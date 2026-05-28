Masz dość rekomendacji YouTube’a? Teraz stworzysz własną stronę główną od zera

Strona główna YouTube'a to w zamierzeniu miejsce, w którym odkrywasz nowe treści związane ze swoimi zainteresowaniami. Jednak algorytm nie zawsze rozumie co obecnie chodzi ci po głowie. Dlatego YouTube wprowadza nową funkcję, która pozwala samodzielnie stworzyć własny kanał rekomendacji oparty na dowolnym poleceniu tekstowym.

YouTube rozszerza możliwości personalizacji strony głównej

Nowość nosi nazwę "Niestandardowy feed" i daje użytkownikom możliwość wygenerowania osobnego strumienia filmów dopasowanego do konkretnego nastroju, zainteresowania albo bardzo precyzyjnego tematu. Zamiast polegać wyłącznie na standardowych rekomendacjach z karty głównej, można poprosić YouTube o przygotowanie zupełnie nowego zestawu materiałów.

Mechanizm działa podobnie do wpisywania promptu w narzędziu AI. Po wybraniu opcji "Twój niestandardowy feed" użytkownik zobaczy pole tekstowe z zachętą do opisania, czego chce obejrzeć. YouTube podpowiada, że prośba może być bardzo ogólna - na przykład "pokaż mi coś innego niż zwykle" - albo wyjątkowo szczegółowa, jak "krótkie medytacje prowadzone na odprężenie po pracy".

Na podstawie wpisanego opisu platforma tworzy osobny feed z filmami odpowiadającymi podanym kryteriom. Strona ma być stale odświeżana, dzięki czemu wraz z publikacją nowych materiałów pojawiają się kolejne rekomendacje związane z danym tematem.

YouTube pozwala też zapisać przygotowany feed jako przypiętą zakładkę widoczną na górze strony głównej. Dzięki temu można szybko wrócić do wcześniej utworzonej kategorii bez ponownego wpisywania instrukcji. Zapisane feedy można później edytować - wystarczy doprecyzować polecenie lub całkowicie je zmienić, by wygenerować nowy zestaw rekomendacji.

Firma opisuje rozwiązanie jako nowy sposób odkrywania treści, który ma dać użytkownikowi większą kontrolę nad tym, co pojawia się na ekranie. Zamiast przeszukiwać platformę pojedynczymi hasłami albo przewijać główną kartę w poszukiwaniu czegoś ciekawego, można stworzyć własną przestrzeń tematyczną aktualizowaną na bieżąco.

Funkcja Niestandardowy feed" jest wdrażana od dziś dla zalogowanych użytkowników YouTube w Stanach Zjednoczonych. Działa w języku angielskim zarówno w aplikacji mobilnej, jak i w desktopowej wersji serwisu. Żeby zobaczyć nową opcję, trzeba mieć włączoną historię wyszukiwania oraz historię oglądania w ustawieniach konta. YouTube nie poinformował kiedy nowość mogłaby trafić do użytkowników spoza Stanów Zjednoczonych.

Zdjęcie główne: Rokas Tenys / Shutterstock

Malwina Kuśmierek 28.05.2026 13:32

