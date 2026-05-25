Metallica zatrzęsła Śląskiem. Tym razem dosłownie

Ładowanie...

Koncert Metalliki na Stadionie Śląskim był tak głośny, tak masywny i tak energetyczny, że sejsmograf w Planetarium Śląskim zarejestrował realne drgania gruntu. Wiem, wiem, trochę brzmi to jak żart z mema o „najcięższym metalu”, ale tym razem to czysta fizyka.

REKLAMA

Gdy 90 tys. gardeł spotyka 200 ton nagłośnienia

Stadion Śląski pękał w szwach. Oficjalnie mówi się o ponad 90 tys. uczestników - to największa frekwencja w historii obiektu i jeden z największych koncertów w Polsce w ogóle. Sama Metallica przywiozła ze sobą zestaw nagłośnienia, który w branży określa się jako stadionowy overkill: ponad 200 ton sprzętu, w tym kilkadziesiąt modułów subwooferów pracujących w konfiguracji end‑fire, czyli takiej, która maksymalizuje kierunkowość niskich częstotliwości.

Planetarium Śląskie na Facebooku

To właśnie te niskie częstotliwości są w stanie przenosić energię na tyle skutecznie, by wprawić grunt w drżenie. Oddalone od stadionu o około 500 m Planetarium Śląskie zarejestrowało wyraźne wstrząsy. Najmocniejsze pojawiły się podczas Creeping Death, czyli… pierwszego utworu wieczoru. Zespół zaczął od sejsmicznego uderzenia.

Czytaj też: Po koncercie Metalliki wylała się fala pogardy. Przestańcie się ośmieszać

REKLAMA

To nie pierwszy raz, kiedy Śląsk drży od muzyki

REKLAMA

Stadion Śląski ma już swoją małą sejsmiczną tradycję. W 2023 r. podobne drgania wywołały koncerty Rammsteina. Metallica dołączyła więc do elitarnego klubu zespołów, które potrafią wprawić w ruch nie tylko publiczność, ale i instrumenty geologiczne. Podobne zjawiska notowano też na świecie - m.in. podczas koncertów Foo Fighters w Seattle czy Red Hot Chili Peppers w Wellington.

Sejsmografy w Planetarium Śląskim pracują w trybie ciągłym, rejestrując nawet minimalne drgania wywołane ruchem tramwajów, wiatrem czy tąpnięciami w kopalniach. Jednak koncert Metalliki to zupełnie inna liga. Urządzenia zarejestrowały drgania o amplitudzie porównywalnej z mikrosejsmicznymi drganiami generowanymi przez fale morskie - zjawiskiem, które zwykle obserwuje się na wybrzeżach, a nie w centrum Górnego Śląska.

REKLAMA

BOOM!

Planetarium udostępniło też trójwymiarowy model ruchu sejsmometru. Na wizualizacji widać, jak urządzenie „tańczy” wraz z publicznością.

REKLAMA

Metallica to zespół, który od dekad łamie rekordy

Warto dodać, że Metallica ma długą historię generowania „anomalii”. W 2013 r. zespół zagrał koncert na Antarktydzie, stając się pierwszym wykonawcą, który wystąpił na wszystkich siedmiu kontynentach. W 2023 r. ich trasa M72 była jedną z najgłośniejszych i najbardziej zaawansowanych technologicznie w historii rocka - z systemem nagłośnienia o mocy ponad 120 dB w strefie FOH i sceną 360°, która wymagała osobnego systemu zasilania o mocy kilku megawatów.

Metallica, Stadion Śląski, Chorzów, 19 maja 2026 r.

Metallica jest też jednym z nielicznych zespołów, które potrafią sprzedać ponad 20 mln biletów w ciągu kariery - więcej niż większość największych popowych gwiazd. A ich album Metallica (tzw. Black Album) to najlepiej sprzedający się album w Stanach Zjednoczonych w historii Nielsen SoundScan. Czyli tak: jeśli jakiś zespół ma zatrząść ziemią, to właśnie ten.

Koncert Metalliki w Chorzowie przejdzie do historii nie tylko jako największe wydarzenie stadionowe w Polsce, ale też jako przykład tego, jak muzyka może dosłownie poruszyć ziemię. I jak nauka potrafi to uchwycić.

REKLAMA

*Zdjęcia: Brett Murray, Jeff Yeager

REKLAMA

Maciej Gajewski 25.05.2026 20:26

Ładowanie...

REKLAMA