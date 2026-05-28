Gogle VR poległy na śniegu. Wygrał laser z dyskoteki

Ładowanie...

Projekt THEIA-XR miał sprawdzić, jak technologie rozszerzonej rzeczywistości mogą poprawić pracę operatorów dużych maszyn. Chodziło o sprzęt używany poza normalnymi drogami: ratraki, koparki, dźwigi, wózki i maszyny portowe. W takich pojazdach operator musi stale kontrolować otoczenie, maszynę, przeszkody, ludzi wokół i warunki terenu. Jeden błąd może oznaczać uszkodzony sprzęt, zagrożenie dla pracowników albo źle wykonaną pracę.

Teoretycznie gogle VR lub zestawy rzeczywistości rozszerzonej wydają się do tego zadania wprost idealne. Można wyświetlić operatorowi prędkość, trasę, ostrzeżenia, granice bezpiecznej pracy, obraz z kamer i dodatkowe informacje bez odrywania go od zadania. Problem jednak w tym, że ratrak to ekstremalnie ciężka maszyna jadąca po nierównym, śliskim i często słabo widocznym terenie.

REKLAMA

Właśnie tam headsety zaczęły przegrywać z rzeczywistością. Długie noszenie gogli obciążało mięśnie szyi, a ciągłe wstrząsy i kołysanie pojazdu u wielu osób szybko prowadziły do nudności. To znany problem w VR: jeśli obraz, ruch ciała i praca błędnika nie składają się w jedną spójną całość, mózg zaczyna protestować. W kabinie ratraka ten problem jest jeszcze mocniejszy, bo operator nie siedzi nieruchomo w fotelu przed komputerem, tylko pracuje w drgającej maszynie.

Laser zrobił to, czego nie dowiozły gogle

Najskuteczniejszym rozwiązaniem okazała się tutaj technika z pogranicza inżynierii optycznej i HMI, czyli projekcja laserowa na podłoże przed pojazdem. Wykorzystano przystosowany emiter laserowy zdolny do wyświetlania informacji bezpośrednio na pokrywie śnieżnej. W przeciwieństwie do systemów nakładkowych na wyświetlaczach, rozwiązanie to przenosi dane w pole widzenia operatora bez dodawania pośredniczącej warstwy interfejsu.

Operator nie musi więc zmieniać swoich przyzwyczajeń, zakładać ciężkiego sprzętu ani walczyć z dodatkowym ekranem. Widzi wskazówki przed sobą: kierunek jazdy, ślady, elementy orientacyjne, ostrzeżenia, wirtualne bariery albo informacje o ludziach znajdujących się w pobliżu. Taka projekcja może pomagać prowadzić ratrak dokładniej i bezpieczniej, szczególnie w nocy, we mgle albo podczas opadów śniegu.

REKLAMA

Najciekawszy efekt pojawia się jednak przy złej widoczności. Gdy w powietrzu jest mgła, śnieg lub drobne cząstki wody, wiązka lasera staje się widoczna w zawiesinie. To pozwala wyświetlać struktury i wskazówki także tam, gdzie normalny wzrok operatora ma ograniczony zasięg.

REKLAMA

Rozszerzona rzeczywistość nie zawsze musi być na twarzy

Dotychczas rozszerzona rzeczywistość w zastosowaniach przemysłowych była utożsamiana głównie z interfejsami nagłownymi i nakładkami na obraz. W przypadku obsługi ciężkich maszyn istotny okazuje się jednak zupełnie inny wymiar: precyzyjna lokalizacja informacji w polu operacyjnym operatora, bez generowania dodatkowego obciążenia poznawczego i bez ingerencji w percepcję otoczenia pojazdu.

REKLAMA

XR, czyli extended reality, to zbiorcze określenie technologii łączących świat fizyczny z cyfrowymi informacjami. Obejmuje m.in. wirtualną rzeczywistość, rozszerzoną rzeczywistość i rozwiązania mieszane. W ratraku najlepiej sprawdziła się jednak nie immersja, czyli pełne zanurzenie w cyfrowym obrazie, lecz projekcja przestrzenna. Dane zostają w świecie fizycznym, a operator nadal pracuje własnymi oczami.

Przeczytaj także:

Dobra technologia nie musi wyglądać najbardziej futurystycznie. Ma działać w brudzie, hałasie, mrozie, wibracjach i zmęczeniu. Jeśli headset przeszkadza, a laser na śniegu pomaga, to po prostu wygrywa laser. Testy przeprowadzono z udziałem TU Graz i firmy Prinoth, a rezultaty opisano w Computers & Graphics.

REKLAMA

*Źródło zdjęcia wprowadzającego: TU Graz

REKLAMA

Marcin Kusz 28.05.2026 12:45

Ładowanie...

REKLAMA