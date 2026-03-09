REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Oprogramowanie

MacBook Neo 2 będzie jeszcze lepszy. Bliżej mu do iPada niż laptopa

MacBook Neo 2 ma poprawić dwie największe słabości pierwszej generacji. Ponadto Apple ma wyposażyć Neo drugiej generacji w ekran dotykowy.

Malwina Kuśmierek
MacBook Neo 2: Apple planuje dotykowy ekran i więcej pamięci
REKLAMA

Macbook Neo to bez wątpienia najtańszy laptop w ofercie Apple'a, który zawdzięcza swoją cenę licznym kompromisom. I choć do sklepowej premiery przenośnego komputera Apple'a pozostały jeszcze dwa dni, to Apple ma już plan na Macbooka Neo 2 - a potencjalnie także na więcej niż jednego Neo.

REKLAMA

MacBook Neo 2 ma być szybszy i wygodniejszy w obsłudze niż pierwszy model

Informacje o drugiej generacji taniego laptopa Apple'a pochodzą od analityka Ming-Chi Kuo, który już wcześniej trafnie przewidział wiele elementów związanych z pierwszym Macbookiem Neo. Według jego prognoz następca ma zadebiutować prawdopodobnie 2027 r., a jednym z najważniejszych elementów nowej konstrukcji może być ekran dotykowy.

Apple przez lata konsekwentnie unikało wprowadzania dotykowych ekranów do laptopów z macOS. Firma argumentowała, że obsługa dotyku lepiej sprawdza się w tabletach, takich jak iPad, a w komputerach rolę tę przejmuje gładzik i klawiatura. Sytuacja ma się jednak zmienić - według informacji przekazanych przez Kuo pierwszy Macbook Pro z ekranem dotykowym ma pojawić się jeszcze w tym roku. Dopiero później technologia ma trafić do tańszych modeli, w tym do Neo 2.

MacBook Neo 2 byłby więc jednym z pierwszych przystępnych cenowo laptopów Apple'a z obsługą dotyku. Panel miałby wykorzystywać technologię on-cell touch, w której czujniki dotyku są zintegrowane bezpośrednio z warstwą wyświetlacza. Dzięki temu Neo 2 ma być równie szczupły, co jego poprzednik.

Zmiany mają dotyczyć także podzespołów. Obecny MacBook Neo korzysta z układu A18 Pro, który pierwotnie zaprojektowano z myślą o iPhonie 16 Pro. To rozwiązanie pozwoliło Apple znacząco obniżyć koszt produkcji, ale jednocześnie ograniczyło wydajność laptopa.

Według prognoz druga generacja urządzenia ma otrzymać nowszy procesor A19 Pro - układ, który znamy z iPhone'a 17 Pro. Towarzyszyć mu ma 12 GB pamięci RAM zamiast obecnych 8 GB. Ma to pomóc z dławieniem się laptopa na zadaniach wymagających dużych nakładów mocy obliczeniowej.

Czytaj też: Wejście do ekosystemu Apple'a nigdy nie było tak tanie. Nowy Macbook robi różnicę

Z kolei Mark Gurman z Bloomberga nie wyklucza ekspansji pionowej i horyzontalnej serii Neo. Jego zdaniem, jeżeli rynek przyjmie entuzjastycznie ideę "Neo", to w ofercie Apple'a mogą pojawić się kolejne urządzenia stworzone w podobnym duchu - i z podobnym przebiciem ceny względem pierwowzoru. Jako konkretny przykład przytoczył on możliwość stworzenia Apple Watcha Neo.

Natomiast ekspansja horyzontalna oznacza, że Apple mógłby pokusić się o stworzenie nowych wariantów Macbooka Neo. Najbardziej oczywistym krokiem jest pójście w ślady droższych modeli i wydanie Macbooka Neo z 15 calowym ekranem

Na razie jednak wszystkie szczegóły dotyczące MacBooka Neo 2 pozostają w fazie planów i spekulacji i następcy budżetowego Macbooka powinniśmy spodziewać się - przy niezwykle sprzyjających wiatrach - w przyszłym roku.

Więcej na temat Macbooków:

REKLAMA
Google Discover
Spider's Web w Google
Google Discover
REKLAMA
Malwina Kuśmierek
09.03.2026 09:12
Tagi: AppleLaptopyMac
Najnowsze
8:07
Telefon zrobi dla ciebie aplikację. Musisz tylko powiedzieć, czego potrzebujesz
Aktualizacja: 2026-03-09T08:07:48+01:00
7:00
Apple ma nowy plan. Pokazał tańsze sprzęty dla wszystkich, teraz będą drogie dla wybranych
Aktualizacja: 2026-03-09T07:00:00+01:00
6:21
Szkło kpi z fizyki. Pęka od muśnięcia, ale niestraszny mu młotek
Aktualizacja: 2026-03-09T06:21:05+01:00
6:17
Tyle RAM-u nie masz nawet w PC. Smartfon zawstydzi podwyżki
Aktualizacja: 2026-03-09T06:17:03+01:00
6:15
Mapa pokazuje Królewiec, a jesteś w Warszawie. Nowa broń Kremla
Aktualizacja: 2026-03-09T06:15:00+01:00
6:00
36,6 stopni Celsjusza to mit. Organizm nie działa według jednej wartości
Aktualizacja: 2026-03-09T06:00:00+01:00
16:20
Z tradycyjnymi zegarkami stracimy coś jeszcze. I to może zaboleć bardziej
Aktualizacja: 2026-03-08T16:20:00+01:00
16:10
Godzina, która kradnie nam kilka dni. Dlaczego zmiana czasu tak mocno nas dobija
Aktualizacja: 2026-03-08T16:10:00+01:00
16:00
Wielkie jezioro zniknie. Po 50 latach spuszczą wodę
Aktualizacja: 2026-03-08T16:00:00+01:00
9:15
Polacy masowo zgłaszają fake newsy. Big techy mają to w nosie
Aktualizacja: 2026-03-08T09:15:00+01:00
9:00
Rozmawiał z AI tygodniami. Rodzina twierdzi, że chatbot doprowadził do tragedii
Aktualizacja: 2026-03-08T09:00:00+01:00
8:29
Najlepsze darmowe programy do odtwarzania filmów. Nasz wybór na 2026 rok
Aktualizacja: 2026-03-08T08:29:00+01:00
8:16
Bateria smartfona ostra jak nóż. Zaraz, co
Aktualizacja: 2026-03-08T08:16:00+01:00
8:00
Teleskop odkrył kosmiczny megalaser. Świeci na potęgę
Aktualizacja: 2026-03-08T08:00:00+01:00
7:31
TCL detronizuje Samsunga. Wstrząs na rynku telewizorów
Aktualizacja: 2026-03-08T07:31:00+01:00
7:17
Zmienią pył księżycowy w beton. Posłuży do budowy kolonii
Aktualizacja: 2026-03-08T07:17:00+01:00
7:10
Profesor Harvardu dojeżdża użytkowników czatbotów. "Nakładanie szminki na świnię"
Aktualizacja: 2026-03-08T07:10:00+01:00
16:50
Twój admin wygrał. Rewolucja w mailach przełożona
Aktualizacja: 2026-03-07T16:50:00+01:00
16:40
Superkomputery Intela i AMD zajrzały na krawędź czarnej dziury
Aktualizacja: 2026-03-07T16:40:00+01:00
16:30
Kupiłeś nowy telewizor? Natychmiast zmień te ustawienia
Aktualizacja: 2026-03-07T16:30:00+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA