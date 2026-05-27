Firefox ze świetną aktualizacją. Lisek wreszcie zaczyna gonić rywali

Mozilla wydała nową wersję przeglądarki 151.0.2, która naprawia mnóstwo błędów. Jeden kluczowy dotyczy wprowadzonej w niedawnej aktualizacji funkcji podziału ekranu na dwie części. Firefox miał bowiem zasadniczy problem z tzw. ekranem dzielonym, ponieważ w momencie uruchomienia dwóch kart… ta nieoczekiwanie się wyłączała.

Był to oczywiście błąd, który nie powinien dotykać jednej z największych przeglądarek na rynku. Szczególnie że twórcy mieli mnóstwo czasu na wprowadzenie i doszlifowanie funkcji. Chrome wprowadził ją w grudniu 2025 r.

Jednocześnie aktualizacja naprawia kilka innych znaczących problemów, które bezpośrednio wpływały na stabilność i ogólne działanie oprogramowania. W przypadku komputerów z systemem Windows nie powinny występować nagłe zawieszenia się przeglądarki, a w systemie macOS nie ładowały się certyfikaty bezpieczeństwa, uniemożliwiając użytkownikowi dostęp do strony.

Inne ulepszenia są pomniejsze i wynikają oczywiście z typowego wsparcia przeglądarki internetowej. Dodam, że ostatnia aktualizacja również naprawiała dziwny błąd, który powodował problemy z działaniem i zawieszaniem się przeglądarki podczas pracy na komputerach z procesorami Intel Core 13. i 14. generacji.

Mimo wszystko Mozilla nie jest w stanie odpowiedzieć na Chrome

To, że pod względem funkcji Firefox powoli dogania Chrome, nie ma jednak znaczenia. Obecnie przeglądarka charakteryzuje się ok. 2-procentowym udziałem na globalnym rynku. Jeśli weźmiemy pod uwagę tylko same komputery osobiste, wynik jest jednak znacznie wyższy i wynosi 4,21 proc. To wciąż daleko od domyślnej przeglądarki Edge od Microsoftu z wynikiem 11,5 proc., nie mówiąc już o Google Chrome, który działa na ponad 71,5 proc. wszystkich komputerów.

Nawet słodkie odświeżenie maskotki nie jest w stanie przywrócić dawnej świetności Firefoksa. A szkoda, bo to wciąż bardzo dobra, stabilna i szybka przeglądarka. Pozostaje też w miarę prywatną, choć po zeszłorocznej decyzji w znacznie mniejszym stopniu niż wcześniej.

Niebawem do oprogramowania mają zostać wprowadzone największe od lat zmiany w wyglądzie oraz funkcjach. Miejmy nadzieję, że to pomoże odbić się od dna.

Albert Żurek 27.05.2026 06:01

