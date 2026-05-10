Rosja na kolanach. Ich duma właśnie przestała istnieć

W nocy z 7 na 8 maja w Rostowie doszło do uderzenia, które szybko zwróciło uwagę nie tylko lokalnych władz i rosyjskich służb, lecz także środowiska analityków śledzących wojnę z użyciem zdjęć satelitarnych i danych OSINT. Z ich oceny wynika, że trafiony został oddział NTC Radar, czyli naukowo-technicznego centrum działającego na styku badań, rozwoju i produkcji dla sektora obronnego.

Główny budynek obiektu został praktycznie zniszczony. Obok widać też uszkodzenia kolejnych zabudowań, a część trafień miała przebić dachy i wywołać pożary wewnątrz. Jeśli ten obraz się utrzyma, nie mówimy o lekkim uszkodzeniu infrastruktury, ale o poważnym wyłączeniu ważnego obiektu z działania.

Czym właściwie był NTC Radar w Rostowie?

Nazwa może nic nie mówić zwykłemu czytelnikowi, ale z punktu widzenia wojny to nie jest zwykła firma. NTC Radar jest kojarzony przede wszystkim z rozwojem zaawansowanej elektroniki, systemów łączności, rozwiązań nawigacyjnych i specjalistycznych komponentów wykorzystywanych przez rosyjski sektor obronny. Tamtejszy oddział działał jako regionalne centrum nadzoru technicznego i autorskiego w Południowym Okręgu Federalnym, ale zakres działalności sięgał znacznie szerzej, niż czysta administracja czy obsługa papierologii.

To nie tylko warsztat i nie tylko laboratorium. To element łańcucha, który zamienia projekt, dokumentację i rozwiązanie techniczne w coś, co później trafia do sprzętu wojskowego. Gdy uderza się w takie ogniwo, nie musi od razu stanąć cała fabryka czołgów czy rakiet. Wystarczy zakłócić prace badawcze, serwisowe, testowe albo nadzorcze, by cała maszyna zaczęła działać wolniej i mniej sprawnie.

Rostów jest dla Rosji bardzo ważny

Geograficzne i infrastrukturalne położenie Rostowa nad Donem czyni z niego główną bramę transferową dla rosyjskiej armii. Region funkcjonuje jako gigantyczny węzeł transportowy, przez który każdego dnia przetaczają się konwoje zasilające działania zbrojne. Nagromadzenie fabryk zbrojeniowych, magazynów i baz wsparcia sprawia, że bez sprawnie funkcjonującego zaplecza w Rostowie, rosyjska ofensywa błyskawicznie straciłaby swój impet.

Trafienie w taki obiekt jak NTC Radar uderza przede wszystkim w konkretną instytucję i pokazuje, że nawet głęboko na rosyjskim zapleczu nie ma już pełnego poczucia bezpieczeństwa. Ukraina od dawna próbuje przenieść ciężar wojny także na rosyjskie tyły, atakując rafinerie, lotniska, magazyny, zakłady zbrojeniowe i elementy przemysłu wspierającego front.

Zdjęcia satelitarne mówią więcej niż oficjalne komunikaty

Rosyjska machina informacyjna w obliczu takich incydentów działa według utartego, znanego nam od lat schematu. Komunikaty praktycznie zawsze są lakoniczne i mocno wygładzone. Oficjalne przekazy zazwyczaj ograniczają się do rutynowych formułek o skutecznie działającej obronie przeciwlotniczej, strąconych dronach i ewentualnie drobnych uszkodzeniach cywilnej infrastruktury.

Ten informacyjny monopol burzy się jednak w zderzeniu z bezlitosną technologią. Ogólnodostępne zdjęcia satelitarne stają się twardym dowodem, który zdejmuje zasłonę milczenia i pozwala bezbłędnie zweryfikować, gdzie kończy się kremlowska propaganda, a zaczynają faktyczne zniszczenia.

W tym konkretnym przypadku zdjęcia satelitarne są dla Moskwy wręcz bezlitosne. Jeśli główny gmach faktycznie został całkowicie wyłączony z użytku operacyjnego, a okoliczne budynki noszą ślady poważnych zniszczeń, kremlowska narracja o błahym incydencie po prostu się nie spina. To nie jest pożar przypadkowego magazynu, ale precyzyjne uderzenie w strukturę ściśle powiązaną z technologicznym krwiobiegiem rosyjskiej armii.

Ukraina poluje coraz celniej

Ukraińska strategia uderzeń dalekiego zasięgu przeszła w ostatnich miesiącach głęboką ewolucję. O ile początkowe ataki w głębi Rosji miały głównie za zadanie wywołać efekt psychologiczny i udowodnić, że zaplecze wroga nie jest już bezpieczne, o tyle dziś obserwujemy chłodno skalkulowaną kampanię. Kijów uderza z precyzją w same fundamenty rosyjskiego kompleksu wojskowo-przemysłowego. Na celowniku znalazły się już nie tylko bazy lotnicze czy składy paliw, ale przede wszystkim fabryki, ośrodki badawcze i najważniejsze węzły serwisowe, bez których produkcja i rozwój uzbrojenia stają się niemożliwe.

Tego typu uderzenia trafiają w najbardziej czuły punkt rosyjskiej propagandy, demaskując dwie niewygodne prawdy. Po pierwsze, ukraińska broń dalekiego zasięgu konsekwentnie dziurawi rosyjską obronę powietrzną. Ponadto okazuje się, że głębokie tyły (rzekomo całkowicie bezpieczne) stają się strefą regularnych działań wojennych. Skutek jest natychmiastowy, bo armia musi nerwowo przerzucać zasoby przeciwlotnicze na gigantycznych dystansach, co potęguje chaos i ostatecznie burzy mit całkowitego panowania Kremla nad własnym terytorium.

Marcin Kusz 10.05.2026 16:20

