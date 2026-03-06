REKLAMA
Apple zaskakuje nazwami. Zapomnij o iPhonie Fold

Apple zaskoczy wraz z kolejnym nowym smartfonem. W pierwszym składaku nie wykorzysta spodziewanej nazwy tak jak konkurencja. 

Albert Żurek
składane telefony bez zagięć
Już we wrześniu 2026 r. gigant z Cupertino pokaże pierwsze podejście do smartfona z elastycznym ekranem. O urządzeniu już teraz wiemy naprawdę dużo - znamy częściową specyfikację techniczną, wymiary, szczegóły na temat ekranu czy nawet prawdopodobną cenę. Wygląd czy nazwa nie są jednak pewne. Mamy jednak nowy trop co do tego, jak pierwszy sprzęt może się nazywać.

Pierwszy składany iPhone nie będzie iPhonem Fold

Apple jest znany z eksperymentowania z nazwami swoich produktów. Trudno nie mieć wrażenia, że gigant sam tworzy trendy, które później konkurencja kopiuje. Nawet jeśli firma wchodzi na określony rynek spóźniona, stara się podejść do niego na swój sposób.

Wystarczy spojrzeć na ostatnie premiery. Sztuczna inteligencja Apple to nie Apple AI, tylko Apple Intelligence. Zestaw okularów mieszanej rzeczywistości Apple Vision Pro z kolei nie otrzymał nazwy zawierającej określenie AR czy VR. 

MacBook Neo to również zupełnie inne podejście do nazewnictwa. Firma dobrze również mogła nazwać go po prostu MacBook, tak jak było z 12-calowym modelem wydanym w 2017 r. 

Dlaczego więc Apple miałby nazywać swojego pierwszego składaka jak iPhone Fold? Tę nazwę spopularyzowali już inni producenci: Samsung, Honor czy Motorola, aby podkreślić książkowy charakter swoich urządzeń. Dla Apple’a bawiącego się nazwami byłoby to zupełnie nie na miejscu. Dlatego w sieci pojawiły się doniesienia, że pierwszy składany telefon ma zostać nazwany iPhone Duo.

Taka nazwa wydaje się trafna. W tego typu urządzeniu otrzymujemy bowiem dwa ekrany - główny, elastyczny oraz dodatkowy zewnętrzny. Jednocześnie po rozłożeniu użytkownik otrzymałby podwójną przestrzeń roboczą. Kolejna kwestia to fakt, że składany model Apple’a ma być nieco odmienny od konkurencji. Sprzęt będzie dłuższy, w kształcie prostokąta. 

Foldy natomiast są bardziej kwadratowe. Warto również zauważyć, iż Apple już wcześniej korzystał z podobnego nazewnictwa - kilka lat temu sprzedawał ładowarkę Apple MagSafe Duo.

Czytaj też:

Apple tłumaczy, dlaczego tani MacBook nazywa się Neo

Colleen Novielli - dyrektor ds. marketingu produktów Mac w Apple - twierdzi, że MacBook Neo ma kojarzyć się z młodością i energią. Stąd nazewnictwo Neo pochodzące z j. greckiego i odnoszące się do nowości lub młodości. 

iPhone Duo również pasuje do pierwszego składanego smartfona Apple. Nawet pomimo faktu, że Microsoft miał w swojej ofercie telefon Surface Duo. Tak samo Motorola sprzedaje smartfony z serii Edge Neo. To wcale nie przeszkodziło Apple’owi w wykorzystaniu dopisku Neo.

