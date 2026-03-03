REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Sprzęt

Galaxy S26 Ultra dopiero wyszedł. My już wiemy, jak S27 Ultra go przebije

W sieci pojawiły się nowe informacje na temat Galaxy S27 Ultra. Przyszłoroczny najlepszy smartfon Samsunga otrzyma znaczące ulepszenia w aparacie.

Albert Żurek
Galaxy S26 Ultra dopiero wyszedł. My już wiemy, jak S27 Ultra go przebije
REKLAMA

Fakt, że otrzymujemy tyle danych na temat nadchodzącego Galaxy S27 Ultra jest o tyle interesujący, że dopiero co Galaxy S26 Ultra miał swoją premierę. Urządzenie nie zdążyło nawet jeszcze trafić do regularnej sprzedaży - wysyłka smartfonów rozpocznie się 6 marca.

REKLAMA

Samsung Galaxy S27 Ultra ze znaczącym ulepszeniem aparatu

Tegoroczny S26 Ultra nie przyniósł rewolucyjnych zmian w aparatach. Urządzenie wyposażono w ten sam zestaw matryc co w ubiegłorocznym modelu S25 Ultra, wprowadzając jedynie usprawnienia optyce. Zmiany objęły aparat główny 200 Mpix, w którym przysłonę poprawiono z f/1.7 na f/1.4, oraz teleobiektyw 50 Mpix, gdzie janość wzrosła z f/3.4 do f/2.8.

Z nowych informacji wynika, że Samsung pracuje nad nowym sensorem HPA dla smartfonów o rozdzielczości 200 Mpix. Czujnik ma mieć rozmiar 1/1,12 cala i według sprawdzonego informatora Digital Chat Station rozwiązanie pojawi się już w 2027 r. jako baza aparatu do modeli z najwyższej półki cenowej. Użytkownik zasugerował również, że rozwiązanie w pierwszej kolejności ma trafić do Samsunga.

Nie powiedziano wprost, że będzie to S27 Ultra. Sztandarowy model Galaxy jest jednak najlepszym kandydatem do zastosowania ulepszonego czujnika - seria Ultra wyróżnia się zaawansowanymi możliwościami fotograficznymi.

Z drugiej strony, inny sprawdzony informator, Ice Universe, twierdzi, że Samsung Galaxy S27 Ultra będzie bazować na nowym czujniku HP6 z matrycą o rozmiarze 1/1,3 cala. Ma ona dorównywać możliwościom 1/1,12-calowej propozycji, lecz będzie to trochę inne rozwiązanie. Samsung w modelu S26 Ultra również stosuje matrycę 1/1,3 cala, jednak jest to starsza generacja bez tak zaawansowanych rozwiązań sprzętowych.

Czytaj też:

Ice Universe twierdzi, że nowy czujnik zostanie pokazany na początku następnego roku. Jeśli harmonogram Samsunga się nie zmieni, S27 Ultra będzie najlepszym kandydatem dla nowej matrycy.

REKLAMA

Z wcześniejszych doniesień wynika, że w urządzeniu pojawi się też mechanizm pozwalający na regulowanie przysłony. To identyczne rozwiązanie, które firma stosowała w Galaxy S9 oraz S10. Wróci po latach, jako znaczące ulepszenie możliwości fotograficznych Galaxy Ultra. Trudno powiedzieć, który informator ma rację. Nie pozostaje nam nic innego, jak poczekać do następnego roku.

Obserwuj nas w Google Discover
Google Discover
Podobają Ci się nasze treści?
Google Discover
REKLAMA
Albert Żurek
03.03.2026 14:34
Tagi: SamsungSmartfony
Najnowsze
13:31
Internet, telewizja i Netflix za grosze. Zazdroszczę tak niskiej ceny
Aktualizacja: 2026-03-03T13:31:56+01:00
12:41
Deszcz ognia nad Izraelem. Irańska rakieta wypuściła chmurę mniejszych rakiet
Aktualizacja: 2026-03-03T12:41:41+01:00
11:27
Internet ogląda wojnę z gry. Fejki z Iranu mają miliony wyświetleń
Aktualizacja: 2026-03-03T11:27:18+01:00
10:49
Odwołane loty i strach. Ruszyła fala oszustw na Dubaj
Aktualizacja: 2026-03-03T10:49:37+01:00
10:05
Antykaucyjny ruch oporu walczy. Chcą zniszczyć system kaucyjny
Aktualizacja: 2026-03-03T10:05:40+01:00
9:32
Apple odda Siri Google’owi. A tak się szczycili prywatnością
Aktualizacja: 2026-03-03T09:32:50+01:00
8:50
Każdy powiat z dostępem do pociągu. "Największy program kolejowy w historii"
Aktualizacja: 2026-03-03T08:50:23+01:00
8:11
Masowy odpływ płacących za ChataGPT. "Nie chcą wspierać machiny wojennej"
Aktualizacja: 2026-03-03T08:11:58+01:00
7:00
Czy w mojej okolicy jest światłowód? Najlepsze metody wyszukiwania
Aktualizacja: 2026-03-03T07:00:00+01:00
6:45
Smartfon z prawdziwymi neonami. Ma gaz w obudowie i mówią, że to bezpieczne
Aktualizacja: 2026-03-03T06:45:11+01:00
6:34
Oferta iPhone'ów to bajzel. Apple miał być prosty, staje się Androidem
Aktualizacja: 2026-03-03T06:34:00+01:00
6:23
Nowych Ryzenów AI nie kupisz w pudełku. AMD wkurzy entuzjastów
Aktualizacja: 2026-03-03T06:23:00+01:00
6:12
Odległość od Żabki pokazuje wielkie polskie podziały. To nie żart, to nauka
Aktualizacja: 2026-03-03T06:12:00+01:00
6:01
Antyczny kamień z dziwnymi kreskami. Dopiero algorytm odkrył znaczenie
Aktualizacja: 2026-03-03T06:01:00+01:00
21:27
Ukochany Windows masowo traci użytkowników. Narzekasz na AI, ale przechodzisz
Aktualizacja: 2026-03-02T21:27:27+01:00
21:14
Smartfony uczą się awaryjnie używać obcych sprzętów. Ratują tak zasięg
Aktualizacja: 2026-03-02T21:14:26+01:00
20:46
Zrobili akumulator lubiący zimno. Koniec z problemami na mrozie
Aktualizacja: 2026-03-02T20:46:02+01:00
20:32
Polski producent pociągów pozywa hakerów. Firma ma tupet po tym co robiła
Aktualizacja: 2026-03-02T20:32:59+01:00
19:38
iPhone 17e to część bieda-planu. Apple już nie wstydzi się schylać po grosze
Aktualizacja: 2026-03-02T19:38:32+01:00
19:19
Honor Magic V6 to dla wielu pierwszy dobry składak. Samsung tego nie ma
Aktualizacja: 2026-03-02T19:19:48+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA