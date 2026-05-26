REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Motoryzacja

Ferrari zrobiło elektryka z ludźmi od iPhone'a. Tak mógł wyglądać Apple Car

Ferrari Luce to pierwsza okazja by zobaczyć jak wyglądałby samochód elektryczny Apple'a, gdyby tworzyli go ludzie od smartfonów, smartwatchy i komputerów.

Malwina Kuśmierek
Ferrari zrobiło elektryka z ludźmi od iPhone'a i Apple Watcha. Tak mógł wyglądać Apple Car
REKLAMA

Choć Apple nigdy nie dociągnął do końca projektu Apple Car, to Ferrari właśnie pokazało coś na otarcie łez. Włoski producent zaprezentował model Luce - swój pierwszy w pełni elektryczny samochód. Za jego projekt odpowiada nie tylko zespół Ferrari, ale również LoveFrom, studio projektowe założone przez Jony’ego Ive’a, byłego szefa designu Apple'a.

REKLAMA

Ferrari Luce to pierwszy elektryk od Ferrari. Projektowali go byli applowcy

Przy Luce pracował także Marc Newson, wieloletni współpracownik Ive'a, współtwórca wyglądu Apple Watcha i jeden z najbardziej rozpoznawalnych projektantów przemysłowych ostatnich dekad. Ferrari podkreśla, że dzięki tej współpracy udało się opracować spójny język projektowania obejmujący nadwozie, wnętrze i interfejs samochodu.

Ferrari Luce

Producent opisuje Luce jako auto zaprojektowane wokół "klarowności i wyrafinowanej prostoty". Nadwozie ma gładką, jednolitą formę z mocno zaakcentowaną aerodynamiką, a wnętrze łączy fizyczne przyciski, przełączniki i pokrętła z cyfrowymi ekranami. Kierownicę wykonano z aluminium pochodzącego w całości z recyklingu.

Ferrari Luce

Najbardziej interesująco z perspektywy świata technologii wygląda właśnie kabina. Ferrari postawiło na rozwiązanie, które łączy mechaniczne sterowanie z cyfrowym interfejsem, zamiast całkowicie oddawać obsługę samochodu ekranom dotykowym. John Elkann, członek zarządu Ferrari, przyznał w rozmowie z The Wall Street Journal, że inspiracją do rozpoczęcia współpracy z Ive’em była obserwacja Apple Watcha i tego, jak Apple połączyło technologię z przedmiotem użytkowym o bardziej klasycznym charakterze.

REKLAMA
Ferrari Luce

Luce wyraźnie odcina się od klasycznych modeli Ferrari. Samochód ma cztery drzwi i pięć miejsc siedzących. Pod maską - a właściwie pod podłogą - znalazł się akumulator o pojemności 122 kWh, a napęd zapewniają cztery silniki elektryczne generujące łącznie 1035 KM. Ferrari deklaruje przyspieszenie od 0 do 100 km/h w 2,5 sekundy.

REKLAMA

Auto otrzyma również dedykowaną aplikację mobilną. Za jej pomocą właściciel sprawdzi status pojazdu, poziom naładowania baterii, ustawienia klimatyzacji czy parametry ładowania.

Cena Ferrari Luce startuje od 550 tys. euro - ok. 2,3 mln zł. Pierwsze egzemplarze mają trafić do europejskich klientów jeszcze przed końcem bieżącego roku.

Czytaj też:

REKLAMA
Google Discover
Spider's Web w Google
Google Discover
REKLAMA
Malwina Kuśmierek
26.05.2026 08:01
Tagi: AppleferrariJonathan IveSamochody elektryczne
REKLAMA
Najnowsze
8:01
Ferrari zrobiło elektryka z ludźmi od iPhone'a. Tak mógł wyglądać Apple Car
Aktualizacja: 2026-05-26T08:01:23+02:00
7:25
Okrągły ekran na magnes przyczepiany do telefonu. Ale oni to wymyślili
Aktualizacja: 2026-05-26T07:25:10+02:00
7:10
Wyrzucili profesjonalne kamery z boiska. Cały mecz rejestrowały iPhone'y 17 Pro
Aktualizacja: 2026-05-26T07:10:38+02:00
7:00
Sprawdziłem internet w samolocie szybszy niż u ciebie w domu. Za darmo, dla każdego
Aktualizacja: 2026-05-26T07:00:00+02:00
6:19
Chcą wrzucić na Marsa tysiące "dmuchawców". Łaziki nie mają szans
Aktualizacja: 2026-05-26T06:19:00+02:00
6:14
Miliony puszek omijały kaucję. Furtkę musiał zamknąć sąd
Aktualizacja: 2026-05-26T06:14:00+02:00
6:11
Kupimy pociągi na 320 km/h. Pendolino wygląda przy nich skromnie
Aktualizacja: 2026-05-26T06:11:00+02:00
6:06
Zbudowali zamek w środku puszczy. Teraz będą udawać średniowiecze
Aktualizacja: 2026-05-26T06:06:00+02:00
6:00
Zbudują odrzutowiec bez okien. Widok zastąpią ekrany
Aktualizacja: 2026-05-26T06:00:00+02:00
21:40
Nie kupuj teraz iPhone'a. Najlepszy moment dopiero nadejdzie
Aktualizacja: 2026-05-25T21:40:12+02:00
20:58
Galaxy S26 FE będzie niesamowity. Tańszy i lepszy
Aktualizacja: 2026-05-25T20:58:37+02:00
20:26
Metallica zatrzęsła Śląskiem. Tym razem dosłownie
Aktualizacja: 2026-05-25T20:26:08+02:00
19:46
Jest sposób na światłowód w cenie pizzy. Potężne promocje, ale trzeba się spieszyć
Aktualizacja: 2026-05-25T19:46:57+02:00
19:15
RTX 5080 w końcu za normalne pieniądze. Ta cena ci się spodoba
Aktualizacja: 2026-05-25T19:15:29+02:00
18:55
Chiny lecą po Księżyc. Ta misja ma pobić rekord
Aktualizacja: 2026-05-25T18:55:02+02:00
18:23
Microsoft: lepiej wyłącz aktualizacje Windowsa 11. Posłuchaj go
Aktualizacja: 2026-05-25T18:23:22+02:00
17:53
W Lublinie zakręcili kurek z alkoholem. Efekt natychmiastowy
Aktualizacja: 2026-05-25T17:53:56+02:00
17:38
Fajny ten nowy Samsung. Wygląda zupełnie inaczej niż reszta
Aktualizacja: 2026-05-25T17:38:39+02:00
17:18
Tak Polska chce zatrzymać drony. Poznaliśmy szczegóły naszej nowej tarczy
Aktualizacja: 2026-05-25T17:18:26+02:00
16:48
Wydawałeś na OnlyFans? Twoje dane właśnie wyciekły
Aktualizacja: 2026-05-25T16:48:26+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA