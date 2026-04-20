Polska armia buduje kosmiczną fortecę. To będzie system nie do złamania

Polski Radmor, będący częścią Grupy WB, wchodzi do gry o kosmos. Wraz z liderami branży aerokosmicznej, firmami Airbus Defence and Space oraz Thales Alenia Space, polskie przedsiębiorstwo stworzy zaawansowanego geostacjonarnego satelitę telekomunikacyjnego dla Ministerstwa Obrony Narodowej. Wojsko Polskie zyska sprzęt światowej klasy.

W coraz bardziej niebezpiecznym świecie, gdzie przestrzeń kosmiczna staje się kolejną domeną działań armii, posiadanie własnej, niezależnej infrastruktury na orbicie przestaje być luksusem, a staje się koniecznością.

REKLAMA

Kosmiczna tarcza odporna na ataki hakerów i zagłuszanie

Nowy polski satelita powstaje w ramach szerszego, unijnego planu Readiness 2030, zainicjowanego przez Komisję Europejską w ubiegłym roku. Jego głównym zadaniem będzie zapewnienie nieprzerwanej, bezpiecznej łączności dla naszych żołnierzy.

Inżynierowie z Thales Alenia Space podkreślają, że nowy sprzęt zaoferuje najwyższe możliwe standardy odporności. Partnerzy połączą swoje kompetencje w zakresie łączności wojskowej, kontroli misji i projektowania platform satelitarnych.

Kompleksowy system zostanie zabezpieczony cybernetycznie i to zarówno w samym segmencie orbitalnym, jak i w infrastrukturze naziemnej. Wyposażenie satelity w najnowocześniejsze technologie antyzakłóceniowe ma zagwarantować, że nawet w obliczu zmasowanego ataku elektronicznego ze strony przeciwnika, polskie dowództwo nie straci kontaktu z jednostkami na froncie.

Podpisanie umowy o współpracy miało miejsce podczas ceremonii, w której uczestniczyli Prezydent Francji Emmanuel Macron, Premier RP Donald Tusk, polski Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz i francuska Minister Sił Zbrojnych Catherine Vautrin.

Radmor rusza na podbój orbity

Dla polskiego przemysłu zbrojeniowego ten projekt to prawdziwy skok w kosmos. Decyzja o zaangażowaniu gdyńskiego Radmoru w sektor kosmiczny to znacznie więcej niż tylko biznesowa umowa.

Współczesne pole walki opiera się na ścisłej integracji tradycyjnych formacji z infrastrukturą satelitarną. Wnosząc do konsorcjum swoje wieloletnie doświadczenie w tworzeniu systemów bezpiecznej łączności o znaczeniu krytycznym, polska firma zyskuje dostęp do unikalnego know-how w działce projektowania platform kosmicznych.

Ten projekt satelity geostacjonarnego będzie ucieleśnieniem najwyższych standardów odporności, cyberbezpieczeństwa oraz technologii antyzakłóceniowych, odzwierciedlając nasze zaangażowanie we wzmacnianie europejskiej suwerenności obronnej. To partnerstwo jest kwintesencją europejskiej współpracy. Wspólne działanie ponad granicami na rzecz innowacji i konkurencyjności przemysłowej służy lepszemu skomunikowaniu i bezpieczeństwu świata - oświadczył szef działu systemów kosmicznych w Airbus Defence and Space, Alain Fauré.

Powstający system to dowód na to, że Europa potrafi budować własne, twarde zdolności obronne, a Polska staje się ich integralną, technologiczną częścią.

REKLAMA

Obserwuj nas w Google Discover Podobają Ci się nasze treści? Google Discover

REKLAMA

Bogdan Stech 20.04.2026 17:47

