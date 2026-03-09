MacBook Neo 2 będzie jeszcze lepszy. Bliżej mu do iPada niż laptopa

Ładowanie...

Macbook Neo to bez wątpienia najtańszy laptop w ofercie Apple'a, który zawdzięcza swoją cenę licznym kompromisom. I choć do sklepowej premiery przenośnego komputera Apple'a pozostały jeszcze dwa dni, to Apple ma już plan na Macbooka Neo 2 - a potencjalnie także na więcej niż jednego Neo.

MacBook Neo 2 ma być szybszy i wygodniejszy w obsłudze niż pierwszy model

Informacje o drugiej generacji taniego laptopa Apple'a pochodzą od analityka Ming-Chi Kuo, który już wcześniej trafnie przewidział wiele elementów związanych z pierwszym Macbookiem Neo. Według jego prognoz następca ma zadebiutować prawdopodobnie 2027 r., a jednym z najważniejszych elementów nowej konstrukcji może być ekran dotykowy.

Apple przez lata konsekwentnie unikało wprowadzania dotykowych ekranów do laptopów z macOS. Firma argumentowała, że obsługa dotyku lepiej sprawdza się w tabletach, takich jak iPad, a w komputerach rolę tę przejmuje gładzik i klawiatura. Sytuacja ma się jednak zmienić - według informacji przekazanych przez Kuo pierwszy Macbook Pro z ekranem dotykowym ma pojawić się jeszcze w tym roku. Dopiero później technologia ma trafić do tańszych modeli, w tym do Neo 2.

MacBook Neo 2 byłby więc jednym z pierwszych przystępnych cenowo laptopów Apple'a z obsługą dotyku. Panel miałby wykorzystywać technologię on-cell touch, w której czujniki dotyku są zintegrowane bezpośrednio z warstwą wyświetlacza. Dzięki temu Neo 2 ma być równie szczupły, co jego poprzednik.

Zmiany mają dotyczyć także podzespołów. Obecny MacBook Neo korzysta z układu A18 Pro, który pierwotnie zaprojektowano z myślą o iPhonie 16 Pro. To rozwiązanie pozwoliło Apple znacząco obniżyć koszt produkcji, ale jednocześnie ograniczyło wydajność laptopa.

Według prognoz druga generacja urządzenia ma otrzymać nowszy procesor A19 Pro - układ, który znamy z iPhone'a 17 Pro. Towarzyszyć mu ma 12 GB pamięci RAM zamiast obecnych 8 GB. Ma to pomóc z dławieniem się laptopa na zadaniach wymagających dużych nakładów mocy obliczeniowej.

Z kolei Mark Gurman z Bloomberga nie wyklucza ekspansji pionowej i horyzontalnej serii Neo. Jego zdaniem, jeżeli rynek przyjmie entuzjastycznie ideę "Neo", to w ofercie Apple'a mogą pojawić się kolejne urządzenia stworzone w podobnym duchu - i z podobnym przebiciem ceny względem pierwowzoru. Jako konkretny przykład przytoczył on możliwość stworzenia Apple Watcha Neo.

Natomiast ekspansja horyzontalna oznacza, że Apple mógłby pokusić się o stworzenie nowych wariantów Macbooka Neo. Najbardziej oczywistym krokiem jest pójście w ślady droższych modeli i wydanie Macbooka Neo z 15 calowym ekranem

Na razie jednak wszystkie szczegóły dotyczące MacBooka Neo 2 pozostają w fazie planów i spekulacji i następcy budżetowego Macbooka powinniśmy spodziewać się - przy niezwykle sprzyjających wiatrach - w przyszłym roku.

Malwina Kuśmierek 09.03.2026 09:12

