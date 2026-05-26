MacBook Neo za 2599 zł. Z taką ceną laptop Windows traci sens

Ładowanie...

MacBook Neo w bazowej wersji 8/256 GB został wyceniony na 2999 zł. Teraz można kupić go za nieco ponad 2500 zł dzięki nowej promocji. Za te pieniądze nie kupicie lepszego nowego laptopa.

REKLAMA

MacBook Neo za 2599 zł. Kapitalna promocja na najtańszego Maka

MacBook Neo to pierwsza odpowiedź Apple’a na potrzebę sprzętu dla przeciętnego Kowalskiego, który potrzebuje prostego komputera do konsumpcji treści, przeglądania internetu czy nauki. Bazowa cena 2999 zł jest identyczna z ceną najtańszego iPhone’a 17e, jednak dla wielu osób wciąż może być za wysoka.

Do wyboru są dwie wersje: żółta i różowa

Sporo ludzi szuka laptopa do 2000–2500 zł. Sklep x-kom sprawił, że MacBook Neo jest jeszcze bardziej opłacalny i uruchomił promocję pozwalającą kupić urządzenie o 400 zł taniej – za 2599 zł. Oczywiście promocja dotyczy podstawowego wariantu 8/256 GB, pozbawionego przycisku Touch ID.

REKLAMA

SPRAWDŹ OFERTĘ MacBook Neo za 2599 zł x-kom

W tej cenie jest to najlepszy laptop dostępny na rynku. Urządzenie gwarantuje:

baterię działającą nawet przez 16 godz.;

aluminiową obudowę i wysoką jakość spasowania;

13-calowy wyświetlacz dobrej jakości;

niezły procesor A18 Pro wyciągnięty z iPhone’a;

system macOS.

REKLAMA

Konkurencja produkująca laptopy z Windowsem w tej cenie oferuje zazwyczaj większe, 15,6-calowe komputery wykonane z uginającego się pod palcami tworzywa sztucznego. W środku urządzeń otrzymujemy procesory, które w codziennych zadaniach nie są wcale szybsze od czipu wyciągniętego z iPhone’a. Aby osiągnąć pełną moc, musimy jednak podłączyć zasilacz.

Czytaj też:

Laptopy z Windowsem nie należą do urządzeń o najlepszym czasie pracy na jednym ładowaniu. Bez zasilacza takie komputery często nie wytrzymują nawet jednego pełnego dnia, działając tylko przez kilka godzin. Z kolei MacBook Neo działa z pełną wydajnością nawet bez podpiętego zasilania.

REKLAMA

8 GB pamięci w prostych zadaniach w macOS powinno wystarczyć, lecz przy bardziej złożonych projektach taka wartość może okazać się piętą achillesową. Nie jest to zatem sprzęt idealny, ale w tej cenie nie powinniśmy tego oczekiwać. Mimo wszystko za 2600 zł nie znajdziecie ogólnie lepszego komputera.

Obserwuj nas w Google Discover Podobają Ci się nasze treści? Google Discover

REKLAMA

Albert Żurek 26.05.2026 20:03

Ładowanie...

REKLAMA