Polacy na Bliskim Wschodzie mają Internet za darmo. Inni operatorzy śpią

Play postanowił odpowiedzieć na potrzeby Polaków, którzy utknęli na Bliskim Wschodzie. Operator wspomaga klientów w taki sposób, aby nie zostali bez łączności ze światem i nie musieli ponosić dodatkowych opłat.

Albert Żurek
Play Dubaj
W związku z zamknięciem przestrzeni powietrznej wynikającym z uderzenia armii Izraela i USA na Iran, kluczowe porty lotnicze na Bliskim Wschodzie czasowo wstrzymały działalność. W efekcie tysiące Polaków nie może wrócić do kraju. Według Ministerstwa Spraw Zagranicznych powrót będzie możliwy "kiedy zakończą się działania wojenne, [...] kiedy będzie to bezpieczne". Na szczęście pomaga przetrwać w tych trudnych chwilach.

Bezpłatny internet za granicą dla klientów Play, którzy utknęli

Fioletowy operator uruchomił bowiem automatyczny i bezpłatny pakiet 15 GB na 14 dni dla klientów, którzy korzystają z usług firmy na terenie wybranych krajów Bliskiego Wschodu. Osoby, które utknęły za granicą mogą korzystać z transmisji danych komórkowych bez dodatkowych kosztów.

Paczka ma być dostępna dla osób znajdujących się w Zjednoczonych Emiratach Arabskich (np. Dubaju), Omanie, Izraelu oraz Katarze. Pakiety zostaną aktywowane automatycznie i będą ważne przez dwa tygodniu od momentu uruchomienia. Klienci właściwie nie muszą wiedzieć, że jest możliwość odebrania takiej paczki - nie trzeba podejmować żadnych dodatkowych działań, aby skorzystać z usług.

Natomiast każdy, kto otrzyma dostęp do darmowej paczki od operatora, zostanie poinformowany przez wiadomość SMS. Celem oczywiście jest, aby klienci mogli utrzymać łączność ze światem i rodziną bez ponoszenia dodatkowych kosztów danych w zagranicznym roamingu. Dotyczy to oczywiście użytkowników, którzy korzystają z pakietu na swoim głównym numerze za pomocą abonamentu czy innej oferty.

Jeśli np. na wyjeździe bazuje się karcie eSIM kupionej na poczet wyjazdu za granicę na Bliski Wschód i nie mamy karty SIM od Play, nie skorzystamy z darmowej paczki.

Piękny gest - każdy operator powinien to zrobić

Play zdecydował się wyjść jako pierwszy z inicjatywą. Żaden z innych największych operatorów w Polsce nie wprowadził podobnego darmowego pakietu internetu dla klientów, którzy utknęli na Bliskim Wschodzie. Mam nadzieję, aby każda firma telekomunikacyjna zdecydowała się na udostępnienie gratisowej paczki. 15 GB na 14 dni w roamingu nie powinno stanowić problemu dla gigantów telekomunikacyjnych.

Mimo wszystko za granicą znajduje się mnóstwo Polaków, którzy nie mogą wrócić do domu. To nie tylko klienci Play.

Albert Żurek
02.03.2026 16:58
