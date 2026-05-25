Metallica zatrzęsła Śląskiem. Tym razem dosłownie

To nie metafora. Podczas koncertu Metalliki w Chorzowie sejsmograf zanotował drżenie ziemi, szczególnie podczas Creeping Death.

Maciej Gajewski
Koncert Metalliki na Stadionie Śląskim był tak głośny, tak masywny i tak energetyczny, że sejsmograf w Planetarium Śląskim zarejestrował realne drgania gruntu. Wiem, wiem, trochę brzmi to jak żart z mema o „najcięższym metalu”, ale tym razem to czysta fizyka.

Gdy 90 tys. gardeł spotyka 200 ton nagłośnienia

Stadion Śląski pękał w szwach. Oficjalnie mówi się o ponad 90 tys. uczestników - to największa frekwencja w historii obiektu i jeden z największych koncertów w Polsce w ogóle. Sama Metallica przywiozła ze sobą zestaw nagłośnienia, który w branży określa się jako stadionowy overkill: ponad 200 ton sprzętu, w tym kilkadziesiąt modułów subwooferów pracujących w konfiguracji end‑fire, czyli takiej, która maksymalizuje kierunkowość niskich częstotliwości.

Planetarium Śląskie na Facebooku

To właśnie te niskie częstotliwości są w stanie przenosić energię na tyle skutecznie, by wprawić grunt w drżenie. Oddalone od stadionu o około 500 m Planetarium Śląskie zarejestrowało wyraźne wstrząsy. Najmocniejsze pojawiły się podczas Creeping Death, czyli… pierwszego utworu wieczoru. Zespół zaczął od sejsmicznego uderzenia.

To nie pierwszy raz, kiedy Śląsk drży od muzyki

Stadion Śląski ma już swoją małą sejsmiczną tradycję. W 2023 r. podobne drgania wywołały koncerty Rammsteina. Metallica dołączyła więc do elitarnego klubu zespołów, które potrafią wprawić w ruch nie tylko publiczność, ale i instrumenty geologiczne. Podobne zjawiska notowano też na świecie - m.in. podczas koncertów Foo Fighters w Seattle czy Red Hot Chili Peppers w Wellington.

Sejsmografy w Planetarium Śląskim pracują w trybie ciągłym, rejestrując nawet minimalne drgania wywołane ruchem tramwajów, wiatrem czy tąpnięciami w kopalniach. Jednak koncert Metalliki to zupełnie inna liga. Urządzenia zarejestrowały drgania o amplitudzie porównywalnej z mikrosejsmicznymi drganiami generowanymi przez fale morskie - zjawiskiem, które zwykle obserwuje się na wybrzeżach, a nie w centrum Górnego Śląska.

BOOM!

Planetarium udostępniło też trójwymiarowy model ruchu sejsmometru. Na wizualizacji widać, jak urządzenie „tańczy” wraz z publicznością.

Metallica to zespół, który od dekad łamie rekordy

Warto dodać, że Metallica ma długą historię generowania „anomalii”. W 2013 r. zespół zagrał koncert na Antarktydzie, stając się pierwszym wykonawcą, który wystąpił na wszystkich siedmiu kontynentach. W 2023 r. ich trasa M72 była jedną z najgłośniejszych i najbardziej zaawansowanych technologicznie w historii rocka - z systemem nagłośnienia o mocy ponad 120 dB w strefie FOH i sceną 360°, która wymagała osobnego systemu zasilania o mocy kilku megawatów.

Metallica, Stadion Śląski, Chorzów, 19 maja 2026 r.

Metallica jest też jednym z nielicznych zespołów, które potrafią sprzedać ponad 20 mln biletów w ciągu kariery - więcej niż większość największych popowych gwiazd. A ich album Metallica (tzw. Black Album) to najlepiej sprzedający się album w Stanach Zjednoczonych w historii Nielsen SoundScan. Czyli tak: jeśli jakiś zespół ma zatrząść ziemią, to właśnie ten.

Koncert Metalliki w Chorzowie przejdzie do historii nie tylko jako największe wydarzenie stadionowe w Polsce, ale też jako przykład tego, jak muzyka może dosłownie poruszyć ziemię. I jak nauka potrafi to uchwycić.

*Zdjęcia: Brett Murray, Jeff Yeager

25.05.2026 20:26
2026-05-25T20:26:08+02:00
