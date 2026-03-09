iPhone 18e gotowy rok przed premierą. To dobra i zła wiadomość

Ładowanie...

Najtańszy przedstawiciel z serii iPhone 17 - iPhone 17e - nie zdążył nawet trafić do regularnej sprzedaży. Ta rozpocznie się dopiero w nadchodzącą środę 11 marca - w tym czasie klienci, którzy zamówili sprzęt w przedsprzedaży mogą liczyć na dostawę urządzenia. Mam dobrą wiadomość dla tych, którzy zdecydowali się na kupno najnowszego modelu.

REKLAMA

Już wiemy, jaki będzie iPhone 18e

Najnowszy iPhone 17e nie przyniósł rewolucji. To tak naprawdę lekkie odświeżenie względem zeszłorocznego iPhone'a 16e. Apple wykorzystał konstrukcję starszego modelu obejmującą 6,1-calowy ekran z wcięciem na czujniki Face ID czy pojedynczy aparat na tylnym panelu. Urządzenie otrzymało kilka znaczących ulepszeń:

procesor A19 zamiast A18;

wsparcie ładowania magnetycznego MagSafe 15 W zamiast klasycznego Qi o mocy 7,5 W;

lepsze i wytrzymalsze szkło na ekranie Ceramic Shield 2;

modem łączności 5G Apple C1X zamiast C1;

wyższa pamięć bazowa - 256 GB kontra 128 GB.

Z nowego raportu pochodzącego z Chin wynika, że Apple zdążył już sfinalizować następcę w postaci iPhone 18e. Gigant miał ustalić projekt, specyfikację oraz nowe podzespoły. To o tyle ciekawe, że Apple nie zdążył jeszcze spopularyzować swojego smartfona - urządzenie dopiero trafiło do przedsprzedaży, a nie jest jeszcze ogólnie dostępny.

Co to właściwie oznacza? Nie jest to dobra wiadomość dla tych, którzy z niecierpliwością czekali na przyszłoroczny model, ponieważ sprzęt najwyraźniej nie doczeka się żadnych poważnych zmian. Jeśli prace zostały sfinalizowane tak szybko - tuż po premierze iPhone 17e - możemy się spodziewać, że Apple w przyszłym roku wyda bardzo podobny smartfon.

Jest zatem szansa, że urządzenie w dalszym ciągu będzie oferować jeden aparat czy ekran ze wcięciem. Wyświetlacz z dynamiczną wyspą z iPhone’a 16 najprawdopodobniej nie pojawi się w iPhonie 18e.

Zgodnie ze zmianami w harmonogramie Apple ma podzielić premierę smartfonów na wrzesień i marzec. Pod koniec 2026 r. gigant będzie wydawać urządzenia z wyższej półki takie jak iPhone’y 18 Pro czy składanego iPhone Fold, natomiast na marzec 2027 r. firma ma wydawać bardziej przystępne urządzenia: iPhone 18, iPhone Air czy nadchodzący iPhone 18e.

Czytaj też:

REKLAMA

Czy to dobry krok ze strony Apple?

Smartfony z dopiskiem e charakteryzują się bardziej przystępną ceną. To oczywiste, że Apple nie będzie implementował w nich najlepszych technologii. Dlatego wymiana procesora na nowszy powinno być satysfakcjonujące dla tych, którzy po prostu chcą kupić nowego iPhone’a. Mimo wszystko wykorzystanie dynamicznej wyspy w iPhone 18e jest porządne.

Obserwuj nas w Google Discover Podobają Ci się nasze treści? Google Discover

REKLAMA

Albert Żurek 09.03.2026 17:24

Ładowanie...