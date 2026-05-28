Temu się doigrało. Komisja Europejska wlepia srogą karę 

Komisja Europejska nałożyła na Temu karę w wysokości 200 mln euro - informuje PAP. Chińskiej platformie zarzucono naruszenia unijnego Aktu o usługach cyfrowych (DSA), w tym "nieprzeprowadzenie we właściwy sposób wymaganej przepisami oceny ryzyka, na jakie mogą być narażeni klienci platformy".

Raport, który został przedstawiony przez Temu w 2024 r., był według Komisji Europejskiej pobieżny i składał się wyłącznie z ogólnych informacji.

Ponadto Temu znacznie zaniżyło częstotliwość, z jaką unijni konsumenci natykali się za jej pośrednictwem na nielegalne produkty - wyjaśnia PAP.

Na Temu można było znaleźć zakazane w Unii produkty

Mowa tu o takich sprzętach jak ładowarki do sprzętów elektronicznych, które nie posiadały atestów bezpieczeństwa, czy zabawkach dla dzieci zawierających niedozwolone w UE substancje chemiczne. Niektóre zabawki składały się z luźnych części, które stwarzały ryzyko uduszenia się.

Zdaniem Komisji chińska platforma nie przeprowadziła oceny, jak jej systemy rekomendacji, w tym współpraca z influencerami przy promowaniu niektórych produktów, "mogą wpływać na jeszcze szersze rozpowszechnianie nielegalnych produktów".

Wysokość kary wynika z charakteru i wagi naruszenia. Wpływ na sumę miał także okres, w jakim klienci z Unii Europejskiej byli narażeni na ryzyko.

Do 28 sierpnia Temu musi przedstawić Komisji plan działania, pokazujący, co platforma zrobi, aby usunąć naruszenia.

Unia Europejska chce ograniczyć liczbę produktów z Chin płynących do Europy

Nowa opłata w wysokości 3 euro wejdzie w życie 1 lipca 2026 r. Obejmie wszystkie małe przesyłki spoza UE o wartości poniżej 150 euro.

Adam Bednarek 28.05.2026 15:37

