Galaxy S26 Ultra dopiero wyszedł. My już wiemy, jak S27 Ultra go przebije

Fakt, że otrzymujemy tyle danych na temat nadchodzącego Galaxy S27 Ultra jest o tyle interesujący, że dopiero co Galaxy S26 Ultra miał swoją premierę. Urządzenie nie zdążyło nawet jeszcze trafić do regularnej sprzedaży - wysyłka smartfonów rozpocznie się 6 marca.

Samsung Galaxy S27 Ultra ze znaczącym ulepszeniem aparatu

Tegoroczny S26 Ultra nie przyniósł rewolucyjnych zmian w aparatach. Urządzenie wyposażono w ten sam zestaw matryc co w ubiegłorocznym modelu S25 Ultra, wprowadzając jedynie usprawnienia optyce. Zmiany objęły aparat główny 200 Mpix, w którym przysłonę poprawiono z f/1.7 na f/1.4, oraz teleobiektyw 50 Mpix, gdzie janość wzrosła z f/3.4 do f/2.8.

Z nowych informacji wynika, że Samsung pracuje nad nowym sensorem HPA dla smartfonów o rozdzielczości 200 Mpix. Czujnik ma mieć rozmiar 1/1,12 cala i według sprawdzonego informatora Digital Chat Station rozwiązanie pojawi się już w 2027 r. jako baza aparatu do modeli z najwyższej półki cenowej. Użytkownik zasugerował również, że rozwiązanie w pierwszej kolejności ma trafić do Samsunga.

Nie powiedziano wprost, że będzie to S27 Ultra. Sztandarowy model Galaxy jest jednak najlepszym kandydatem do zastosowania ulepszonego czujnika - seria Ultra wyróżnia się zaawansowanymi możliwościami fotograficznymi.

Z drugiej strony, inny sprawdzony informator, Ice Universe, twierdzi, że Samsung Galaxy S27 Ultra będzie bazować na nowym czujniku HP6 z matrycą o rozmiarze 1/1,3 cala. Ma ona dorównywać możliwościom 1/1,12-calowej propozycji, lecz będzie to trochę inne rozwiązanie. Samsung w modelu S26 Ultra również stosuje matrycę 1/1,3 cala, jednak jest to starsza generacja bez tak zaawansowanych rozwiązań sprzętowych.

Ice Universe twierdzi, że nowy czujnik zostanie pokazany na początku następnego roku. Jeśli harmonogram Samsunga się nie zmieni, S27 Ultra będzie najlepszym kandydatem dla nowej matrycy.

Z wcześniejszych doniesień wynika, że w urządzeniu pojawi się też mechanizm pozwalający na regulowanie przysłony. To identyczne rozwiązanie, które firma stosowała w Galaxy S9 oraz S10. Wróci po latach, jako znaczące ulepszenie możliwości fotograficznych Galaxy Ultra. Trudno powiedzieć, który informator ma rację. Nie pozostaje nam nic innego, jak poczekać do następnego roku.

Albert Żurek 03.03.2026 14:34

