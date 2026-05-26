Tunel pod Łodzią i ostatni kilometr. Wiertło ruszy, ale jest zła wiadomość

Co z tunelem w Łodzi, który ma być mini-metrem? Wprawdzie jeździć w nim będą pociągi, ale przez stacje ulokowane pod centrum miasta, więc efekt będzie podobny. Inwestycja ważna jest dla mieszkańców, ale i całej Polski, bo skróci przejazd przez miasto.

Tylko kiedy? I tu sprawa mocno się komplikuje. Jakiś czas temu rozstano się z wykonawcą. "Decyzja ta została podyktowana bezpieczeństwem mieszkańców, troską o nieruchomości na trasie budowy tunelu oraz koniecznością zapewnienia stabilnej i profesjonalnej realizacji kluczowego dla Łodzi i krajowego systemu kolejowego projektu infrastrukturalnego" - mogliśmy przeczytać w oświadczeniu.

Teraz wyłoniona zostanie nowa firma. Piotr Bruss, dyrektor Regionu Zachodniego PKP PLK, w rozmowie z Radiem Łódź zdradził, że tarcza wznowi pracę najwcześniej w pierwszym kwartale 2027 roku. To "zakładany termin" powrotu do drążenia tunelu.

Skoro tarcza zacznie kopać w 2027 r., to kiedy skończy pracę? Nieprędko.

- Obecnie, zgodnie z harmonogramem, który mamy i realizujemy w Polskich Liniach Kolejowych, to jest przełom roku 2030-2031 - szacuje Bruss.

Oznacza to, że mowa będzie o nawet dziesięcioletnim opóźnieniu

Wcześniejsze szacunki zakładały, że budowa tunelu średnicowego pod Łodzią zakończy się w… 2021 r. Pierwsze pociągi miały pojechać w 2022 r. Oczywiście od dawna wiadomo, że przesunięcie jest spore, ale nowa data i zderzenie z brutalną rzeczywistością i tak może zaboleć. Niby człowiek wiedział - bo przecież inaczej być nie może, skoro tarcza wciąż stoi - ale po prostu nie brzmi to najlepiej.

Tarcza stoi od jesieni 2024 r. Ten zastój jej szkodzi, więc po drodze konieczny jest serwis maszyny.

Do tego dochodzi kwestia kamienic. "Jest konieczność przejęcia tych nieruchomości" – dodał przedstawiciel PKP PLK w rozmowie z Radiem Łódź.

Pojawiły się głosy, że budynki zostaną wyburzone. Niektóre są w bardzo dobrym stanie, były niedawno zmodernizowane, więc mieszkańcy chcą zapewnienia, że kamienice zostaną odbudowane przez PKP PLK.

Tunel średnicowy nie jest jedynym tunelem powstającym w Łodzi

Drugi drążony jest z myślą o Kolei Dużych Prędkości. Tutaj prace idą pełną parą. Port Polska poinformował, że komora odbiorcza dla maszyny do drążenia tuneli przy stacji Łódź Fabryczna została odebrana.

W 2032 r. ma się zakończyć budowa trasy Warszawa - Łódź, a w 2035 r. do użytku mają zostać oddane odcinki do Wrocławia i Poznania - szacuje Port Polska.

Przykry paradoks - budowa tuneli ruszyła w zupełnie odległych od siebie terminach, a wygląda na to, że ukończone zostaną w podobnym, sąsiednim czasie. W historii polskiego kina znajdziemy słynne cytaty, które mogłyby być złośliwym, ale mimo wszystko celnym podsumowaniem tego zdarzenia.

Adam Bednarek 26.05.2026 18:54

