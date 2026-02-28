Ładowanie...

Nowe smartfony z serii Xiaomi 17 to nie koniec nowości, jakie przygotowała dla nas uwielbiana przez Polaków firma z Państwa Środka. Wraz z modelami takimi jak Xiaomi 17 i Xiaomi 17 Ultra (którego już testowaliśmy) i Leica Leitzphone powered by Xiaomi podczas targów MWC 2026 pojawiła się masa innych urządzeń, w tym tablety. Również i one zostały wycenione.

Tak wygląda Xiaomi Pad 8, czyli bazowa wersja nowego tabletu chińskiej firmy

Xiaomi Pad 8 i Pro 8 Pro - specyfikacja i polskie ceny

Nowe tablety kierowane są zarówno do profesjonalistów, jak i do użytkowników poszukujących urządzenia z tej kategorii o bardzo dobrych parametrach na użytek osobisty. Nowe modele są najsmuklejsze ze wszystkich dotychczasowych. Xiaomi Pad 8 wyposażony został w 11,2-calowy wyświetlacz o rozdzielczości 3.2K (3200 x 2136 pikseli) i jasności do 800 nitów, który odświeżany jest w 144 Hz.

Obudowa modelu Xiaomi Pad 8 mierzy jedynie 5,75 mm grubości, a całość waży niecałe 0,5 kg. Mimo to udało się w nim zmieścić akumulator o pojemności 9200 mAh ładowany przewodowo z mocą 45 W dzięki technologii HyperCharge. Urządzenie działa pod kontrolą systemu Android z nakładką Xiaomi HyperOS 3 i daje dostęp do sztucznej inteligencji Xiaomi HyperAI.

Oprogramowanie ma nowe nowe tryby podzielonego ekranu, czyli pionowe 5:5 i poziome 1:9 oraz zoptymalizowano je do otwierania wielu aplikacji jednocześnie. Za wydajność w Xiaomi Pad 8 odpowiada z kolei procesor Qualcomm Snapdragon 8s Gen 410. Do tego mamy dwa aparaty: tylni do np. skanowania dokumentów (13 Mpix) oraz przedni do wideorozmów (8 Mpix).

Xiaomi Pad 8 Pro ma design zbliżony do modelu Xiaomi Pad 8, ale wyposażono go w lepsze podzespoły

A jak na tym tle wypada Xiaomi Pad 8 Pro? To tablet z jeszcze wyższej półki wyposażony w mocniejszy chip Qualcomm Snapdragon 8 Elite. Również ma dwa obiektywy, ale lepsze - tylni (50 Mpix) i przedni do (32 Mpix) oraz sprawniej się ładuje (67 W). Dostępna jest przy tym wersja z matowym szkłem i nanostrukturalną powłoką antyfleksyjną.

Wraz z nowymi tabletami z serii Xiaomi Pad 8 pojawiły się również rysik Xiaomi Focus Pen Pro wyposażony w czuły nacisk panelu sterowania o masie niecałych 20 g. Ma również obsługę gestów, takich jak szczypnięcia czy podwójne dotknięcia. Do tego dostępne są klawiatury Xiaomi Pad 8 / 8 Pro Focus Keyboard oraz Xiaomi Pad 8 / 8 Pro Keyboard i etui Xiaomi Pad 8 / 8 Pro.

A ile za te urządzenia trzeba zapłacić? Xiaomi Pad 8, który dostępny będzie w trzech wersjach kolorystycznych (zielona, szara i niebieska) startuje w cenie 1899 zł za model z 8 GB RAM-u i 128 GB pamięci wewnętrznej (UFS 3.1). Za dodatkowe dwie stówki, co podnosi cenę do poziomu 2099 zł, można zwiększyć tę pojemność do 256 GB (UFS 4.0). Kupując ten drugi model 28 lutego a 29 marca można za 100 zł dokupić Xiaomi Focus Pen Pro, a za 1 zł etui Xiaomi Pad 8 Cover.

Galeria: 2 zdjęcia Do tabletów Xiaomi Pad 8 Pro i Xiaomi Pad 8 można dokupić szereg akcesoriów 1 / 2

Xiaomi Pad 8 Pro dostępny w tych samych wersjach kolorystycznych kosztuje 2599 zł za model z 8 GB RAM-u i 256 GB pamięci wewnętrznej (UFS 4.0). Również i on dostępny jest w lepszej wersji za 400 zł więcej, co podnosi cenę do 2999 zł. Ma ona o połowę więcej pamięci operacyjnej (czyli 12 GB) i dwukrotnie więcej wbudowanej (512 GB, UFS 4.0). Kupując go między 28 lutego a 29 marca można dokupić Xiaomi Pad 8 Pro Keyboard za 1 zł.

Oprócz tego kupując dowolny z tabletów, niezależnie od wybranej wersji pojemnościowej, w czasie trwania okresu promocyjnego od 28 lutego do 29 marca można kupić pozostałe akcesoria w cenach o 50 proc. niższa niż katalogowe. Xiaomi Pad 8 Keyboard kupimy za 199 zł zamiast za 399 zł, Xiaomi Pad 8 Cover za 79 zł zamiast za 149 zł, Xiaomi Focus Pen Pro za 199 zł zamiast za 399 zł i Xiaomi Pad 8 Focus Keyboard za 399 zł zamiast 799 zł.

A co poza tabletami pokazało Xiaomi na MWC 2026?

W ofercie producenta pojawił się nowy smartwatch Xiaomi Watch 5 z systemem operacyjnym Wear OS 6 od Google’a. Akcesorium wyposażono w moduł NFC do płatności zbliżeniowych i jest pierwszym sprzętem marki obsługującym sztuczną inteligencję Google Gemini. Urządzenie rozpoznaje też gesty aby wygodnie odrzucać połączenia, wyciszać alarmy i zdalnie sterować aparatem w telefonie.

Galeria: 4 zdjęcia Galeria zdjęć 1 / 4

Xiaomi Watch 5 dostępny w kolorach czarnym i zielonym ma akumulator o pojemności 930 mAh, a za wydajność odpowiada w nim chip Qualcomm Snapdragon W5 Gen 1 z koprocesorem BES2800. Urządzenie ma pracować do 6 dni w trybie inteligentnym lub do 18 dni w trybie oszczędzania energii. Ekran ma przekątną o długości 1,54-cala, który pokrywa, podobnie jak plecki, szafirowe szkło.

Oprócz tego Xiaomi wprowadza do oferty inne akcesoria, w tym słuchawki Redmi Buds 8 Pro z obsługą ANC i lokalizator Xiaomi Tag o wadze 10 g, który obsługuje zarówno Google Android Find Hub, jak i Apple’ową aplikację Znajdź. Do tego dochodzi magnetyczny powerbank o nazwie Xiaomi Ultathin Magnetic Power Bank 5000 15 W o grubości 6 mm i wadze 98 g oraz lokalizator

Galeria: 4 zdjęcia Galeria zdjęć 1 / 4

Ofertę firmy domkną hulajnogi elektryczne z serii Xiaomi Electric Scooter 6, do których wspomniany lokalizator można przypiąć. Dostępne będą takie modele jak Xiaomi Electric Scooter 6 Lite, Xiaomi Electric Scooter 6, Xiaomi Electric Scooter 6 Max oraz Xiaomi Electric Scooter 6 Pro. Na ich debiut w Polsce jednak jeszcze trochę poczekamy. A jak wypadają ceny pozostałych gadżetów?

smartwatch Xiaomi Watch 5 - 1299 zł;

słuchawki Redmi Buds 8 Pro - 299 zł;

powerbank Xiaomi UltraThin Magnetic Power Bank 5000 15W - 259 zł (czarny, srebrny) / 269 zł (pomarańczowy);

lokalizator Xiaomi Tag - 59 zł (1 szt.) / 199 zł (4 szt.).

Piotr Grabiec 28.02.2026 16:15

