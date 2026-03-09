Microsoft odpalił potężny pakiet nowości. Będzie lżej, jeśli tylko szef kupi

Ładowanie...

Microsoft odpala dziś największy od miesięcy pakiet nowości w swoim ekosystemie AI. Trzecia fala Microsoft 365 Copilot, debiut Agent 365 i zupełnie nowy pakiet Microsoft 365 Enterprise 7. W dokumentach, które trafiły do nas przed premierą, Microsoft pisze wprost: w opinii tej firmy klienci nie potrzebują już kolejnych eksperymentów, lecz narzędzi, które „deliver real business outcomes and growth”. Czyli, że koniec zabawek, czas na praktykę. To właśnie ma przynieść aktualizacja Wave 3.

Copilot Cowork - AI do delegowania zadań w pracy

Najciekawszą z nowości jest prawdopodobnie Copilot Cowork, czyli funkcja pozwalająca Copilotowi wykonywać długie, wieloetapowe zadania. Cowork potrafi przejąć cały proces generowania dokumentów - od przygotowania prezentacji, przez zebranie danych finansowych, po wysłanie maili i zorganizowanie spotkania. Microsoft opisuje to tak: „Preparing for a customer meeting can become a single request” (przygotowanie się na spotkanie z klientem może być jednym promptem), a resztą zajmuje się agent.

Cowork powstał we współpracy z Anthropic i korzysta z technologii stojącej za Claude Cowork. Działa w oparciu o Work IQ - warstwę inteligencji, która zna kontekst pracy użytkownika, jego dokumenty, współpracowników i styl działania. Na razie funkcja trafia do wybranych klientów, a w marcu pojawi się jako „research preview”.

Zmiany obejmują też aplikacje Office. Microsoft wprowadza do nich agentowe funkcje, wcześniej znane jako Agent Mode. Czyli w praktyce Copilot nie tylko generuje treści, ale potrafi wykonywać działania w dokumentach, arkuszach czy prezentacjach. W Copilot Chat pojawia się możliwość tworzenia własnych agentów w obrębie dokumentu i rozwijania istniejących artefaktów. Chodzi o stworzenie środowiska, w którym użytkownik nie tylko korzysta z AI, ale też buduje własne automatyzacje bez opuszczania aplikacji.

Claude trafia do Copilota. Microsoft stawia na różnorodność modeli

Microsoft oficjalnie potwierdza, że Copilot nie będzie opierał się na jednym modelu. Firma tworzy warstwę, która potrafi korzystać z różnych modeli w zależności od zadania. W Wave 3 do Copilota trafia Claude od Anthropic, dostępny w Copilot Chat w ramach programu Frontier. Obok niego działają najnowsze modele OpenAI. Microsoft podkreśla, że chodzi o „wybór, wydajność i elastyczność w otwartym, heterogenicznym środowisku”.

Microsoft chwali się też wynikami. Liczba płatnych miejsc Copilota wzrosła o ponad 160 proc. rok do roku, a dzienne użycie zwiększyło się dziesięciokrotnie. Coraz więcej firm wdraża Copilota na dużą skalę - liczba klientów z ponad 35 tysiącami miejsc się potroiła. Z narzędzia korzysta już 90 proc. firm z listy Fortune 500, a w ostatnich tygodniach do grona dużych wdrożeń dołączyły m.in. Mercedes-Benz, NASA, ING czy University of Manchester.

Agent 365 - centrum dowodzenia dla agentów AI

Drugą dużą premierą jest Agent 365, czyli panel kontrolny do zarządzania agentami AI w organizacji. To odpowiedź na rosnący chaos związany z szybkim przyrostem agentów. Według IDC do 2028 r. ma ich być aż 1,3 mld. Microsoft pisze wprost, że bez centralnego systemu kontroli firmy nie wiedzą, jakie agenty istnieją, co robią, do czego mają dostęp i jakie ryzyka generują.

Agent 365 ma to uporządkować. Wprowadza Agent Registry, czyli pełną inwentaryzację agentów - niezależnie od tego, czy powstały w Copilot Studio, Foundry, czy pochodzą od partnerów. Pozwala monitorować ich zachowanie, wydajność i aktywność, a także oceniać ryzyko na podstawie sygnałów z Defendera, Entra i Purview. Każdy agent otrzymuje własną tożsamość w Entra, co pozwala stosować polityki dostępu tak jak wobec ludzi. Purview dba o to, by agenci nie przetwarzali danych, do których nie powinni mieć dostępu, a mechanizmy DLP blokują wycieki. Całość jest audytowalna - agenci stają się pełnoprawnymi bytami w systemie.

Microsoft sam używa Agent 365 jako „Customer Zero”. Firma monitoruje już ponad pół miliona agentów, które generują ponad 65 tys. odpowiedzi dziennie. Agent 365 będzie dostępny od 1 maja w cenie 15 dol. za użytkownika miesięcznie.

Microsoft 365 Enterprise 7 - nowy pakiet dla „frontier workers”

Trzecim ogłoszeniem jest Microsoft 365 Enterprise 7, czyli pakiet łączący Microsoft 365 E5, Copilota, Agent 365 oraz zaawansowane funkcje bezpieczeństwa Entra, Defendera, Intune i Purview. Microsoft twierdzi, że klienci nie chcą już składać środowiska z wielu narzędzi - wolą jedną, spójną platformę. E7 ma być odpowiedzią na tę potrzebę. Cena wynosi 99 dol. za użytkownika miesięcznie.

Copilot Cowork i agentowe funkcje w Office to próba stworzenia środowiska, w którym AI nie tylko pomaga, ale realnie wykonuje pracę. Agent 365 to odpowiedź na rosnący chaos i ryzyko związane z agentami AI. A E7 to próba zamknięcia wszystkiego w jednym, łatwym do wdrożenia pakiecie.

Czy to się uda? Zależy od tego, czy firmy rzeczywiście będą gotowe oddać część procesów w ręce agentów AI. Ale jedno jest pewne: Microsoft właśnie wykonał duży krok, by im to ułatwić.

Maciej Gajewski 09.03.2026 16:43

