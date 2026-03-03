Każdy powiat z dostępem do pociągu. "Największy program kolejowy w historii"

Ładowanie...

"Zapewnimy maksymalnie 3,5-godzinny czas przejazdu między największymi miastami kraju" – deklaruje spółka stojąca za Portem Polska. Krócej zajmie dojazd z i do stolicy z największych polskich ośrodków. Wyprawa z Warszawy do głównych miast jak Kraków, Poznań czy Wrocław będzie trwała co najwyżej 100 min.

- Każdy powiat uzyska bezpośredni lub pośredni dostęp do systemu kolei dalekobieżnej. Nasze analizy opieramy o modele prognostyczne, symulacyjne i proces konsultacyjny, a nie malowaniu kresek na mapie – zaznacza Port Polska.

Zintegrowana Sieć Kolejowa to jak tłumaczy Port Polska nowe inwestycje kolejowe, które uzupełnią luki infrastrukturalne w systemie. ZSK to warianty modernizacji i rozbudowy sieci kolejowej w Polsce po 2035 r., kiedy gotowa będzie linia "Y" łącząca Warszawę, nowe lotnisko, Łódź, Poznań i Wrocław.

ZSK to wreszcie odpowiedź na potrzebę spójnego i długoterminowego programu inwestycyjnego – np. realizowanego konsekwentnie od lat planu budowy dróg – który byłby wypracowany z udziałem ekspertów ze świata nauki, uzgodniony z samorządowcami, branżą logistyczną i wojskowymi. Takiego programu brakowało dotychczas na kolei – wyjaśniono.

Zdążono już przeanalizować 8000 km potencjalnych nowych linii. Plany konsultowane były z przedstawicielami m.in. Ministerstwa Obrony Narodowej, Sztabu Generalnego, Dowództwa Operacyjnego Sił Zbrojnych, Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, a wszystko to "w kontekście wyzwań związanych z bezpieczeństwem państwa i infrastruktury podwójnego przeznaczenia".

Celem przyświecającym jest zapewnienie każdemu powiatowi dostępu do systemu kolei dalekobieżnej bezpośrednio lub pośrednio - za pomocą kolei lub autobusów regionalnych. Szczegółowy plan rozbudowy sieci kolejowej, zakładający powstanie kilku tysięcy kilometrów nowych tras, zostanie ogłoszony jeszcze w tym roku.

Jak deklaruje Port Polska, nie chodzi o rysowanie kresek na mapie, tylko oparcie się na "specjalistycznych narzędziach planistycznych, prognozach i metodach naukowych", które pozwoliły poznać potrzeby pasażerów.

Budowa nowych linii kolejowych ma doprowadzić do zwiększenia liczby pasażerów wybierających transport publiczny. Obecnie Polak odbywa niecałe 12 podróży pociągiem rocznie. Średnia unijna to 18 wypraw koleją.

Port Polska chce, by każdy Polak podróżował koleją nawet 20 razy w roku

- Projektujemy system, w którym chcemy żeby na kluczowych relacjach jeździło ponad 2/3 pasażerów koleją – tak jak z Warszawy do Poznania i do Wrocławia po uruchomieniu linii Y. Dla porównania dzisiaj w wielu przypadkach tylko 1/3 pasażerów podróżuje pociągiem, a reszta innymi środkami transportu – zapowiada Port Polska.

Plany są naprawdę ambitne, ale nie niemożliwe do zrealizowania. Renesans polskiej kolei to fakt, o czym świadczy liczba pasażerów rosnąca rok do roku. Na polskich torach rozpychają się kolejni gracze, więc podróżni mają większy wybór i szansę na niższe opłaty za bilety. Biorąc pod uwagę fakt, że już w najbliższych latach wiele miast po długiej przerwie znowu otrzyma dostęp do kolei, skuszenie nowych pasażerów jest prawdopodobne. A przy kolejnych inwestycjach i regularnych kursach wybranie pociągów będzie oczywistością.

Zresztą w Porcie Polska zdają sobie sprawę, że bez atrakcyjnej oferty nie uda się zachęcić do przesiadki z samochodu na pociąg. Pomoże w tym Horyzontalny Rozkład Jazdy: "wygodny, cykliczny i przyjazny pasażerom". Wkrótce mamy poznać jego zaktualizowaną wersję.

