Nowy iPad Air wygląda jak sprzęt dla nikogo. Ekran mocno rozczarowuje

Firma z Cupertino nie zmienia wyglądu iPada Air, nie kombinuje z formatem, nie próbuje na siłę udowadniać, że tablet może być czymś innym niż… tabletem. Zamiast tego skupia się na tym, co w tej linii zawsze było najważniejsze: wydajności, mobilności i sensownej relacji możliwości do ceny. I właśnie dlatego tegoroczny Air jest ciekawszy, niż mogłoby się wydawać.

M4 w iPadzie Air. To tylko chipset? Apple twierdzi, że różnica jest ogromna

iPad Air z M4 (2026)

Największą zmianą jest przejście na układ M4. Apple deklaruje, że nowy Air jest do 30 proc. szybszy od wersji z M3 i nawet 2,3 raza szybszy od modelu z M1. To faktycznie brzmi jak realny przeskok, który powinny zauważyć osoby pracujące z dużymi plikami, montujące wideo w podróży czy po prostu lubiące mieć zapas mocy na kilka lat. Do tego dochodzi szybszy Neural Engine, wyższa przepustowość pamięci i aż 50 proc. więcej zunifikowanej pamięci niż poprzednio. W praktyce oznacza to, że Air staje się jednym z najwydajniejszych tabletów w swojej klasie, a jednocześnie nie próbuje udawać iPada Pro.

Apple dorzuca do zestawu nowe układy odpowiedzialne za łączność: N1 i C1X. To one mają odpowiadać za szybsze Wi‑Fi 7, stabilniejsze połączenia komórkowe i ogólnie lepszą komunikację z siecią. W praktyce może to oznaczać krótsze czasy pobierania dużych plików, mniejsze opóźnienia w grach online i bardziej niezawodne połączenia wideo.

Dwa rozmiary, cztery kolory i… żadnych rewolucji w designie

iPad Air z M4 (2026)

Nowy Air nadal występuje w dwóch wariantach: 11‑calowym i 13‑calowym. Apple nie zmienia tu w zasadzie niczego - i na swój sposób dobrze, bo obecna konstrukcja jest lekka, sztywna i kompatybilna z akcesoriami, które wielu użytkowników już posiada. Magic Keyboard i Apple Pencil Pro działają bez problemu, co oznacza, że przesiadka na nowy model nie wymaga dodatkowych inwestycji.

Wyświetlacze pozostają LED‑owe i odświeżane w 60 Hz. To decyzja, która może rozczarować część bardziej wymagających użytkowników, ale jednocześnie pozwala utrzymać cenę w ryzach. Apple wyraźnie pozycjonuje Aira jako „złoty środek” - nie tak zaawansowany jak Pro, ale znacznie mocniejszy niż podstawowy iPad. I w tej roli sprawdza się świetnie.

iPad Air z M4 (2026)

iPadOS 26 i AI: tablet, który ma być mądrzejszy, a nie tylko szybszy

Apple mocno podkreśla, że iPad Air z M4 to nie tylko sprzęt, ale też platforma pod nowe funkcje AI w iPadOS 26. Szybszy Neural Engine i większa pamięć mają umożliwić bardziej zaawansowane przetwarzanie danych lokalnie, bez wysyłania wszystkiego do chmury. To może oznaczać lepsze narzędzia do edycji zdjęć, bardziej kontekstowe podpowiedzi i prawdopodobnie nawet nowe funkcje, które dopiero zobaczymy w kolejnych aktualizacjach.

Ceny i dostępność: bez podwyżek, co w 2026 brzmi jak prezent

Apple utrzymuje ceny na poziomie poprzedniej generacji: od 2899 zł za model 11-calowy i 3899 zł za 13‑calowy. Dopłata do modemu 5G to koszt 800 zł. Wersja 256-gigabajtowa jest droższa o 500 zł, 512-gigabajtowa o 1500 zł, terabajtowa o 2500 zł. W czasach, gdy elektronika drożeje z tygodnia na tydzień, to zaskakująco rozsądna decyzja. Zamówienia ruszają 4 marca, a pierwsze sztuki trafią do klientów 11 marca.

iPad Air z M4 (2026)

Czy warto?

Jeśli ktoś liczył na rewolucję, to jej tu nie znajdzie. Ale jeśli ktoś czekał na iPada Air, który wreszcie zaoferuje realny skok wydajności i nowoczesną łączność - to właśnie się doczekał. M4 to wartościowy upgrade, Wi‑Fi 7 i nowe chipy komunikacyjne to inwestycja na lata, a kompatybilność z akcesoriami sprawia, że przesiadka jest bezbolesna. Air pozostaje najbardziej „rozsądnym” iPadem w ofercie - takim, który nie próbuje być wszystkim naraz, ale robi to, co trzeba, i robi to bardzo dobrze.

Maciej Gajewski 02.03.2026 15:28

