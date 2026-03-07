Kupiłeś nowy telewizor? Natychmiast zmień te ustawienia

Ładowanie...

Telefon zadzwonił w środku dnia, w tym charakterystycznym momencie, kiedy człowiek niby pracuje, ale tak naprawdę już myślami jest przy wieczornym seansie. Na ekranie - znajome imię. Odbieram.

– Słuchaj, kupiłem sobie w końcu ten cały OLED, tego Samsunga S95F. I ten soundbar Q990F, co tak zachwalałeś. Tylko… coś jest nie tak. Obraz mi się cały czas zmienia. Dźwięk też. Raz dialogi słychać, raz giną. To tak ma być?

REKLAMA

Czytaj też:

Jeśli kiedykolwiek byliście „tym znajomym od elektroniki”, to już wiecie, co było dalej. Zdalna diagnostyka przez telefon, klasyczne „a wejdź w ustawienia”, „a co tam masz zaznaczone”, „a włącz to, wyłącz tamto”. Po kilku minutach wszystko stało się jasne: Tryb Inteligentny. Ten cudowny, marketingowo dopieszczony, „zadbamy o wszystko za ciebie” przełącznik, który w teorii ma sprawić, że użytkownik nie musi się znać. W praktyce - sprawia, że topowy telewizor i topowy soundbar zachowują się jak sprzęt z promocji w markecie, który ktoś ustawił na „demo” i zapomniał wyłączyć.

I to jest dobry punkt wyjścia do szerszej opowieści. Bo problem nie dotyczy tylko jednego Samsunga, jednego modelu, jednego producenta. To jest szersza choroba całej branży: automatyczne tryby, fabryczne ustawienia, „inteligentne” profile obrazu i dźwięku, które w teorii mają być zbawieniem dla zwykłego użytkownika, a w praktyce są najczęstszym powodem, dla którego ludzie kupują świetny sprzęt… i nigdy nie widzą, na co on naprawdę stać.

Tryb Inteligentny, czyli jak zabić radość z nowego sprzętu

Samsung OLED S95F

Wróćmy na chwilę do tego nieszczęsnego S95F. Mówimy o jednym z najlepszych telewizorów OLED na rynku, z kapitalną jasnością HDR, świetnym odwzorowaniem kolorów, bardzo dobrą obróbką ruchu. Do tego Q990F - soundbar, który potrafi zrobić w salonie małe kino, z wieloma kanałami, wirtualizacją, wsparciem dla Dolby Atmos, DTS i całej reszty skrótów, które tak lubimy.

A jednak pierwsze wrażenie właściciela: „coś jest nie tak”. Obraz raz ciemniejszy, raz jaśniejszy. Kolory raz naturalne, raz jak z kreskówki. Dźwięk raz kinowy, raz płaski. Dialogi raz wyraźne, raz ginące w tle. I to wszystko dzieje się samo, bez żadnej świadomej ingerencji użytkownika.

Tryb Inteligentny w telewizorach Samsunga (i odpowiedniki u innych producentów) to zestaw automatycznych algorytmów, które analizują treść, warunki oświetleniowe w pomieszczeniu, czasem nawet rodzaj źródła sygnału, i na tej podstawie zmieniają parametry obrazu i dźwięku. Brzmi świetnie na slajdzie prezentacyjnym. W praktyce oznacza to, że telewizor co chwilę „wie lepiej”, co jest dla nas dobre.

Oglądasz film – telewizor przyciemnia obraz, bo uznał, że jest wieczór i trzeba oszczędzać oczy. Przełączasz na mecz – nagle podbija jasność i nasycenie, bo „sport”. Włączasz serial z platformy VOD - telewizor stwierdza, że to „treść streamingowa” i zmienia sposób przetwarzania ruchu. Do tego dochodzi automatyczna regulacja głośności, która próbuje wyrównać poziomy między reklamami, dialogami i efektami specjalnymi. Efekt? Chaos. I wrażenie, że coś jest popsute.

Problem w tym, że algorytmy nie oglądają z nami. One nie wiedzą, że akurat ten film jest celowo ciemny, bo operator tak go nakręcił. Nie wiedzą, że wolimy naturalne kolory, a nie tryb „żywy”, który robi z każdego kadru folder reklamowy. Nie wiedzą, że wolimy słyszeć każdy szept aktora, nawet kosztem tego, że wybuch będzie trochę mniej spektakularny. One po prostu realizują założenia: ma być jasno, ma być głośno, ma być „efektownie”. A że przy okazji ginie intencja twórców i spójność wrażeń - trudno.

Automatyka nie działa dobrze… i nigdy nie będzie

To nie jest problem Samsunga. To nie jest problem 2025 roku. To jest problem samej idei „zróbmy automat, który wszystkim będzie dobrze”. Telewizory od lat próbują być sprytniejsze, niż powinny. Pamiętacie czasy, kiedy większość modeli miała domyślnie włączone upłynnianie ruchu, przez co każdy film wyglądał jak telenowela? To był pierwszy wielki grzech automatyki.

Potem doszły kolejne: dynamiczny kontrast, który w imię „większej głębi” zabijał detale w cieniach. Automatyczna redukcja szumów, która z klasycznych filmów robiła plastelinę. „Tryb dynamiczny” w sklepach, który wypalał oczy, ale za to świetnie wyglądał na półce obok konkurencji. I wreszcie - cała ta nowa fala „inteligentnych” trybów, które mają być odpowiedzią na to, że użytkownik nie chce się bawić w kalibrację.

Tylko że tu jest fundamentalny problem: obraz i dźwięk to nie jest matematyka. Nie da się napisać jednego algorytmu, który będzie „dobry dla wszystkich”. To, co dla jednego widza jest idealne, dla drugiego będzie nie do zniesienia. Jeden kocha mocno nasycone kolory, drugi woli neutralne. Jeden ogląda w jasnym salonie w środku dnia, drugi w zaciemnionym pokoju wieczorem. Jeden ma wrażliwe oczy, drugi może siedzieć przy 1000 nitów i nawet nie mrugnie.

Philips The One

Automatyka zawsze będzie więc kompromisem. A kompromis w elektronice użytkowej ma jedną cechę: jest wystarczająco dobry, żeby nikt nie mógł się przyczepić, ale rzadko kiedy jest naprawdę świetny. To jest jak domyślne ustawienia aparatu w telefonie - zrobią poprawne zdjęcie w większości sytuacji, ale jeśli chcesz czegoś więcej, musisz wejść w tryb Pro.

Regulacje, etykiety i „Tryb Eko”, czyli dlaczego obraz z pudełka jest taki sobie

Do tego wszystkiego dochodzi jeszcze jeden, bardzo przyziemny czynnik: przepisy. W Europie obowiązują dość surowe normy energetyczne dla telewizorów. Producenci muszą spełniać konkretne limity zużycia energii, żeby móc sprzedawać swoje urządzenia z odpowiednią etykietą. A najprostszy sposób na obniżenie zużycia energii w telewizorze to… przyciąć jasność.

Dlatego tak wiele modeli po wyjęciu z pudełka startuje w „Trybie Eko” albo jego odpowiedniku. Obraz jest przygaszony, mało kontrastowy, często z agresywną automatyczną regulacją jasności, która reaguje na światło w pomieszczeniu. Dla urzędnika - super, telewizor spełnia normy. Dla użytkownika - „jakoś tak blado to wygląda”.

Oczywiście można to zmienić. Wystarczy wejść w ustawienia, znaleźć odpowiednią zakładkę, wyłączyć Tryb Eko, przełączyć profil obrazu na „Standardowy”, „Filmowy” albo - jeśli producent był łaskawy - „Filmmaker Mode”. Problem w tym, że trzeba o tym wiedzieć. Trzeba mieć świadomość, że to nie jest „taki urok telewizora”, tylko efekt fabrycznych ustawień.

I tu wracamy do mojego znajomego. On nie jest laikiem. Wie, co kupił. Wiedział, że S95F to topowy OLED, że Q990F to jeden z najlepszych soundbarów na rynku. A mimo to pierwsze wrażenie było rozczarowujące, bo automat postanowił być mądrzejszy. Ile jest osób, które nie mają „znajomego od elektroniki” pod telefonem i po prostu przyjmują, że „no, tak to działa”? Kupują sprzęt za kilka, kilkanaście tysięcy złotych i korzystają z niego w trybie, który został ustawiony po to, żeby zadowolić tabelkę w Excelu, a nie ich oczy i uszy.

HDR wyłączony, czyli jak przez lata marnowaliśmy potencjał konsol

To też nie jest pierwszy raz, kiedy fabryczne ustawienia telewizorów sprawiają, że użytkownicy nie korzystają z tego, za co zapłacili. Pamiętam bardzo dobrze okres, kiedy HDR w telewizorach był już standardem, konsole do gier wspierały HDR, gry wyglądały w nim obłędnie… a mimo to ogromna część graczy grała w SDR, nawet o tym nie wiedząc.

LG OLED CX

Dlaczego? Bo wielu producentów miało domyślnie wyłączony HDR na złączach HDMI. Żeby go włączyć trzeba było wejść w ustawienia, znaleźć sekcję „HDMI UHD Color” albo „Rozszerzony format sygnału”, zaznaczyć odpowiednie wejście, czasem jeszcze zrestartować telewizor. Dla entuzjasty - pięć minut roboty. Dla zwykłego użytkownika - czarna magia.

Efekt był taki, że ludzie kupowali Xboxa czy PlayStation, podłączali do nowego telewizora, uruchamiali grę, widzieli komunikat „HDR niedostępny” i wzruszali ramionami. Albo nawet nie widzieli żadnego komunikatu, bo gra po prostu działała w SDR. I nikt im nie powiedział, że wystarczy jedna zmiana w ustawieniach, żeby obraz wskoczył na zupełnie inny poziom.

To jest dokładnie ten sam problem, co z Trybem Eko i Trybem Inteligentnym. Sprzęt potrafi więcej, niż pokazuje po wyjęciu z pudełka. Ale żeby to „więcej” zobaczyć to trzeba wejść w gąszcz menu, znać odpowiednie hasła, wiedzieć czego szukać. A przecież mówimy o urządzeniu, które ma być „dla wszystkich”.

Presety, które nic nie mówią, i język, który nic nie wyjaśnia

Dołóżmy do tego jeszcze jedną warstwę frustracji: nazewnictwo. Wejdźcie w ustawienia obrazu dowolnego telewizora i zobaczcie, jakie macie opcje. „Dynamiczny”. „Standardowy”. „Naturalny”. „Żywy”. „Film”. „Gra”. „Filmmaker Mode”. Czasem jeszcze „Sport”, „Animacja”, „HDR+”, „Tryb Adaptacyjny”. I teraz zgaduj-zgadula: który z nich jest „tym właściwym”?

Dla entuzjasty odpowiedź jest prosta: jeśli jest „Filmmaker Mode”, to od tego zaczynamy. Jeśli nie ma - szukamy „Film”, „Kino”, „ISF”, „Profesjonalny”. Unikamy „Dynamicznego” jak ognia, bo wiemy, że to tryb sklepowo-pokazowy. Ale przeciętny użytkownik? „Dynamiczny” brzmi fajnie. „Żywy” brzmi jeszcze lepiej. „Film” kojarzy się z czymś przygaszonym. „Naturalny” - cokolwiek to znaczy.

To samo z dźwiękiem. „Standardowy”. „Kinowy”. „Adaptacyjny”. „Wzmacnianie dialogów”. „Tryb inteligentny”. „Surround”. „Obiektowy”. Dla kogoś, kto siedzi w temacie, to są konkretne wskazówki. Dla kogoś, kto po prostu chce obejrzeć serial - to jest losowanie.

Problem polega na tym, że producenci projektują te menu z myślą o marketingu, a nie o zrozumieniu. Nazwy mają brzmieć atrakcyjnie, a nie być precyzyjne. Opisy są lakoniczne, często w stylu „zapewnia optymalne wrażenia w większości sytuacji”. Nikt nie tłumaczy, że „Dynamiczny” podbija jasność i nasycenie kosztem dokładności, że „Film” jest bliżej tego, co widział reżyser w studiu, że „Tryb inteligentny” będzie zmieniał parametry w trakcie oglądania.

OOBE, czyli ten pierwszy raz, który decyduje o wszystkim

I tu dochodzimy do sedna: OOBE. Out Of Box Experience. Ten pierwszy kontakt użytkownika z urządzeniem po wyjęciu z pudełka. Pierwsze uruchomienie, pierwsze pytania na ekranie, pierwsze wrażenie. To jest moment, w którym producent ma pełną uwagę użytkownika. To jest moment, w którym można zrobić coś mądrego. I to jest moment, który dziś jest w większości telewizorów kompletnie zmarnowany.

Jak wygląda typowe OOBE w nowym telewizorze? Wybierz język. Połącz z Wi-Fi. Zaloguj się na konto producenta (najlepiej od razu, bo inaczej będziemy cię męczyć komunikatami). Zgody, zgody, zgody. Warunki korzystania. Zgody marketingowe. Czy chcesz, żebyśmy zbierali dane o tym, co oglądasz? Czy chcesz, żebyśmy ci wyświetlali rekomendacje? Czy chcesz, żebyśmy aktualizowali oprogramowanie w nocy?

A gdzie w tym wszystkim jest pytanie: „Jak chcesz, żeby wyglądał obraz?” „Jak chcesz, żeby brzmiał dźwięk?” „Czy oglądasz głównie wieczorami w ciemnym pokoju, czy w jasnym salonie w ciągu dnia?” „Czy bardziej zależy ci na wierności filmowej, czy na efekcie wow?” „Czy grasz na konsoli?” „Czy chcesz, żeby telewizor sam zmieniał ustawienia, czy wolisz mieć stały profil?”

To są pytania, które mają realny wpływ na to, jak użytkownik będzie odbierał sprzęt przez kolejne lata. A jednak w większości OOBE są pomijane albo sprowadzone do jednego, niejasnego przełącznika „Tryb Inteligentny: włącz/wyłącz”. Bez wyjaśnienia, co to właściwie robi. Bez pokazania różnicy.

Jak mogłoby to wyglądać, gdyby komuś naprawdę zależało

Wyobraźmy sobie na chwilę, że ktoś w dziale projektowania interfejsu telewizora siada i zadaje sobie proste pytanie: „Co zrobić, żeby użytkownik od pierwszego dnia korzystał z pełni możliwości sprzętu, nie musząc być ekspertem?”. Odpowiedź nie jest wcale kosmicznie skomplikowana.

Pierwsze uruchomienie. Po podstawowych rzeczach typu język i sieć, telewizor mówi: „Zaraz pokażę ci kilka przykładów obrazu. Wybierz, który najbardziej ci się podoba”. Na ekranie pojawia się ten sam kadr w kilku wariantach: tryb dynamiczny, filmowy, eko, Filmmaker Mode. Użytkownik przełącza, patrzy, mówi: „Ten”. Telewizor zapamiętuje wybór, ustawia odpowiedni profil, ewentualnie delikatnie go koryguje pod kątem warunków oświetleniowych.

Potem to samo z dźwiękiem. Ten sam fragment filmu - raz z mocno podbitym basem, raz z wyraźnie wyeksponowanymi dialogami, raz w trybie „kino”, raz w trybie „nocnym”. Użytkownik wybiera, co mu leży. Telewizor ustawia odpowiedni profil, może zapytać: „Masz soundbar? Masz system 5.1? Oglądasz głównie z wbudowanych głośników?”. Na tej podstawie dobiera resztę.

Sony Bravia 8 II

Dalej - kilka prostych pytań: „Czy grasz na konsoli?” Jeśli tak - telewizor od razu włącza odpowiednie funkcje na HDMI (pełne pasmo, VRR, ALLM, HDR), zamiast kazać użytkownikowi szukać tego w czeluściach menu. „Czy chcesz, żeby telewizor automatycznie dostosowywał obraz do warunków w pokoju?” Jeśli użytkownik powie „tak” - włączamy Tryb Inteligentny, ale z jasnym komunikatem: „To oznacza, że obraz może się zmieniać w trakcie oglądania. Jeśli ci się to nie spodoba, możesz to wyłączyć w ustawieniach”.

To wszystko można zrobić w pięć minut. Bez żargonu, bez tabel, bez straszenia. Z prostymi, wizualnymi przykładami. Z językiem, który mówi do człowieka, a nie do inżyniera. I nagle okazuje się, że użytkownik nie musi wiedzieć czym jest gamma, balans bieli, tone mapping czy EOTF. Wystarczy, że powie: „Lubię, jak jest tak” - a telewizor resztę zrobi za niego.

Kupujesz wypasiony telewizor, a korzystasz z niego jak z budżetowego

Wracając do mojego znajomego: po kilku minutach grzebania w ustawieniach wyłączyliśmy Tryb Inteligentny, przestawiliśmy profil obrazu na bardziej sensowny, dopasowaliśmy dźwięk. Nagle okazało się, że ten S95F naprawdę jest tak dobry, jak w recenzjach. Że Q990F naprawdę potrafi zrobić wrażenie. Że dialogi są czytelne, obraz stabilny, kolory naturalne, HDR robi robotę.

I to jest chyba najbardziej frustrujące w całej tej historii. Sprzęt jest świetny. Technologia jest dopracowana. Inżynierowie od paneli, procesorów obrazu, systemów dźwięku robią kawał dobrej roboty. A potem wszystko to jest przykrywane warstwą „inteligentnych” ustawień, które mają być uniwersalne, ekologiczne, zgodne z normami, marketingowo atrakcyjne… i w efekcie sprawiają, że użytkownik widzi może 60-70 proc. tego, co telewizor naprawdę potrafi.

To trochę tak, jakby kupić sportowy samochód, który domyślnie ma włączony tryb „eco”, ograniczenie prędkości do 90 km/h i automatyczne przygaszanie silnika przy każdym zatrzymaniu. Technicznie - wszystko działa. Ale jeśli nikt ci nie powie, że istnieje przycisk „Sport”, to możesz nigdy nie poczuć, po co w ogóle kupiłeś ten samochód.

Nie mam złudzeń, że producenci nagle przestaną robić „Tryby Inteligentne”. To jest zbyt wygodne marketingowo, zbyt dobrze wygląda w prezentacjach, zbyt łatwo można to sprzedać jako „AI w telewizorze”. Ale może czas przestać udawać, że to rozwiązuje problem.

TCL C7K

Automatyka nigdy nie będzie idealna. Zawsze będzie kompromisem. Zawsze będzie działać „w miarę dobrze” dla większości, ale „irytująco” dla wielu. I zawsze będzie miała tę fundamentalną wadę, że odbiera użytkownikowi poczucie kontroli. Bo jeśli obraz i dźwięk zmieniają się same, bez jasnego powodu, to trudno mówić o komfortowym korzystaniu.

Dlatego prawdziwa zmiana powinna zacząć się gdzie indziej: w OOBE. W tym pierwszym kontakcie z telewizorem. Zamiast kolejnych ekranów z prośbą o zgody marketingowe dajcie użytkownikowi pięć minut sensownego kreatora ustawień obrazu i dźwięku. Pokażcie mu różnice. Nazwijcie rzeczy po imieniu. Wyjaśnijcie, co robi „Tryb Inteligentny”, co robi „Filmmaker Mode”, co oznacza „Tryb Eko”. Pozwólcie mu podjąć świadomą decyzję.

Jeśli ktoś powie: „Nie chcę się tym zajmować, ustawcie mi wszystko automatycznie” - w porządku. Ale niech to będzie wybór, a nie domyślność. Niech użytkownik wie, że istnieje alternatywa. Że może mieć obraz bliższy temu, co widział reżyser w studiu. Że może mieć dźwięk, w którym dialogi są zawsze czytelne. Że jego konsola może świecić pełnym HDR-em, a nie udawać, że jest 2015 rok.

Bo dziś zbyt często jest tak, że kupujemy wypasiony telewizor, podłączamy go, klikamy „Dalej, dalej, dalej” w OOBE… i zostajemy z urządzeniem, które technicznie jest topowe, ale praktycznie działa jak średniak. I dopiero telefon do „znajomego od elektroniki” odkrywa przed nami, że za tym jednym przełącznikiem „Tryb Inteligentny: wyłącz” kryje się zupełnie inny świat.

REKLAMA

A może nie powinno tak być. Może ten świat powinien być otwarty od pierwszego dnia. Bez kombinowania, bez grzebania, bez telefonów. Wystarczyłoby, żeby ktoś po stronie producenta zadał sobie jedno, bardzo nieinteligentne, ale za to niezwykle ludzkie pytanie: „Czy użytkownik naprawdę rozumie, co mu właśnie włączamy?”. Jeśli odpowiedź brzmi „nie” - to żaden to „Tryb Inteligentny”. To tylko sprytnie opakowany problem.

REKLAMA

Maciej Gajewski 07.03.2026 16:30

Ładowanie...