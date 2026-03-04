Samsung Galaxy S26 jest lepszy niż myślisz. Twarde dane nie kłamią

Ładowanie...

Z najnowszego raportu ETNews wynika, że Galaxy S26 powoli przegania zeszłoroczne modele z serii Galaxy S25 pod kątem liczby zamówień wykonanych w przedsprzedaży. Samsung już wcześniej chwalił się sporym wzrostem popularności najnowszych modeli.

Samsung Galaxy S26 sprzedaje się naprawdę świetnie

Premiera serii Galaxy S26 odbyła się w środę 25 lutego 2026 r. Sprzęt wówczas trafił do przedsprzedaży, która wciąż trwa. Regularna sprzedaż zostanie uruchomiona natomiast 11 marca, choć klienci, którzy zdecydowali się na przedsprzedaż mogą liczyć na wysyłki od piątku 6 marca.

Dane z Korei Południowej sugerują, że przez pierwszy tydzień przedsprzedaży seria Galaxy S26 cieszyła się znacznie wyższą popularnością niż poprzednia generacja S25. Niektórzy uważają, że nowe modele już teraz biją rekordy. Przedpremierowa sprzedaż wciąż się nie skończyła, więc brakuje konkretnych liczb.

Podczas targów MWC wiceprezes koreańskiego oddziału Samsunga Lim Sung-taek stwierdził, że sprzedaż serii S26 wzrosła o 15 proc. względem poprzedniej generacji. Natomiast sztandarowe modele S26 Ultra wyposażone w ekran z filtrem bezpieczeństwa mają stanowić 70 proc. sprzedaży. To według pracownika nowy rekord.

Na podstawie obecnych danych można założyć, że sprzedaż smartfonów z serii Galaxy S26 osiągnęła liczbę 1,5 mln egzemplarzy w tym samym okresie. W zeszłym roku klienci w samej Korei Południowej zakupili 1,3 mln telefonów z rodziny S25 jeszcze przed debiutem na półkach sklepowych. Pamiętajmy, że to tylko wyniki z jednego państwa.

Samsung może pochwalić się wysoką popularnością nie tylko w swoim kraju, ale też w Europie czy Stanach Zjednoczonych. Łącznie liczby mogą być jeszcze potężniejsze.

Galaxy S26 Ultra to król i wcale się nie dziwię

W ciągu ostatnich lat w globalnych danych sprzedaży to właśnie modele Galaxy S Ultra cieszyły się największą popularnością, ponieważ stanowiły ok. 50 proc. wszystkich zamówień z serii Galaxy S. Na drugim miejscu były podstawowe modele S2X, a na końcu podium pośrednie S2x+.

Tym razem popularność S26 Ultra przekroczyła 70 proc. Wcale się zresztą nie dziwię, ponieważ to smartfon, który otrzymał najwięcej zmian względem poprzednika. W urządzeniu znajdziemy kapitalną funkcję ekranu z filtrem prywatności ukrywającą treści na ekranie przed osobami patrzącymi na nasz telefon z boku lub zza ramienia.

Albert Żurek 04.03.2026 21:21

