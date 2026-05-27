Wiedźmin 3 z nowym dodatkiem nie będzie taki sam. Stary sprzęt nie wystarczy

Wiedźmin 3 to gra, która ma na karku ponad 10 lat. Zadebiutowała w 2015 r. i doczekała się dwóch dużych dodatków: Serca z Kamienia (wydane w tym samym roku) oraz Krew i Wino w 2016 r. Teraz, po niemal 10 latach od debiutu drugiego rozszerzenia, otrzymaliśmy potwierdzenie trzeciego dodatku: Pieśń Przeszłości. Twórcy jednocześnie podwyższyli wymagania sprzętowe oraz zrezygnowali ze wsparcia starych konsol.

Wiedźmin 3: Pieśń Przeszłości porzuca PlayStation 4 oraz Xboxa One

Dzisiejszy Wiedźmin 3 nie jest tą samą grą, która debiutowała w 2015 r. Pod względem fabuły czy gameplayu możemy liczyć na podobne doznania, lecz pod kątem technicznym – grafiki, wyglądu i technologii – to nieco odmienna produkcja. Pod koniec 2022 r. twórcy przygotowali aktualizację next-gen, która otrzymała wsparcie nowych technologii na PC (skalowanie DLSS, FSR).

Z drugiej strony pojawiło się pełne wsparcie dla konsol PS5 i Xbox Series X|S. Gra wcześniej działała w trybie wstecznej kompatybilności z PS4 czy Xboxem One, a więc nie pozwalała na wykorzystanie pełnego potencjału obecnej generacji. Aktualizacja poprawiająca mniejsze elementy trafiła też na wcześniejszą generację konsol.

Mam jednak złą wiadomość. Nadchodzący w 2027 r. dodatek do Wiedźmina 3: Pieśń Przeszłości obejmuje wsparcie tylko dla obecnej generacji konsol: PlayStation 5 (Pro) oraz Xbox Series X | S. W komunikacie zapowiadającym rozszerzenie brakuje wzmianki na temat starych, dobrych PS4 i Xboxów One. Aby ponownie móc zagrać Geraltem z Rivii, gracze konsolowi będą musieli sięgnąć po nowsze wydanie. Mimo że dotychczas PS4 w zupełności wystarczało, w przyszłym roku się to zmieni.

Mimo wszystko PS4 i Xbox One to konsole wydane w 2013 r. Stare platformy w dzisiejszych czasach już niedomagają pod względem mocy obliczeniowej. To oczywiste, że dodatek wydany w 2027 r. nie będzie obsługiwał niemal 14-letnich urządzeń.

Gracze PC również muszą przygotować się na wyższe wymagania

Oprócz braku wsparcia dla starszych konsol nadchodzący dodatek do Wiedźmina 3 przynosi wyższe minimalne wymagania sprzętowe na komputery osobiste. Te prezentują się następująco:

procesor: AMD Ryzen 5 2600, Intel Core i5-8400;

karta graficzna: NVIDIA GeForce GTX 1660, AMD Radeon RX 5500 XT 8GB;

minimalna pamięć wideo karty graficznej: 6 GB;

pamięć operacyjna: 12 GB;

dysk: 70 GB SSD;

system: Windows 11.

Wymagania nie są zatem wyjątkowo wysokie. Do gry na najniższych detalach graficznych wystarczy bowiem połączenie procesora i karty graficznej z 2019 r. Oczywiście, aby móc cieszyć się najlepszą grafiką, potrzebny będzie znacznie szybszy komputer z kartami graficznymi typu RTX 5060/5070. Dokładne zalecenia pod kątem rekomendowanego sprzętu nie są obecnie znane.

Nie znamy też konkretnej daty premiery. Wiemy jedynie, że Wiedźmin 3: Pieśń Przeszłości zadebiutuje w 2027 r.

Albert Żurek 27.05.2026 14:44

