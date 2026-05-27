Ważna zmiana w telefonach Samsunga. Chodzi o backup twoich zdjęć

Samsung i Microsoft kończą współpracę w zakresie obsługi zdjęć na telefonach Galaxy. Zdjęcia z OneDrive’a znikną z telefonów Galaxy, a użytkownicy muszą zmienić sposób robienia kopii zapasowych.

Maciej Gajewski
Samsung Galaxy kopia zapasowa zdjęć
Integracja Galerii Samsung z OneDrive’em, niestety, znika. I to w bardzo konkretnym terminie - 30 września. Po tej dacie aplikacja Galeria przestanie synchronizować zdjęcia z chmurą Microsoftu, a nowi użytkownicy w ogóle nie będą mogli połączyć obu usług.

Koniec automatycznej synchronizacji zdjęć na Galaxy. Co to oznacza w praktyce?

Galeria Samsung przestaje widzieć zdjęcia z OneDrive. To nie znaczy, że Microsoft usuwa cokolwiek z chmury - wszystkie fotografie i filmy pozostają bezpieczne na koncie użytkownika i można je normalnie przeglądać w aplikacji OneDrive lub przez przeglądarkę. Po prostu znikną z systemowej Galerii, która dotąd potrafiła je wyświetlać tak, jakby były lokalnie na telefonie.

Jeśli ktoś korzystał z automatycznej synchronizacji Galerii z OneDrive’em to musi przygotować się na zmianę nawyków. Microsoft radzi, by przełączyć się na kopię zapasową aparatu w aplikacji OneDrive, która działa niezależnie od rozwiązań Samsunga. Wymaga to jednak pełnego dostępu do zdjęć i filmów oraz ręcznego włączenia backupu w ustawieniach aplikacji.

Android z One UI 8.5 - Galeria, ustawienia kopii zapasowej (działa do końca września)

Co z istniejącymi zdjęciami? Po raz wtóry: nic nie znika. Wszystkie zdjęcia i filmy, które wcześniej zsynchronizowano z OneDrive’em, pozostają w chmurze i są dostępne na każdym urządzeniu, gdzie działa aplikacja Microsoftu. Nie są kasowane ani modyfikowane. Po prostu przestają być widoczne w Galerii Samsung.  

Niestety nic nie wskazuje na to, by do Galerii Samsung trafiła integracja z drugą z preinstalowanych na telefonach Galaxy usług do zdjęć - Zdjęcia Google. Czyli:

  1. Znika integracja z domyślnie od wielu lat oferowaną chmurą Microsoftu
  2. Nie pojawi się integracja z usługą Zdjęcia Google (Zdjęcia Google i OneDrive są preinstalowane na urządzeniach Galaxy) ani z żadną inną.
  3. Użytkownik musi sam sobie włączyć jedną lub obie usługi i ręcznie je skonfigurować.
  4. A potem być może jeszcze przenieść kopię zapasową zdjęć do nowego zdjęcia, ręcznie – jeśli na przykład aplikacja Microsoft OneDrive nie będzie użytkownikowi odpowiadać.
Brawo Samsung. Ewidentnie zmiana na lepsze.

Maciej Gajewski
27.05.2026 19:42
Tagi: AndroidMicrosoftOne UIOneDriveSamsungTelefonyZdjęcia
