Współtwórca Xboxa bez złudzeń. "To już koniec, żegnajcie się"

Seamus Blackley to jedna z najbardziej rozpoznawalnych postaci w historii Xboxa. W wywiadzie dla GamesBeat współtwórca pierwszej konsoli Microsoftu stwierdził, że nowe kierownictwo Xboxa nie zamierza już rozwijać marki jako samodzielnego filaru firmy. Jego zdaniem Microsoft przygotowuje się do "sunsetowania" Xboxa, czyli stopniowego wygaszania go jako projektu sprzętowego. A powód jest prosty: priorytetem korporacji stała się sztuczna inteligencja.

"To nie jest już firma, która chce robić konsole"

Blackley to człowiek, który wymyślił Xboxa, przekonał Microsoft do wejścia na rynek konsol i przez lata był twarzą projektu. I nie owija w bawełnę. Jego zdaniem zmiana na stanowisku szefa Xboxa - odejście Phila Spencera i Sary Bond - nie jest zwykłą roszadą personalną. To element większej transformacji, w której Xbox przestaje być sprzętem, a staje się usługą. Microsoft ma jego zdaniem nie widzieć sensu w utrzymywaniu kosztownej linii konsol, która od lat przegrywa z PlayStation, a jednocześnie nie generuje marż porównywalnych z tymi, jakie daje chmura czy AI.

W jego ocenie nowe kierownictwo nie ma emocjonalnej więzi z marką, którą mieli jej twórcy. To menedżerowie od usług, skalowania i synergii, a nie od budowania kulturowej tożsamości platformy. I właśnie dlatego - twierdzi Blackley - Xbox może zostać wchłonięty przez większy ekosystem Microsoftu, w którym priorytetem jest sztuczna inteligencja, a nie granie.

Rynek nie pomaga. Xbox jest w najgorszym miejscu od lat

Microsoft Xbox pierwszej generacji

Słowa Blackleya brzmią strasznie fatalistycznie, ale tez trudno je zignorować - bo kontekst rynkowy jest dla Xboxa wyjątkowo niekorzystny. Sprzedaż Xbox Series X|S wypada słabiej niż Xbox One w analogicznym okresie, a PlayStation 5 ma nad nim ponad dwukrotną przewagę. Game Pass, który miał być "Netflixem gier", nie rośnie już tak dynamicznie jak na początku, a nawet rekordowy zakup Activision Blizzard za 70 mld dol. nie przełożył się na spektakularny wzrost udziałów rynkowych.

Do tego dochodzi coraz bardziej widoczna strategia multiplatformowa. Gry, które jeszcze kilka lat temu byłyby ekskluzywami Xboxa trafiają dziś na PlayStation i Nintendo. Wewnętrzne reorganizacje przesuwają zasoby z działu gier do projektów AI. A komunikacja Microsoftu coraz częściej mówi o "graniu wszędzie", a coraz rzadziej o "Xboxie".

Asha Sharma, nowa szefowa Xboxa, ma świetną reputację, ale jej doświadczenie to przede wszystkim strategie korporacyjne, partnerstwa i transformacje organizacyjne. Blackley jest zdania, że to nie jest osoba, która będzie walczyć o to, by kolejna konsola miała więcej teraflopów niż PlayStation. To ktoś, kto ma sprawić, że Xbox będzie bardziej opłacalny - nawet jeśli oznacza to rezygnację z konsol jako takich.

Zdaniem Blackleya Microsoft nie zamknie Xboxa z dnia na dzień, ale przekształci go w usługę, aplikację, platformę działającą wszędzie - od telewizorów po telefony. Konsola stanie się zbędna, a marka jako kulturowy symbol może po prostu zniknąć.

Sam Xbox twierdzi coś absolutnie przeciwnego, stojącego w bezpośredniej sprzeczności z hipotezami Blackleya. Trudno zignorować fakt, że słowa te mówi człowiek, który stworzył Xboxa. I mówi to w momencie, gdy Microsoft faktycznie przesuwa ciężar firmy w stronę AI. A jeśli ktoś ma prawo bić na alarm, to właśnie on.

Maciej Gajewski 25.02.2026 06:31

