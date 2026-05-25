Kieszonkowy tłumacz na wczasy. Zmieścisz go w szorty

Wielu wczasowiczów wybierających się na wakacje obawia się bariery językowej, co ma negatywny wpływ na ich pewność siebie. Dotyczy to zwłaszcza tych starszych osób, które nie uczyły się języka angielskiego, ale nawet ci Polacy, którzy dzięki szkole lub kursom sprawnie nim władają, miewają problemy z komunikacją w innych krajach - zwłaszcza tych co bardziej egzotycznych.

Na miejscu może się w końcu okazać, iż recepcjonista, kelner lub taksówkarz mówią jedynie w lokalnym, nieznanym nam języku, a to może być problematyczne - porozumiewanie się na migi nie zawsze działa tak, jak moglibyśmy tego oczekiwać. W takich sytuacjach dalibyśmy sobie rękę obciąć za tłumacza - ale tego robić nie musimy. Wystarczy jedynie zadbać o to, by takowy był w naszym bagażu.

Kieszonkowy translator to dobry translator

Urządzenie zaprojektowane od A do Z do tego, aby pomagać nam rozmawiać z osobami posługującymi się nieznanym nam językiem, to świetny towarzysz w każdej podróży zagranicznej. Warto jednak, aby taki sprzęt był możliwie kompaktowy, bo na wakacjach zwykle i tak jesteśmy obładowani inną elektroniką w postaci telefonów i czytników e-booków, kremami do opalania, ręcznikami, wodą, jedzeniem itd.

Urządzenie pomagające w komunikacji z mieszkańcami mieściny, którą odwiedzamy, powinno być jak najmniejsze. Vasco Translator M4, który projektowano z myślą o wykorzystaniu w tego typu sytuacjach, ma z tego względu niewielkie gabaryty. Bez problemu wrzucimy go do kieszonki w koszuli czy przegrody plecaka. Jego twórcy mieli zaś prosty cel: aby translator mieścił się w kieszeni szortów.

Urządzenie zostało przy tym wyposażone w potężne głośniki i pojemny akumulator, a jego obudowa spełnia wymagania normy IP54, co oznacza, że jest odporna na pył i bryzgającą wodę (co będzie przydatne np. na plaży). Znalazło się w niej miejsce również na 2,8-calowy ekran dotykowy oraz fizyczny przycisk aktywujący tryb tłumaczenia wypowiedzi w dwóch wskazanych językach jednym kliknięciem.

Oprócz tego Vasco Translator M4 ma uchwyt na smyczkę, którą znajdziemy w pudełku, więc możemy zahaczyć go o nadgarstek, aby uniknąć ryzyka, iż go zawieruszymy. Do tego dochodzą port USB-C do ładowania ogniwa oraz trzy dodatkowe przyciski po prawej stronie, w tym włącznik będący jednocześnie przyciskiem blokady oraz regulacja głośności.

A co właściwie potrafi Vasco Translator M4?

Urządzenie jest z wyglądu naprawdę niepozorne, ale zapewnia nam możliwość realizowania tłumaczenia rozmów w czasie rzeczywistym co zapewnia naturalność dialogu - zarówno w wersji głosowej, jak i tekstowej, bo frazy są wyświetlane na ekranie. Urządzenie tłumaczy nasze słowa głosem native speakera, jak i generuje w naszym języku zdania, które wypowiedział nasz rozmówca.

W trybie tekstowym obsługiwane jest ponad 100, a w trybie głosowym ponad 80 języków, a z pełn listą można zapoznać się na stronie internetowej producenta poświęconej modelowi M4. Tłumaczenia z użyciem Vasco Cloud realizowane jest na gorąco przez 10 silników tłumaczeniowych AI, co zapewnia wedle zapewnień Vasco dokładność rzędu 99 proc. No i nie ma tzw. „języka pośredniego”.

Przekład bezpośredni skraca czas potrzebny na wygenerowanie tłumaczenia, a do tego poprawia dokładność w porównaniu do metody „na okrętkę”. Na tę ostatnią narzekać też nie sposób, bo Vasco ma już 18 lat doświadczenia w branży. No i wszystkie produkty są projektowane i kodowane w całości na Starym Kontynencie, a Translator M4 na obudowie chwali się im, iż tworzony był w Polsce.

Vasco zatrudnia 250 osób w 25 krajach, a nowy model powstał jako odpowiedź na potrzeby mieszkańców krajów takich jak Polska. Świetnie radzi sobie z rozpoznawaniem naszej mowy, co miałem okazję przetestować w praktyce - a tego samego nie można powiedzieć o wielu innych tłumaczach elektronicznych, w tym projektowanych z myślą o innych rynkach w Stanach Zjednoczonych albo w Azji.

A do czego przyda się kieszonkowy translator na wakacjach?

Do realizowania wszystkich tych czynności, przy których bariera językowa byłaby problemem. Czy to check-in w hotelu lub motelu, czy to zamawianie jedzenia w restauracji, lodów w lodziarni czy kawy w kawiarni, czy to opłacenie dostępu do leżaka z parasolem - poradzimy sobie z tym wszystkim bez problemu nawet w sytuacji, gdy nie mówimy tym samym językiem, co obsługująca nas osoba.

Vasco Translator M4 przyda się również podczas takich czynności jak zamawianie taksówki, kupno biletu do muzeum czy opłacenie wycieczki promem. Pomoże też w komunikacji z osobami na ulicy, których chcielibyśmy spytać o drogę do np. okolicznej stacji benzynowej oraz w wielu innych tego typu sytuacjach. Bariera językowa nie będzie już nigdy w tego typu sytuacjach problemem.

Oprócz tego Vasco Translator M4 ma wbudowany obiektyw, dzięki czemu możemy odpalić na nim tryb analizy treści widocznej na zrobionej nim zdjęciu. Jeśli trafimy podczas spaceru na plakat reklamujący koncert albo menu w restauracji będzie składało się z niezrozumiałych dla nas znaczków, to będziemy mogli nałożyć na nie cyfrowo treść przetłumaczoną na język polski.

W oprogramowaniu nie zabrakło oczywiście klasycznego trybu tłumaczenia fraz wpisanych ręcznie za pomocą klawiatury ekranowej z opcją generowania głosu bez konieczności odpalania trybu konwersacji. Możemy też wybrać w ustawieniach, który konkretny moduł tłumaczenia będzie odpalany automatycznie w chwili, gdy wciśniemy otoczony kolorową diodą główny przycisk znajdujący się pod wyświetlaczem.

Vasco Translator M4 - cena

A ile za Vasco Translator M4 trzeba zapłacić? Mniej niż za smartfona ze średniej półki, bo jego cena katalogowa wynosi 1849 zł. Dostępne są przy tym trzy wersje kolorystyczne: czarna, fioletowa i moja ulubiona, zielona. Dostajemy w dodatku za tę kwotę urządzenie kompletne i gotowe do pracy od razu po wyjęciu z pudełka - bez konieczności spędzania kilku godzin na konfiguracji.

Twórcy wybrali najważniejsze z punktu widzenia globtrotterów funkcje i wstępnie je ustawili. Nie ma żadnych subskrypcji i abonamentów i w ogóle musimy zaprzątać sobie zapewnieniem temu urządzenia połączenia z internetem za granicą, czy to poprzez Wi-Fi, czy też via hotspot mobilny. Kieszonkowy tłumacz od Vasco zapewnia, bez dodatkowych opłat, dostęp do internetu na zawsze, niemalże na całym świecie. Nikt inny w branży nie oferuje takiego rozwiązania.

Urządzeniem takim jak kieszonkowy tłumacz mogą zainteresować się te osoby, które marzą o podróżowaniu do dalekich krajów, ale ze względu na barierę językową omijały te najbardziej interesujące ich destynacje oraz… ich najbliżsi. Vasco Translator M4 może być w końcu świetnym pomysłem na prezent urodzinowy lub świąteczny dla naszych rodziców, dziadków itp.

Co równie ważne, Vasco jako firma europejska ma swoje własne punkty sprzedażowe w Europie oraz Biura Obsługi Klienta działające w lokalnych językach, co dotyczy rzecz jasna również Polski. Tym samym, jeśli pojawiłby się jakikolwiek problem ze sprzętem, to nie będziemy potrzebowali innego tłumacza, by go rozwiązać. Sam producent oferuje z kolei obsługę i wsparcie w myśl zasady „serwisujemy, nie wyrzucamy”.

Więcej informacji o tym, jak Vasco Translator M4 może zmienić Wasze najbliższe wakacje, znajdziecie zaś tutaj.

Piotr Grabiec 25.05.2026 07:25

Lokowanie produktu : Vasco

