Nie kupuj teraz iPhone'a. Najlepszy moment dopiero nadejdzie

Ładowanie...

Najnowszy iPhone 17 to najbardziej opłacalny smartfon Apple'a wydany od lat. W podstawowym wariancie 256 GB model ten kosztuje 3999 zł. W tej cenie dostajemy sprzęt, który swoimi możliwościami niemal dogania znacznie droższego iPhone’a 17 Pro. Jednak gdy Apple wprowadzi iPhone’a 18, opłacalność starszego modelu wzrośnie jeszcze bardziej.

REKLAMA

iPhone 18 uczyni iPhone'a 17 jeszcze bardziej opłacalnym

Strategia Apple od lat pozostaje niezmienna: premiera nowych modeli automatycznie spycha starsze generacje na niższą półkę cenową. Wersje z dopiskiem Pro zostają zastąpione przez nowsze urządzenia, natomiast podstawowe modele uzupełniają ofertę jako starsze i tańsze opcje. Obecnie oprócz iPhone’a 17 za 3999 zł mamy też do wyboru iPhone’a 16 w cenie 3499 zł, który mimo wszystko do najbardziej opłacalnych modeli nie należy.

O iPhonie 17 nie można tego powiedzieć, ponieważ jest to pierwszy bazowy model Apple'a wyposażony w ekran o odświeżaniu 120 Hz. Już na starcie kwota 3999 zł była uczciwa, a cykliczne promocje pozwalają urwać z tej ceny kolejne kilkaset złotych. Natomiast po premierze iPhone’a 18 siedemnastka zastąpi iPhone’a 16 i cena „siedemnastki” spadnie do 3499 zł.

Regularna cena sugerowana przez Apple’a to jedno, ale sumy ustalane przez sklepy zazwyczaj są znacznie niższe. Z czasem iPhone 17 będzie do kupienia za nieco ponad 3000 zł. Biorąc pod uwagę jego możliwości, w tej cenie to kapitalna opcja.

REKLAMA

Warto wziąć pod uwagę konkurencję, która w tym segmencie cenowym oferuje wiele alternatyw, jednak pod wieloma względami nie są one w stanie przewyższyć opłacalnością iPhone’a 17.

Czytaj też:

REKLAMA

Kiedy dojdzie do obniżki iPhone’a 17?

Niestety, nie będzie to jesienią 2026 r. Apple nie wprowadzi wtedy jeszcze iPhone’a 18, a zamiast tego skupi się na modelach Pro oraz pierwszym składaku. Premiera bazowego iPhone’a 18 jest oczekiwana w marcu 2027 r., a tuż obok niego pojawią się też tańszy iPhone 18e oraz cienki iPhone Air 2. Dopiero wtedy oczekujemy, że iPhone 17 zostanie wyceniony na 3499 zł. Do końca 2027 r. sprzęt powinien stanieć do poziomu około 3200–3300 zł.

Obserwuj nas w Google Discover Podobają Ci się nasze treści? Google Discover

REKLAMA

Albert Żurek 25.05.2026 21:40

Ładowanie...

REKLAMA