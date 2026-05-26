REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Biznes

Tunel pod Łodzią i ostatni kilometr. Wiertło ruszy, ale jest zła wiadomość

Do końca został tylko kilometr, ale w tym przypadku ostatnia prosta wcale nie oznacza rychłego dotarcia na metę. Wręcz przeciwnie. 

Adam Bednarek
lodz
REKLAMA

Co z tunelem w Łodzi, który ma być mini-metrem? Wprawdzie jeździć w nim będą pociągi, ale przez stacje ulokowane pod centrum miasta, więc efekt będzie podobny. Inwestycja ważna jest dla mieszkańców, ale i całej Polski, bo skróci przejazd przez miasto. 

Tylko kiedy? I tu sprawa mocno się komplikuje. Jakiś czas temu rozstano się z wykonawcą. "Decyzja ta została podyktowana bezpieczeństwem mieszkańców, troską o nieruchomości na trasie budowy tunelu oraz koniecznością zapewnienia stabilnej i profesjonalnej realizacji kluczowego dla Łodzi i krajowego systemu kolejowego projektu infrastrukturalnego" - mogliśmy przeczytać w oświadczeniu. 

REKLAMA

Teraz wyłoniona zostanie nowa firma. Piotr Bruss, dyrektor Regionu Zachodniego PKP PLK, w rozmowie z Radiem Łódź zdradził, że tarcza wznowi pracę najwcześniej w pierwszym kwartale 2027 roku. To "zakładany termin" powrotu do drążenia tunelu. 

Skoro tarcza zacznie kopać w 2027 r., to kiedy skończy pracę? Nieprędko. 

- Obecnie, zgodnie z harmonogramem, który mamy i realizujemy w Polskich Liniach Kolejowych, to jest przełom roku 2030-2031 - szacuje Bruss.

REKLAMA

Oznacza to, że mowa będzie o nawet dziesięcioletnim opóźnieniu

Wcześniejsze szacunki zakładały, że budowa tunelu średnicowego pod Łodzią zakończy się w… 2021 r. Pierwsze pociągi miały pojechać w 2022 r. Oczywiście od dawna wiadomo, że przesunięcie jest spore, ale nowa data i zderzenie z brutalną rzeczywistością i tak może zaboleć. Niby człowiek wiedział - bo przecież inaczej być nie może, skoro tarcza wciąż stoi - ale po prostu nie brzmi to najlepiej. 

REKLAMA

Tarcza stoi od jesieni 2024 r. Ten zastój jej szkodzi, więc po drodze konieczny jest serwis maszyny. 

Do tego dochodzi kwestia kamienic. "Jest konieczność przejęcia tych nieruchomości" – dodał przedstawiciel PKP PLK w rozmowie z Radiem Łódź.

Pojawiły się głosy, że budynki zostaną wyburzone. Niektóre są w bardzo dobrym stanie, były niedawno zmodernizowane, więc mieszkańcy chcą zapewnienia, że kamienice zostaną odbudowane przez PKP PLK.

REKLAMA

Tunel średnicowy nie jest jedynym tunelem powstającym w Łodzi

Drugi drążony jest z myślą o Kolei Dużych Prędkości. Tutaj prace idą pełną parą. Port Polska poinformował, że komora odbiorcza dla maszyny do drążenia tuneli przy stacji Łódź Fabryczna została odebrana. 

W 2032 r. ma się zakończyć budowa trasy Warszawa - Łódź, a w 2035 r. do użytku mają zostać oddane odcinki do Wrocławia i Poznania - szacuje Port Polska. 

Przykry paradoks - budowa tuneli ruszyła w zupełnie odległych od siebie terminach, a wygląda na to, że ukończone zostaną w podobnym, sąsiednim czasie. W historii polskiego kina znajdziemy słynne cytaty, które mogłyby być złośliwym, ale mimo wszystko celnym podsumowaniem tego zdarzenia. 

REKLAMA
Google Discover
Spider's Web w Google
Google Discover

Zdjęcie główne: Olivier Uchmanski / Shutterstock

REKLAMA
Adam Bednarek
26.05.2026 18:54
Tagi: ArchitekturainwestycjeŁódź
REKLAMA
Najnowsze
18:46
5G bije rekord w Polsce. Wiemy, który operator jest na czele wyścigu
Aktualizacja: 2026-05-26T18:46:31+02:00
18:45
Kluczowa trasa do Polski idzie pod nóż. Berlin odcina nam tory
Aktualizacja: 2026-05-26T18:45:01+02:00
18:30
AI nie pozbawi ludzi masowo pracy. Twórca ChatGPT: pomyliłem się
Aktualizacja: 2026-05-26T18:30:56+02:00
18:25
Pad z PlayStation 5 w promocji. Za 200 zł zdecydowanie warto
Aktualizacja: 2026-05-26T18:25:22+02:00
16:50
Za Jowiszem odkryliśmy fabrykę planet. To może być nasza "stolica"
Aktualizacja: 2026-05-26T16:50:38+02:00
16:48
Logitech wymyślił myszkę z poduszką. Cudo, wygodniej się nie da
Aktualizacja: 2026-05-26T16:48:23+02:00
16:01
SpaceX pokazał rachunki grozy. Tyle kosztuje Starlink w strefie wojny "dla swoich"
Aktualizacja: 2026-05-26T16:01:01+02:00
15:53
Mova chce podbić polskie domy. Ma czym, to ich armia robotów i maszyn
Aktualizacja: 2026-05-26T15:53:07+02:00
15:49
mObywatel od kuchni. Rząd zdradza, które funkcje włączamy najczęściej
Aktualizacja: 2026-05-26T15:49:04+02:00
15:43
Kaucyjni baronowie trafią pod lupę fiskusa? Skarbówka odpowiada
Aktualizacja: 2026-05-26T15:43:26+02:00
15:41
Kolej testuje innowację. Jeśli zadziała, zakończy opóźnienia przez pogodę
Aktualizacja: 2026-05-26T15:41:29+02:00
15:33
Nowe Ferrari jest Samsungiem na kołach. Tylko znacznie droższym
Aktualizacja: 2026-05-26T15:33:30+02:00
14:36
007 First Light - recenzja. Bond uciera nosa Uncharted, ależ świetna gra
Aktualizacja: 2026-05-26T14:36:03+02:00
13:04
Dreame Matrix10 Pro - recenzja. Daję głowę, że takiego robota nie widziałeś
Aktualizacja: 2026-05-26T13:04:08+02:00
12:02
Potężna amerykańskie drony w drodze do Polski. Nasza armia będzie miała nowe oczy
Aktualizacja: 2026-05-26T12:02:04+02:00
11:49
Nie działa eZUS. Problemy z logowaniem w całym kraju
Aktualizacja: 2026-05-26T11:49:54+02:00
11:48
Papież się odpalił. Cytuje Gandalfa i jedzie po AI
Aktualizacja: 2026-05-26T11:48:07+02:00
11:30
Usłyszała w Dino dziwną piosenkę. Ten trend mógł dotrzeć również do twojego sklepu
Aktualizacja: 2026-05-26T11:30:06+02:00
10:55
Zbierasz puszki na kaucję? Fiskus może uznać, że to zarobek
Aktualizacja: 2026-05-26T10:55:16+02:00
10:51
Rakiety Patriotów będą produkowane w Polsce? Amerykanie miękną
Aktualizacja: 2026-05-26T10:51:14+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA