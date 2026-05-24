REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Militaria

Rosjanie robią dziwnego Su-57. Drugi fotel zdradza, o co może chodzić

Rosja pracuje nad Su-57 z 2-osobową załogą. Taki wariant pomóc Putinowi w szkoleniu, eksporcie i obsłudze dronów współpracujących.

Marcin Kusz
Su-57 z drugim fotelem. To może być oferta dla eksportu i dronów
REKLAMA

W rosyjskiej przestrzeni informacyjnej opublikowano fotografię przedstawiającą dwumiejscowy wariant Su-57, prawdopodobnie zarejestrowaną podczas testów naziemnych. Wprowadzenie drugiego stanowiska w samolocie piątej generacji wskazuje na potrzebę dostosowania platformy do wymogów eksportowych, szkolenia personelu latającego oraz realizacji złożonych misji bojowych, w tym współpracy z bezzałogowymi systemami powietrznymi, gdzie podział zadań między dwóch operatorów staje się coraz bardziej uzasadniony operacyjnie.

REKLAMA

Su-57 dostał drugą kabinę. Rosja najwyraźniej ma wobec niego nowy plan

Dwumiejscowy Su-57 miał zostać sfotografowany podczas testów naziemnych. Jeśli rzeczywiście rozpoczęła kołowania i próby na ziemi, kolejnym etapem powinny być przygotowania do pierwszego lotu, choć od takiego momentu do rzeczywistej gotowości operacyjnej prowadzi jeszcze długa droga.

Najbardziej w oczy ma się rzucać sama kabina. W klasycznym Su-57 pilot siedzi sam, a za nim płynnie ciągnie się grzbiet maszyny. W nowej wersji pojawia się drugi fotel ustawiony tandemowo, najpewniej za pierwszym pilotem. Taki układ wymusza powiększenie osłony kabiny i zmianę górnej części kadłuba, czyli elementów bardzo wrażliwych z punktu widzenia obniżonej wykrywalności.

REKLAMA

Rosja od lat konsekwentnie przedstawia Su-57 jako pełnoprawny myśliwiec piątej generacji. Dwumiejscowa odmiana odsłania jednak pewien kompromis – i to całkiem spory. Dodanie drugiego fotela oznacza większą funkcjonalność, owszem: można dzielić obowiązki, szkolić, obsługiwać drony. Ale ceną za tę wygodę jest pogorszenie czystości aerodynamicznej kadłuba i, co bardziej bolesne, potencjalne osłabienie charakterystyki stealth. A to właśnie obniżona wykrywalność jest jednym z fundamentów całej koncepcji myśliwca piątej generacji.

Drugi pilot ma być przewagą nad amerykańską konkurencją

Amerykańskie F-22 i F-35 nie mają dwumiejscowych wersji bojowych. W przypadku F-35 zdecydowały o tym zaawansowane symulatory, ogromne zaplecze szkoleniowe i systemy pokładowe, które mają maksymalnie odciążać pilota. Pilot uczy się na ziemi, w pełnym ekosystemie szkolenia, a do samolotu wsiada już bez instruktora obok.

Rosja nie ma takiego komfortu, zwłaszcza w eksporcie. Klient kupujący Su-57 niekoniecznie dostanie całe rosyjskie zaplecze szkoleniowe, symulatory, instruktorów i infrastrukturę porównywalną z tym, co Amerykanie zbudowali wokół F-35. Dwumiejscowy wariant może być więc prostszym rozwiązaniem: instruktor siada z tyłu, pilot uczy się na prawdziwej maszynie, a proces wdrażania typu staje się mniej zależny od rozbudowanych systemów naziemnych.

REKLAMA

To szczególnie istotne przy samolocie, który Rosja chce sprzedawać klientom o bardzo różnym poziomie obycia z maszynami piątej generacji. Sam Su-57 może być trudny do przyjęcia nie dlatego, że nikt nie potrafi latać na odrzutowcach, bo pilotów myśliwców nie brakuje. Problem polega na tym, że ta maszyna wymaga zupełnie innego myślenia. Innego podejścia do sensorów, uzbrojenia, pracy w sieci, walki poza zasięgiem wzroku.

To nie jest po prostu szybszy i zwrotniejszy następca poprzednika. To przeskok mentalny. A takiego nie da się zrobić z dnia na dzień, zwłaszcza gdy w grę wchodzą poważne kontrakty eksportowe i partnerzy, którzy dopiero wchodzą w świat lotnictwa piątej generacji.

Przeczytaj także:

REKLAMA

Dwumiejscowy Su-57 może być znacznie atrakcyjniejszy dla państw, które chcą wejść w posiadanie nowoczesnego myśliwca, ale nie chcą (albo po prostu nie mogą) budować od razu pełnej infrastruktury szkoleniowej. Symulatory, instruktorzy, programy treningowe, cała logistyka wdrożenia nowej generacji. Zamiast latami budować zaplecze, można od razu sadzać mniej doświadczonego pilota obok instruktora i stopniowo wdrażać go w zupełnie nową filozofię walki, oszczędzając czas i pieniądze.

Google Discover
Spider's Web w Google
Google Discover
REKLAMA
Marcin Kusz
24.05.2026 07:45
Tagi: RosjaSamolotyWojsko
REKLAMA
Najnowsze
7:30
Koniec złudzeń. W kosmosie czeka nas to samo piekło
Aktualizacja: 2026-05-24T07:30:00+02:00
7:15
Robot pasażerem samolotu? Pierwsze linie lotnicze mówią, co o tym sądzą
Aktualizacja: 2026-05-24T07:15:00+02:00
7:00
Papież Leon XIV ostrzega przed AI. Mówi o "spirali zagłady"
Aktualizacja: 2026-05-24T07:00:00+02:00
16:50
Wiatraki kontra zdrowie. Badanie rozwiewa emocje
Aktualizacja: 2026-05-23T16:50:00+02:00
16:40
Zamykasz klapę laptopa i nic. Nie tak miało być
Aktualizacja: 2026-05-23T16:40:00+02:00
16:30
Nowy Portfel Google. Tak będziesz płacić
Aktualizacja: 2026-05-23T16:30:00+02:00
16:20
Najpotężniejsza rakieta w historii wystartowała. "Zapiera dech w piersiach"
Aktualizacja: 2026-05-23T16:20:00+02:00
16:10
Znienawidzona aplikacja będzie ładniejsza. Microsoft chce ją odczarować
Aktualizacja: 2026-05-23T16:10:00+02:00
16:00
Zapomnij o robieniu prezentacji. Kilka klików i gotowe
Aktualizacja: 2026-05-23T16:00:00+02:00
16:00
Wywiad o manipulacji w sieci. Zrób krok wstecz i myśl
Aktualizacja: 2026-05-23T16:00:00+02:00
12:24
Te słuchawki wygrały u mnie rower. Beyerdynamic Amiron 200 - test
Aktualizacja: 2026-05-23T12:24:45+02:00
9:45
W polskiej kopalni bursztynu znaleziono szczątki drapieżnika. Sprzed 38 mln lat
Aktualizacja: 2026-05-23T09:45:00+02:00
9:30
Zgubił notes w toalecie 700 lat temu. Archeolodzy odczytali jego sekrety
Aktualizacja: 2026-05-23T09:30:00+02:00
9:15
Koniec zabawy w kotka i myszkę. Radar widzi absolutnie wszystko
Aktualizacja: 2026-05-23T09:15:00+02:00
9:00
Paliwo wyczyści oceany. Ale najpierw trzeba je okiełznać
Aktualizacja: 2026-05-23T09:00:00+02:00
8:45
Kot wchodzi na klawiaturę i robi bałagan? Jest appka na to
Aktualizacja: 2026-05-23T08:45:00+02:00
8:30
Nowe łodzie pędzą po Bałtyku jak pociski. Polska też je ma
Aktualizacja: 2026-05-23T08:30:00+02:00
8:15
Zamknęli Słońce w butelce za pomocą płynnej baterii. "Przełomowa technologia"
Aktualizacja: 2026-05-23T08:15:00+02:00
8:00
Nowe zagrożenie w kosmosie. Dziwny lód sabotuje misje
Aktualizacja: 2026-05-23T08:00:00+02:00
7:45
Programista trolluje boty rekruterów. Wiadomości wyglądają jak ze średniowiecza
Aktualizacja: 2026-05-23T07:45:00+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA