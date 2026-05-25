Zbudują najdłuższy tunel drogowy w Polsce. Kierowcy pojadą pod Odrą 

To będzie naprawdę ambitne przedsięwzięcie: nie tylko najdłuższe, ale i najdroższe.

Adam Bednarek
Pierwsze, wstępne prace ruszą w najbliższych miesiącach - informuje Pomorze Zachodnie na swoim facebookowym profilu. Chwalić się jest czym, bo drogowy tunel będzie najdłuższym w Polsce. Ma mierzyć 5 km. 

Odcinek S6 wraz z tunelem mają być gotowe w 2033 r. 

Szczeciński oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad podkreśla, że koszt realizacji S6 ZOS Police - Goleniów wyniesie 5,3 mld zł. 

W przyszłym roku ma rozpocząć się budowa ścian szczelinowych komory startowej. W 2028 r. dojdzie do drążenia tunelu. Obie nawy mają być wydrążone w 2031 r. Przez kolejne dwa lata trwać będą prace konstrukcyjne oraz wykonywanie infrastruktury teletechnicznej wewnątrz tunelu. Na 2033 r. zaplanowano odbiory i oddanie drogi do ruchu.  

Z ujawnionych przez GDDKiA informacji wynika, że średnica zewnętrzna tunelu będzie wynosiła niemal 15 m, a grubość obudowy 60 cm. W tunelu znajdzie się 19 przejść poprzecznych między nawami. Mają służyć "przede wszystkim do ewakuacji w sytuacjach niebezpiecznych". Spód konstrukcji tunelu będzie schodził maksymalnie 51 m poniżej poziomu terenu, natomiast jezdnia będzie na głębokości do 45 m. Odcinki wjazdowe do tunelu będą mieć ok. 600 m długości. 

fot. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Minister Infrastruktury Dariusz Klimczak stwierdził, że 50 km odcinek drogi ekspresowej jest niezwykle istotny z punktu widzenia komunikacyjnego i gospodarczego. To także największa w historii GDDKiA umowa budowlana i najbardziej wymagająca pod względem inżynieryjnym inwestycja drogowa w Polsce. 

Dla porównania najdłuższy tunel kolejowy powstaje w województwie małopolskim, na trasie Podłęże–Piekiełko.

25.05.2026 15:05
