Wszystkie PlayStation 5 Pro zyskają upgrade graficzny. Kompletnie za darmo

Sony wprowadza do PS5 Pro zupełnie nową wersję upscalera PSSR. Efekt? Gry wreszcie wyglądają i działają tak, jak obiecywano przy premierze sprzętu - a to dopiero początek zmian.

Maciej Gajewski
PlayStation 5 Pro PSSR 2.0
Gdy PS5 Pro debiutowało 16 miesięcy temu to wielu graczy miało poczucie lekkiego niedosytu. Więcej jednostek GPU i wyższe taktowania nie przekładały się na spektakularny skok jakościowy. Różnice były, ale subtelne - często zbyt subtelne, by uzasadnić dopłatę do droższego modelu.

Teraz sytuacja zaczyna wyglądać zupełnie inaczej. Sony oficjalnie potwierdziło, że do PS5 Pro trafia nowa generacja upscalera PSSR (PlayStation Spectral Super Resolution), opracowana wspólnie z AMD w ramach projektu Amethyst. To gruntowna przebudowa algorytmu i sieci neuronowej, która - jak pokazuje pierwsza wykorzystująca nowy model gra testy - potrafi zauważalnie, istotnie i korzystnie wpłynąć na obraz. Tym pierwszym tytułem korzystającym z nowego PSSR jest Resident Evil Requiem.

Co właściwie robi nowe PSSR?

W dużym skrócie: renderuje grę w niższej rozdzielczości, a następnie inteligentnie podnosi jakość obrazu tak, by wyglądał jak natywne 4K. To nic nowego - podobnie działają DLSS i FSR na PC - ale klucz tkwi w jakości algorytmu.

W nowej wersji PSSR Sony porzuca wcześniejsze, problematyczne podejście i przechodzi na model oparty na AMD FSR 4, dodatkowo dopracowany przez pół roku specjalnie pod PS5 Pro. W praktyce oznacza to znacznie ostrzejszy obraz,  lepszą stabilność krawędzi,  mniej artefaktów w ruchu i wyraźnie lepsze działanie z śledzeniem promieni.

W Resident Evil Requiem gra działa w 60 kl./s z RT, renderując obraz w nieco ponad 1080p i skalując go do 4K. Detale pokroju faktura ubrań, drobny tekst czy włosy bohaterów wyglądają zaskakująco dobrze jak na tak relatywnie niską rozdzielczość wejściową. Jedyne szumy powiązane z śledzeniem promieni wynikają z ograniczenia samego silnika RE Engine i są widoczne również przy DLSS 4.5 i FSR 4 na PC.

Resident Evil Requiem jako pierwszy, ale nowe PSSR trafi do PS5 Pro „systemowo”

W marcu Sony udostępni aktualizację systemu PS5 Pro, która doda opcję „Enhance PSSR Image Quality”. To przełącznik działający na poziomie systemu, pozwalający wymusić nowy PSSR w grach, które korzystają ze starej wersji.

To ogromna sprawa.

W praktyce oznacza to, że dziesiątki istniejących gier mogą zyskać lepszy obraz bez aktualizacji od twórców. Gry, które miały słabą implementacje PSSR 1.0 (np. Silent Hill f, Jedi Survivor), mogą wreszcie wyglądać tak, jak powinny. PS5 Pro dostanie realny, widoczny upgrade całej biblioteki.

Oczywiście pozostaje pytanie o wydajność. Nowy PSSR może być cięższy obliczeniowo, więc niektóre gry mogą nie utrzymać zakładanego klatkażu. W takich przypadkach przełącznik można po prostu wyłączyć.

Capcom: „Widać każdy włos”

Capcom chwali się, że dzięki nowemu PSSR w Requiem udało się zachować wyjątkowo szczegółowe modele postaci. Senior engine developer Masaru Ijuin podkreśla, że „Każdy pojedynczy włos bohatera jest renderowany jako osobny poligon, a PSSR potrafi zachować tę szczegółowość nawet po upscalowaniu.”

Nowe PSSR nie zmienia sprzętu, ale zmienia to, jak gry wyglądają i działają. PS5 Pro staje się najlepszym sposobem na granie w 60 kl./s z śledzeniem promieni bez inwestowania w drogi PC. Czy to wystarczy, by przekonać niezdecydowanych? To zależy od tego, jak szeroko i jak dobrze nowe PSSR zostanie zaadaptowane. Wygląda to jednak bardzo, bardzo obiecująco.

28.02.2026 16:20
Tagi: Konsole do gierPlayStationSonySztuczna inteligencja (AI)
