Disney+ z ważną zmianą. Koniec wstydu

Po ponad miesiącu zamieszania Disney+ wreszcie przywrócił w Europie Dolby Vision oraz filmy 3D - formaty, które zniknęły nagle i bez wyjaśnienia, a których brak szczególnie mocno odczuli użytkownicy płacący za droższy plan Premium. Sprawa okazała się bardziej skomplikowana niż sugerowały oficjalne komunikaty.

Miesiąc bez Dolby Vision. Disney mówił o „wyzwaniach technicznych”, ale prawda była inna

Na początku lutego Disney+ w wielu krajach Europy nagle przestał oferować Dolby Vision. Zniknęły też filmy 3D z Apple Vision Pro - bo tam również korzystano z DV. Oficjalnie firma tłumaczyła to „technicznymi wyzwaniami”, ale użytkownicy szybko zaczęli podejrzewać, że coś tu nie gra. Dopiero teraz Disney sam potwierdził, że powodem była niemiecka sprawa patentowa dotycząca Dolby Vision. To właśnie ten spór sprawił, że platforma musiała tymczasowo wyłączyć DV w całej Europie - nie tylko w Niemczech.

Disney potwierdził też, że obsługa formatów Dolby Vision i 3D została przywrócona na naszym kontynencie, zarówno na terenie Unii Europejskiej, jak i Wielkiej Brytanii. Wyjątkiem są Niemcy, choć Disney nie tłumaczy czemu nadal na terytorium tego kraju wyższa jakość obrazu nie jest dostępna - podobnież nie tłumaczy w jaki sposób rozstrzygnięto spór prawny.

W Polsce Dolby Vision działa ponownie - i to zarówno na telewizorach, jak i w Apple Vision Pro, gdzie wróciły filmy 3D.

Disney: „Jesteśmy rozczarowani”. Użytkownicy: „A gdzie rekompensaty?”

Disney przyznaje, że cała sytuacja była dla nich problematyczna: „Jesteśmy rozczarowani, że było to konieczne i podzielamy frustrację naszych klientów. Pracowaliśmy tak szybko, jak to możliwe, aby wdrożyć rozwiązania, które zapewnią widzom jak najlepsze wrażenia na ich urządzeniach i w ramach subskrypcji.” Jednocześnie Disney nie przewiduje żadnej rekompensaty dla subskrybentów Premium, mimo że przez ponad miesiąc płacili za funkcje, których nie mogli używać.

Na razie wygląda na to, że sprawa została zażegnana. Co prawda w Niemczech Dolby Vision wciąż nie wróciło, tym niemniej dociekanie przyczyn takiego stanu rzeczy pozostawimy do analizy tamtejszym lokalnym medium. Ważne jest to, że już w bieżący weekend Polacy znów mogą oglądać produkcje Disneya w najlepszej dostępnej jakości. A to oznacza, że „Zwierzogród 2”, „Avatar: Istota wody” czy „The Mandalorian” znów wyglądają tak, jak powinny.

Maciej Gajewski 14.03.2026 16:00

