REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Nauka /
  3. Technologie
  4. Kosmos

No i lipa z podbojem Księżyca. NASA przekazuje złe wieści

Po problemach z rakietą SLS i kapsułą Orion agencja potwierdziła, że lądowanie Artemis III nie odbędzie się przed 2028 rokiem.

Maciej Gajewski
Artemis opóźniony człowiek na Księżycu
REKLAMA

Podczas najświeższego briefingu NASA eksperci agencji musieli tłumaczyć się z kolejnego wycofania rakiety SLS i statku Orion do budynku VAB. Cofnięcie zestawu z platformy startowej oznacza, że coś poszło nie tak - a inżynierowie potrzebują czasu, by zdiagnozować i naprawić usterki. NASA przyznała, że przed Artemis II (czyli załogowym lotem wokół Księżyca) czeka ją jeszcze sporo pracy, a harmonogram misji zaczyna się niebezpiecznie rozjeżdżać.

W trakcie konferencji padło kilka znamiennych zdań. Pełniąca obowiązki szefowej programu Exploration Systems Development, Lori Glaze, mówiła o „konieczności zachowania bezpieczeństwa załogi ponad wszystkim”. W praktyce oznacza to jedno: Artemis II nie poleci, dopóki NASA nie będzie absolutnie pewna, że SLS i Orion działają bez zarzutu. A skoro Artemis II się opóźnia, to Artemis III - misja z lądowaniem ludzi na Księżycu - również musi zostać przesunięta.

REKLAMA

To też jest ważne:

Lądowanie dopiero w 2028 r.

NASA już oficjalnie zaakceptowała nowy harmonogram, a lądowanie Artemis III nie nastąpi wcześniej niż w 2028 r. To już kolejne przesunięcie - pierwotnie mówiono o 2025 r., potem o 2026, później o 2027. Teraz po analizie ryzyk i stanu prac agencja uznała, że realny termin to dopiero końcówka dekady.

Powody są dość prozaiczne. Po pierwsze, SLS wciąż nie osiągnął stabilnej gotowości operacyjnej. Po drugie, Orion wymaga dodatkowych testów systemów podtrzymywania życia i komunikacji. Po trzecie, SpaceX - odpowiedzialny za lądownik HLS oparty na Starshipie - również nie jest gotowy. Starship wciąż znajduje się w fazie intensywnych testów, a do certyfikacji załogowej droga jest długa i wyboista.

Partactwo NASA? Nie do końca

Transporter gąsienicowy NASA 2 transportujący rakietę Artemis II SLS wraz ze statkiem kosmicznym Orion

Program Artemis jest znacznie bardziej skomplikowany niż Apollo. W latach 60. NASA mogła pozwolić sobie na ryzyko, które dziś byłoby nieakceptowalne. Współczesne standardy bezpieczeństwa, certyfikacji i redundancji są nieporównywalnie bardziej rygorystyczne. Do tego dochodzi fakt, że Artemis to projekt wielopodmiotowy - bierze w nim udział NASA, SpaceX, Axiom, Lockheed Martin, Northrop Grumman i kilkadziesiąt innych firm. Każdy element musi działać perfekcyjnie, a każdy z nich ma własne problemy.

W przypadku SLS problemem są m.in. silniki RS-25, które choć wywodzą się z programu wahadłowców to wymagają modernizacji i nowych procedur testowych. Orion z kolei ma kłopoty z systemami podtrzymywania życia, które muszą działać bezbłędnie podczas wielodniowej misji poza orbitą Ziemi. A Starship? To wciąż eksperymentalna konstrukcja, która dopiero zaczyna udowadniać, że potrafi przetrwać lot orbitalny i powrót.

Opóźnienie do 2028 r. nie oznacza, że Artemis jest zagrożony. NASA podkreśla, że program ma stabilne finansowanie i polityczne poparcie. Jednak kolejne przesunięcia mogą osłabić entuzjazm opinii publicznej i partnerów międzynarodowych. Europejska ESA, japońska JAXA i kanadyjska CSA mają w Artemis swoje interesy - od modułów stacji Gateway po robotykę i systemy nawigacyjne. Każdy rok opóźnienia to rok zamrożonych budżetów i niepewności.

REKLAMA

Jeśli Artemis II wystartuje w 2027 r., a testy przebiegną bez większych problemów, to 2028 r. faktycznie może być rokiem, w którym ludzie znów staną na Księżycu. Jeśli jednak pojawią się kolejne usterki - historia może się powtórzyć.

Google Discover
Spider's Web w Google
Google Discover
REKLAMA
Maciej Gajewski
28.02.2026 16:00
Tagi: ArtemisKsiężyclądowanie na księżycuMisja na KsiężycNASA
Najnowsze
15:45
Xiaomi 17 Ultra ma mechaniczny zoom. Ale co jeszcze potrafi?
Aktualizacja: 2026-02-28T15:45:00+01:00
15:30
Xiaomi 17 Ultra, Xiaomi 17 i Leica Leitzphone. Cena znowu czyni cuda
Aktualizacja: 2026-02-28T15:30:00+01:00
9:30
Wiemy, dlaczego buty do koszykówki piszczą. Chodzi o miniaturowe pioruny
Aktualizacja: 2026-02-28T09:30:00+01:00
9:15
Elektronika bez baterii będzie cudowna. Kryształ zamieni drgania w prąd
Aktualizacja: 2026-02-28T09:15:00+01:00
9:00
Policzyli brakujące miliardy lat. Wiadomo, co naprawdę zjadało skały
Aktualizacja: 2026-02-28T09:00:00+01:00
8:30
Myślisz, że zawsze wybierasz najwolniejszą kasę? Twój mózg robi cię w balona
Aktualizacja: 2026-02-28T08:30:00+01:00
8:15
Polskie glony poleciały w kosmos i wróciły zmienione. Co tam się stało?
Aktualizacja: 2026-02-28T08:15:00+01:00
8:00
Śledztwo w sprawie Motoroli Signature. Gdzie uciekło 4299 zł?
Aktualizacja: 2026-02-28T08:00:00+01:00
7:30
Ocean wbrew ociepleniu stygnie. O co tu chodzi?
Aktualizacja: 2026-02-28T07:30:00+01:00
7:15
Coś ugryzło Słońce. Nie widzieliśmy podobnego zjawiska od dawna
Aktualizacja: 2026-02-28T07:15:00+01:00
7:00
Na weekend do USA po dyski? Przy cenach w Europie to naprawdę ma sens
Aktualizacja: 2026-02-28T07:00:00+01:00
21:52
Ryzykowny plan samorządów. Nie będzie prądu, włączą Starlinki
Aktualizacja: 2026-02-27T21:52:10+01:00
21:04
Apple postawiony pod ścianą. Zapłaci dwa razy więcej
Aktualizacja: 2026-02-27T21:04:25+01:00
20:25
Samsung potwierdza. Galaxy z zupełnie nowym akumulatorem
Aktualizacja: 2026-02-27T20:25:41+01:00
19:45
Google dokłada do pieca. Android 17 jest świetny
Aktualizacja: 2026-02-27T19:45:30+01:00
19:38
Chcą łapać drony w siatkę. Tak zabezpieczą Mistrzostwa Świata
Aktualizacja: 2026-02-27T19:38:22+01:00
18:38
Ta konsola powoduje opad szczęki. Odpala Wiedźmina i się składa
Aktualizacja: 2026-02-27T18:38:38+01:00
18:19
Landsat 9 widzi w ciemności. NASA pokazała, jak satelita zbiera dane
Aktualizacja: 2026-02-27T18:19:29+01:00
17:29
Nowy miecz Damoklesa. Na polu walki będzie grubo
Aktualizacja: 2026-02-27T17:29:44+01:00
16:55
Samsung tłumaczy brak magnesów. Już rozumiem
Aktualizacja: 2026-02-27T16:55:01+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA