK łapie dwa znane sklepy online na kręceniu rabatów. Tak manipulują
Aktualizacja: 2026-01-12T19:45:33+01:00
19:32
Microsoft i Amazon: tak, Trump chciał od nas łapówki
Aktualizacja: 2026-01-12T19:32:29+01:00
19:24
Honor Magic 8 Lite - test. Wyrzuć ładowarkę, jest niepotrzebna
Aktualizacja: 2026-01-12T19:24:18+01:00
18:49
Dolby Vision 2 w OLED TV - kto pierwszy? O dziwo nie Samsung i LG
Aktualizacja: 2026-01-12T18:49:39+01:00
18:15
Spotify i Netflix czują oddech Apple'a. Twórcy iPhone'a wyszarpują rynek
Aktualizacja: 2026-01-12T18:15:56+01:00
17:49
Apple wybrał mózg nowej Siri. Ale kapitulacja przed rywalem
Aktualizacja: 2026-01-12T17:49:27+01:00
17:12
Samsung: telewizory podrożeją, też te już w sklepach. Mamy winnego
Aktualizacja: 2026-01-12T17:12:39+01:00
17:01
Galaxy S26 ma świetną nowość w ekranie. Chcę to w każdym smartfonie
Aktualizacja: 2026-01-12T17:01:48+01:00
16:08
Honor Magic 8 Pro - test. Uderzenie we flagowce
Aktualizacja: 2026-01-12T16:08:15+01:00
15:33
Znamy ulubiony kanał TV Polaków. Naród kocha telewizję i prawicę
Aktualizacja: 2026-01-12T15:33:11+01:00
15:19
Butelki z piwem wymkną się kaucji. Piwosze dostali też wielkie ułatwienie
Aktualizacja: 2026-01-12T15:19:01+01:00
15:04
Nie chodzimy do kina, chodzimy do IMAX. Sieć ma na nas sposób
Aktualizacja: 2026-01-12T15:04:31+01:00
14:43
USA daje wizy na podstawie liczby followersów. To niestety nie żart
Aktualizacja: 2026-01-12T14:43:08+01:00
13:38
Polskie lotnisko kupuje wyczekiwany sprzęt. Teraz to będzie można latać
Aktualizacja: 2026-01-12T13:38:42+01:00
12:42
Plus ma pakiet dla narciarzy. Bierzesz i nie przejmujesz się internetem
Aktualizacja: 2026-01-12T12:42:47+01:00
12:10
Fabryka w kosmosie właśnie ruszyła. Trudno uwierzyć, że to zrobili
Aktualizacja: 2026-01-12T12:10:45+01:00
11:41
Maszyna skraca setki lat do sekund. "Przesunęli granice fizyki"
Aktualizacja: 2026-01-12T11:41:31+01:00
10:56
Najlepszy VPN w 2026 r. 10 najlepszych VPN-ów wartych twoich pieniędzy
Aktualizacja: 2026-01-12T10:56:53+01:00
10:50
Chcą półek na koszach na śmieci. Genialny pomysł
Aktualizacja: 2026-01-12T10:50:53+01:00
9:46
Natychmiast przestańcie narzekać na AI. "Robicie szkody rynkowi"
Aktualizacja: 2026-01-12T09:46:31+01:00
8:50
Samoloty przegrywają z zimą. Apokalipsa na polskich lotniskach
Aktualizacja: 2026-01-12T08:50:07+01:00
8:17
5G w Polsce: gdzie działa szybki internet? Mapa zasięgu Plus, Orange, Play i T-Mobile
Aktualizacja: 2026-01-12T08:17:41+01:00
8:14
Mapa zasięgu Plus 5G. Oto gdzie mamy szybki internet
Aktualizacja: 2026-01-12T08:14:20+01:00
8:11
Instagram bombardował cię e-mailami? Teraz mówi, co się stało
Aktualizacja: 2026-01-12T08:11:09+01:00
8:06
Play 5G - mapa zasięgu. Gdzie mamy szybki internet?
Aktualizacja: 2026-01-12T08:06:52+01:00
6:42
5G w Polsce szybkie jak światłowód. Coś niesamowitego
Aktualizacja: 2026-01-12T06:42:07+01:00
6:38
Robot sprzątający dla Dartha Vadera. 3i S10 Ultra wygląda jakby pochodził z Gwiazdy Śmierci
Aktualizacja: 2026-01-12T06:38:49+01:00
6:20
Awaryjny powrót z ISS z pomocą Space X. Znamy harmonogram
Aktualizacja: 2026-01-12T06:20:00+01:00
6:10
Chiny, Rosja i Iran ćwiczą razem na morzu. Coś się szykuje
Aktualizacja: 2026-01-12T06:10:00+01:00
6:00
Pandora ma zrobić to, czego nie potrafi Webb. Mały teleskop z ważną misją
Aktualizacja: 2026-01-12T06:00:00+01:00
16:20
Cierpliwość popłaca. Warto wystawić się na tę nieprzyjemność
Aktualizacja: 2026-01-11T16:20:00+01:00
16:10
Polskie lotnisko jest pośmiewiskiem. Ma to zmienić technologia
Aktualizacja: 2026-01-11T16:10:00+01:00
16:00
Teorie spiskowe wyskakują nawet z lodówki. Może w końcu dojdą do ściany 
Aktualizacja: 2026-01-11T16:00:00+01:00
11:13
Kometa 3I/Atlas to dopiero początek. W naszą stronę lecą dziesiątki takich obiektów
Aktualizacja: 2026-01-11T11:13:37+01:00
7:50
iPhone 17e? Przewidujemy cenę i specyfikację na podstawie iPhone'a 16e
Aktualizacja: 2026-01-11T07:50:00+01:00
7:40
Słoik z powietrzem sprzed 1,4 mld lat. "Ziemia była nie do życia"
Aktualizacja: 2026-01-11T07:40:00+01:00
7:30
Perfidny sposób cyber-oszustów. Zrobią z ciebie wspólnika przestępstwa
Aktualizacja: 2026-01-11T07:30:00+01:00
7:20
Pierwszy załogowy lot na Księżyc w tym roku. Czekaliśmy pół wieku
Aktualizacja: 2026-01-11T07:20:00+01:00
7:10
Apple Watch Ultra ma za dobrą baterię. Potrzebny mi drugi
Aktualizacja: 2026-01-11T07:10:00+01:00
7:00
Ten Garmin ma to, czego zabrakło innym. Dawno się tak nie bawiłem
Aktualizacja: 2026-01-11T07:00:00+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA