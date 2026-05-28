Temu się doigrało. Komisja Europejska wlepia srogą karę
Wysoka kara nie może dziwić, skoro nieprawidłowości dotyczyły m.in. zabawek dla dzieci.
Komisja Europejska nałożyła na Temu karę w wysokości 200 mln euro - informuje PAP. Chińskiej platformie zarzucono naruszenia unijnego Aktu o usługach cyfrowych (DSA), w tym "nieprzeprowadzenie we właściwy sposób wymaganej przepisami oceny ryzyka, na jakie mogą być narażeni klienci platformy".
Raport, który został przedstawiony przez Temu w 2024 r., był według Komisji Europejskiej pobieżny i składał się wyłącznie z ogólnych informacji.
Ponadto Temu znacznie zaniżyło częstotliwość, z jaką unijni konsumenci natykali się za jej pośrednictwem na nielegalne produkty - wyjaśnia PAP.
Na Temu można było znaleźć zakazane w Unii produkty
Mowa tu o takich sprzętach jak ładowarki do sprzętów elektronicznych, które nie posiadały atestów bezpieczeństwa, czy zabawkach dla dzieci zawierających niedozwolone w UE substancje chemiczne. Niektóre zabawki składały się z luźnych części, które stwarzały ryzyko uduszenia się.
Zdaniem Komisji chińska platforma nie przeprowadziła oceny, jak jej systemy rekomendacji, w tym współpraca z influencerami przy promowaniu niektórych produktów, "mogą wpływać na jeszcze szersze rozpowszechnianie nielegalnych produktów".
Wysokość kary wynika z charakteru i wagi naruszenia. Wpływ na sumę miał także okres, w jakim klienci z Unii Europejskiej byli narażeni na ryzyko.
Do 28 sierpnia Temu musi przedstawić Komisji plan działania, pokazujący, co platforma zrobi, aby usunąć naruszenia.
Unia Europejska chce ograniczyć liczbę produktów z Chin płynących do Europy
