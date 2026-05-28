REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Oprogramowanie

Masz dość rekomendacji YouTube’a? Teraz stworzysz własną stronę główną od zera

Rekomendacje na YouTube nie zawsze trafiają w aktualny nastrój albo zainteresowanie. Platforma chce to zmienić i wprowadza funkcję pozwalającą tworzyć własne, spersonalizowane kanały odkrywania wideo za pomocą instrukcji tekstowych.

Malwina Kuśmierek
YouTube własna strona główna
REKLAMA

Strona główna YouTube'a to w zamierzeniu miejsce, w którym odkrywasz nowe treści związane ze swoimi zainteresowaniami. Jednak algorytm nie zawsze rozumie co obecnie chodzi ci po głowie. Dlatego YouTube wprowadza nową funkcję, która pozwala samodzielnie stworzyć własny kanał rekomendacji oparty na dowolnym poleceniu tekstowym.

REKLAMA

YouTube rozszerza możliwości personalizacji strony głównej

Nowość nosi nazwę "Niestandardowy feed" i daje użytkownikom możliwość wygenerowania osobnego strumienia filmów dopasowanego do konkretnego nastroju, zainteresowania albo bardzo precyzyjnego tematu. Zamiast polegać wyłącznie na standardowych rekomendacjach z karty głównej, można poprosić YouTube o przygotowanie zupełnie nowego zestawu materiałów.

Mechanizm działa podobnie do wpisywania promptu w narzędziu AI. Po wybraniu opcji "Twój niestandardowy feed" użytkownik zobaczy pole tekstowe z zachętą do opisania, czego chce obejrzeć. YouTube podpowiada, że prośba może być bardzo ogólna - na przykład "pokaż mi coś innego niż zwykle" - albo wyjątkowo szczegółowa, jak "krótkie medytacje prowadzone na odprężenie po pracy".

Na podstawie wpisanego opisu platforma tworzy osobny feed z filmami odpowiadającymi podanym kryteriom. Strona ma być stale odświeżana, dzięki czemu wraz z publikacją nowych materiałów pojawiają się kolejne rekomendacje związane z danym tematem.

YouTube pozwala też zapisać przygotowany feed jako przypiętą zakładkę widoczną na górze strony głównej. Dzięki temu można szybko wrócić do wcześniej utworzonej kategorii bez ponownego wpisywania instrukcji. Zapisane feedy można później edytować - wystarczy doprecyzować polecenie lub całkowicie je zmienić, by wygenerować nowy zestaw rekomendacji.

REKLAMA

Firma opisuje rozwiązanie jako nowy sposób odkrywania treści, który ma dać użytkownikowi większą kontrolę nad tym, co pojawia się na ekranie. Zamiast przeszukiwać platformę pojedynczymi hasłami albo przewijać główną kartę w poszukiwaniu czegoś ciekawego, można stworzyć własną przestrzeń tematyczną aktualizowaną na bieżąco.

Funkcja Niestandardowy feed" jest wdrażana od dziś dla zalogowanych użytkowników YouTube w Stanach Zjednoczonych. Działa w języku angielskim zarówno w aplikacji mobilnej, jak i w desktopowej wersji serwisu. Żeby zobaczyć nową opcję, trzeba mieć włączoną historię wyszukiwania oraz historię oglądania w ustawieniach konta. YouTube nie poinformował kiedy nowość mogłaby trafić do użytkowników spoza Stanów Zjednoczonych.

Czytaj też:

REKLAMA
Google Discover
Spider's Web w Google
Google Discover

Zdjęcie główne: Rokas Tenys / Shutterstock

REKLAMA
Malwina Kuśmierek
28.05.2026 13:32
Tagi: YouTube
REKLAMA
Najnowsze
13:01
Sklep TikToka ląduje w Polsce. Idzie podgryzać Allegro
Aktualizacja: 2026-05-28T13:01:21+02:00
12:45
Gogle VR poległy na śniegu. Wygrał laser z dyskoteki
Aktualizacja: 2026-05-28T12:45:44+02:00
12:22
Jest problem z europejskim myśliwicem 6. generacji. Szybko potrzebny plan B
Aktualizacja: 2026-05-28T12:22:13+02:00
11:57
Dlaczego telewizor RGB MiniLED to świetny wybór? Opowiem na przykładzie Hisense UR9S
Aktualizacja: 2026-05-28T11:57:49+02:00
11:44
Matura do zmiany. "Maturzyści kombinują coraz sprytniej"
Aktualizacja: 2026-05-28T11:44:32+02:00
11:02
Valve podnosi ceny Steam Decka. Podwyżka jest naprawdę dotkliwa
Aktualizacja: 2026-05-28T11:02:42+02:00
10:22
Polski urzędnik pyta ChataGPT o wszystko. Państwo wreszcie zareagowało
Aktualizacja: 2026-05-28T10:22:39+02:00
9:49
Port Polska zostanie bazą wojskową. To nie będzie zwykłe lotnisko
Aktualizacja: 2026-05-28T09:49:23+02:00
9:00
Wyciągał poufne dane w pracy i pędził się zakładać. Google oskarża swojego inżyniera
Aktualizacja: 2026-05-28T09:00:03+02:00
8:02
Płatny Instagram i Facebook stają się faktem. Co dostaniesz w abonamencie?
Aktualizacja: 2026-05-28T08:02:04+02:00
7:51
Koniec formularzy kontaktowych. WeNet daje ci prywatnego doradcę
Aktualizacja: 2026-05-28T07:51:32+02:00
7:32
Znika największa słabość darmowego konkurenta Office'a. Obudzili się po latach
Aktualizacja: 2026-05-28T07:32:01+02:00
7:09
Podwyżki cen telefonów są nieuniknione. Samsung nie ma wyjścia
Aktualizacja: 2026-05-28T07:09:59+02:00
7:00
Europa wygląda jak w środku lata. Satelita pokazał dowód
Aktualizacja: 2026-05-28T07:00:00+02:00
6:16
Drzwi pociągów otwierają się w szczerym polu. Producent mówi: pomidor
Aktualizacja: 2026-05-28T06:16:00+02:00
6:13
Wyłączenie telefonu nie pomoże. Zwykłe Wi-Fi tworzy system masowej inwigilacji
Aktualizacja: 2026-05-28T06:13:00+02:00
6:08
Magazyn energii jak wielka wieża. "Inwestycja bez precedensu w skali kraju"
Aktualizacja: 2026-05-28T06:08:00+02:00
6:04
Woda jednak towarem, nie prawem. Sąd zadecydował
Aktualizacja: 2026-05-28T06:04:00+02:00
6:00
Polski Dubaj będzie mieć potężnego rywala. Bogaci się cieszą, reszta może zapłakać
Aktualizacja: 2026-05-28T06:00:00+02:00
21:19
Taniej i lepiej się nie da. To twój następny telefon
Aktualizacja: 2026-05-27T21:19:48+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA