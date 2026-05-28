Nowy Galaxy S27 Pro lepszy, niż myślałem. Ale jednego nie przebije

Samsung wzbogaci ofertę najlepszych smartfonów z serii Galaxy S. Rodzina Galaxy S27 ma obejmować nie trzy, a cztery modele – w tym zupełnie nowego S27 Pro. Zapowiada się lepiej, niż myślałem.

Albert Żurek
Czwarty, zupełnie nowy Galaxy S27 Pro ma być pozycjonowany między Galaxy S27+ a najlepszym Galaxy S27 Ultra. Będzie to prawie najlepszy model, który ma przewyższać zwykłe S27 i S27+ pod względem możliwości fotograficznych. Pod jednym względem jednak będzie ustępować najlepszemu Ultra.

Galaxy S27 Pro nie będzie tak dobry, jak Galaxy S27 Ultra

W świecie smartfonów Samsunga od lat brakowało mniejszego modelu o możliwościach sprzętowych i fotograficznych serii Galaxy S Ultra. Podstawowy Galaxy S ma być tym mniejszym i tańszym, z kolei pośredni S+ jest większą wersją zwykłego Galaxy S i oferuje większą baterię czy ekran.

Z kolei Apple od lat sprzedaje dwie wersje modeli Pro: Pro oraz Pro Max. Dziś te smartfony różnią się od siebie rozmiarem ekranu oraz baterii. Pozostałe funkcje, w tym aparaty, pozostają dokładnie takie same: 17 Pro wykonuje identyczne zdjęcia, co 17 Pro Max.

Jak wynika z nowych doniesień, nowy Galaxy S27 Pro nie do końca będzie realizacją takiego samego podejścia. Fakt, urządzenie ma być mniejsze za sprawą 6,43-calowego ekranu AMOLED z funkcją prywatności wyciągniętą z Galaxy S26 Ultra – w S27 Ultra z kolei ma znaleźć się 6,9-calowy panel. Jeśli oczekujecie, że Samsung w obu wersjach wykorzysta ten sam zestaw aparatów, to niestety tak nie będzie.

Oba smartfony mają zostać wyposażone w dwa identyczne moduły:

  • główny 200 Mpix z OIS;
  • ultraszeroki 50 Mpix.
Zarówno w Galaxy S27 Pro, jak i S27 Ultra znajdzie się jeszcze trzeci aparat – teleobiektyw bazujący na matrycy 50 Mpix, ale różnica polega na zastosowanym obiektywie. W S27 Pro producent wykorzysta 3,5-krotne zbliżenie, natomiast w S27 Ultra – 5-krotne. Co to właściwie oznacza? Że S27 Ultra będzie wykonywał lepsze zdjęcia przy większych zbliżeniach. Wartości typu 10x czy 20x powinny być lepsze w S27 Ultra niż w S27 Pro.

Natomiast S27 Pro ma jedną przewagę. Przy wykonywaniu zdjęć w przedziale 3,5–4,9x jakość powinna być znacznie lepsza niż w S27 Ultra. Wynika to z faktu, że model Ultra do fotografii w przybliżeniach do 4,9x korzysta z głównej matrycy 200 Mpix. Mówimy tutaj o mocnym przybliżeniu cyfrowym.

Niestety, nie będzie mniejszego Ultra

Jeśli nowe doniesienia się potwierdzą, tym razem Samsung nie zapewni nam mniejszego, bardziej poręcznego smartfona z możliwościami fotograficznymi Ultra. Mimo to S27 Pro będzie czymś zupełnie nowym i wartym zainteresowania.

28.05.2026 20:56
