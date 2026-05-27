Firefox ze świetną aktualizacją. Lisek wreszcie zaczyna gonić rywali

Nie spodziewałem się, że to kiedyś powiem, ale Firefox właśnie dogonił Chrome’a. Przeglądarka sygnowana liskiem dostała funkcje, które Google ma od dawna.

Albert Żurek
Mozilla wydała nową wersję przeglądarki 151.0.2, która naprawia mnóstwo błędów. Jeden kluczowy dotyczy wprowadzonej w niedawnej aktualizacji funkcji podziału ekranu na dwie części. Firefox miał bowiem zasadniczy problem z tzw. ekranem dzielonym, ponieważ w momencie uruchomienia dwóch kart… ta nieoczekiwanie się wyłączała.

Był to oczywiście błąd, który nie powinien dotykać jednej z największych przeglądarek na rynku. Szczególnie że twórcy mieli mnóstwo czasu na wprowadzenie i doszlifowanie funkcji. Chrome wprowadził ją w grudniu 2025 r.

Jednocześnie aktualizacja naprawia kilka innych znaczących problemów, które bezpośrednio wpływały na stabilność i ogólne działanie oprogramowania. W przypadku komputerów z systemem Windows nie powinny występować nagłe zawieszenia się przeglądarki, a w systemie macOS nie ładowały się certyfikaty bezpieczeństwa, uniemożliwiając użytkownikowi dostęp do strony.

Inne ulepszenia są pomniejsze i wynikają oczywiście z typowego wsparcia przeglądarki internetowej. Dodam, że ostatnia aktualizacja również naprawiała dziwny błąd, który powodował problemy z działaniem i zawieszaniem się przeglądarki podczas pracy na komputerach z procesorami Intel Core 13. i 14. generacji.

Mimo wszystko Mozilla nie jest w stanie odpowiedzieć na Chrome

To, że pod względem funkcji Firefox powoli dogania Chrome, nie ma jednak znaczenia. Obecnie przeglądarka charakteryzuje się ok. 2-procentowym udziałem na globalnym rynku. Jeśli weźmiemy pod uwagę tylko same komputery osobiste, wynik jest jednak znacznie wyższy i wynosi 4,21 proc. To wciąż daleko od domyślnej przeglądarki Edge od Microsoftu z wynikiem 11,5 proc., nie mówiąc już o Google Chrome, który działa na ponad 71,5 proc. wszystkich komputerów.

Nawet słodkie odświeżenie maskotki nie jest w stanie przywrócić dawnej świetności Firefoksa. A szkoda, bo to wciąż bardzo dobra, stabilna i szybka przeglądarka. Pozostaje też w miarę prywatną, choć po zeszłorocznej decyzji w znacznie mniejszym stopniu niż wcześniej.

Niebawem do oprogramowania mają zostać wprowadzone największe od lat zmiany w wyglądzie oraz funkcjach. Miejmy nadzieję, że to pomoże odbić się od dna.

27.05.2026 06:01
Tagi: aktualizacjaFirefoxPrzeglądarki internetowe
