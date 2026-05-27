NordVPN dawno nie był tak tani. Teraz zaoszczędzę najwięcej

Kolejna edycja wakacyjnej promocji już trwa i będzie dostępna przez następne dwa miesiące. W tym czasie usługę VPN oraz dodatkowe funkcje można nabyć znacznie taniej. Jeden plan NordVPN w nowej promocji wygląda szczególnie opłacalnie.

NordVPN startuje z nową promocją. Mamy też kod rabatowy Spider’s Web

Nowa promocja dotyczy pakietów 2-letnich, a najwyższy rabat za plan Plus sięga aż 76 proc. W przypadku innych pakietów możemy liczyć na 73- lub 71-procentowe obniżki. Ceny prezentują się następująco:

Basic – 9,89 zł/mies. + VAT (328,45 zł płatne z góry) – 73 proc.;

Plus – 11,49 zł/mies. + VAT (381,58 zł) – 76 proc.;

Complete – 15,89 zł/mies. + VAT (527,71 zł) – 73 proc.;

Ultra – 20,59 zł/mies. + VAT (687,11 zł) – 71 proc.

W każdym z tych planów dostawca dorzuca trzy miesiące ekstra, a więc domyślnie dostajemy aż 27 miesięcy dostępu do NordVPN. Jest jednak sposób, aby bezpłatnie wydłużyć usługę o kolejne cztery miesiące. Wystarczy skorzystać z kodu rabatowego spidersweb, dzięki któremu w podanych cenach możemy liczyć na aż 31 miesięcy usługi (ponad 2,5 roku).

Najbardziej opłacalny jest tu pośredni plan NordVPN Plus, który wraz z kodem rabatowym będzie nas kosztował 12,31 zł/mies. po uwzględnieniu podatku VAT. W planie tym, oprócz dostępu do prywatnej sieci składającej się z ponad 9400 serwerów w przeszło 195 lokalizacjach na całym świecie i niemal wszystkich kontynentach, dostajemy też zabezpieczenia przed złośliwym oprogramowaniem czy ochronę podczas przeglądania internetu.

W skład pakietu wchodzi także bezpieczny menedżer haseł NordPass oraz blokada reklam czy trackerów. Zdecydowanie warto dopłacić ok. 50 zł względem bazowego planu, w którym mamy tylko sieć VPN. Co dostajemy w wyższych planach?

W skład NordVPN Complete wchodzi dodatkowa ochrona przed połączeniami od oszustów oraz 1 TB przestrzeni w zaszyfrowanej chmurze, a w planie Ultra – wszystkie te usługi oraz dostęp do narzędzia Incogni, pozwalającego usuwać dane osobowe użytkownika z sieci. Wyższe pakiety są znacznie droższe – Complete po uwzględnieniu VAT kosztuje 17,02 zł/mies., a Ultra – 22,16 zł/mies. Większość użytkowników nie potrzebuje jednak funkcji z planów Complete czy Ultra, dlatego Plus pozostaje złotym środkiem między ceną a liczbą usług.

We wszystkich pakietach NordVPN możemy liczyć na 30-dniową gwarancję zwrotu pieniędzy, jeśli usługa nam się nie spodoba.

Albert Żurek 27.05.2026 13:39

