Rakiety Patriotów będą produkowane w Polsce? Amerykanie miękną

Ładowanie...

Rakiety do systemów Patriot to obecnie najlepsza na świecie obrona przez zagrożeniem związanym z atakiem rakietami balistycznymi i samolotami. Udowodniła to wojna w Ukrainie, gdzie systemy Patriot radziły sobie bez problemu nawet z rosyjskimi pociskami hipersonicznymi Kindżał. Także w czasie ostatniej wojny w Zatoce Perskiej, Patrioty niszczyły bez problemu nadlatujące irańskie rakiety.

Problem w tym, że zapasy rakiet do systemów Patriot szybko się wyczerpywały, a produkcja i odnowienie zapasów trwają długie miesiące, jeśli nie lata. Nic więc dziwnego, że pociski te są jednym z najbardziej pożądanych towarów na rynku obronności. Zamawiają je masowo Amerykanie, państwa Zatoki Perskiej, potrzebuje ich pilnie Ukraina.

REKLAMA

Polska może produkować rakiety dla Patriotów

Cezary Tomczyk, wiceminister obrony narodowej, poinformował tymczasem na antenie TVN24, że Polska ma wstępną zgodę, żeby produkować rakiety do systemów Patriot w naszym kraju.

Amerykanie na początku byli sceptyczni względem tego, żeby Polacy mogli produkować rakiety PAC-3 do Patriotów. Po naszej wizycie w USA myślę, że wszystko jest otwarte i dostaliśmy wstępną zgodę ze strony Departamentu Stanu, żeby produkować rakiety do systemów Patriot. Byłyby produkowane w polskim przemyśle obronnym. To jest kwestia już konsorcjum, mamy takie zdolności na terenie Polski - powiedział Cezary Tomczyk.

Jeśli faktycznie udałoby się uruchomić w Polsce produkcję pocisków do systemów Patriot, byłby to przełom. Nasz kraj byłby nie tylko bezpieczniejszy. Nasz przemysł zbrojeniowy wspiąłby się na wyższy poziom zaawansowania technologicznego.

REKLAMA

Więcej na Spider's Web:

REKLAMA

Rakiety PAC-3 MSE

Polskie Patrioty w programie Wisła używają przede wszystkim pocisków PAC-3 MSE, czyli Patriot Advanced Capability-3 Missile Segment Enhancement. w pierwszej fazie programu mówiono o 208 pociskach PAC-3 MSE dla dwóch baterii Patriot.

REKLAMA

16 wyrzutni wchodzących w skład dwóch baterii zostało dostarczonych przez Hutę Stalowa Wola S.A. na zlecenie firmy Raytheon. W drugiej fazie USA zgodziły się na sprzedaż Polsce kolejnych elementów systemu, w tym do 644 pocisków PAC-3 MSE, 48 wyrzutni M903 i 12 radarów LTAMDS.

Polska za system Patriot razem z systemem zarządzania polem walki zapłaciła 4,75 mld dol. i jest drugim krajem na świecie po Stanach Zjednoczonych z najnowocześniejszymi zestawami Patriot z systemem IBCS.

Rakiety PAC-3 MSE produkuje amerykański koncern Lockheed Martin. To on jest głównym wykonawcą pocisku, odpowiada za jego projekt, produkcję i rozwój.

Pocisk PAC-3 MSE to najnowocześniejszy efektor systemu Patriot, przeznaczony przede wszystkim do zwalczania rakiet balistycznych krótkiego i średniego zasięgu w końcowej fazie lotu, ale także pocisków manewrujących, samolotów i innych bardzo szybkich celów.

To broń typu hit-to-kill, czyli niszcząca cel głównie bezpośrednim trafieniem, a nie klasyczną dużą eksplozją odłamkową. W porównaniu ze starszym PAC-3 CRI wersja MSE ma większe możliwości dzięki silnikowi rakietowemu na paliwo stałe z dwoma impulsami, większym sterom i poprawionej manewrowości. Lockheed Martin podaje, że MSE zwiększa osiągi pocisku zarówno pod względem zasięgu, jak i pułapu, choć dokładne wartości pozostają częściowo niejawne.

REKLAMA

To również jedna z najdroższych kul w arsenale obrony powietrznej. Według Reutersa, na podstawie dokumentów budżetowych US Army, jeden pocisk PAC-3 MSE kosztuje około 4 mln dol., ale cena eksportowa w pakiecie z pojemnikami transportowo-startowymi, logistyką, szkoleniem, częściami i wsparciem może być znacznie wyższa.

Obserwuj nas w Google Discover Podobają Ci się nasze treści? Google Discover

REKLAMA

Bogdan Stech 26.05.2026 10:51

Ładowanie...

REKLAMA