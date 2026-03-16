Świadek wielkiej katastrofy spadł w Polsce. Rozwikłali zagadkę meteorytu z Drelowa

Kiedy 18 lutego 2025 r. nocne niebo nad Lubelszczyzną rozświetlił jasny bolid, nikt nie przypuszczał, jak wielką wartość naukową będzie miał ten kosmiczny gość. Dzisiaj, po miesiącach drobiazgowych analiz, międzynarodowy zespół ekspertów z udziałem badaczy z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach udowadnia, że niepozorne kamienie znalezione na polskich polach skrywają w sobie zapis brutalnej historii wczesnego Układu Słonecznego.

Drelów przeszedł do historii jako trzynasty oficjalnie potwierdzony spadek meteorytu w naszym kraju. Zjawisko świetlne, które poprzedziło uderzenie materii o ziemię, zostało precyzyjnie zarejestrowane przez polskie stacje bolidowe sieci Skytinel. To właśnie dzięki tym szybkim i dokładnym obserwacjom naukowcy wiedzieli, gdzie szukać.

REKLAMA

Determinacja poszukiwaczy zaowocowała odnalezieniem ponad siedemdziesięciu fragmentów skały o łącznej masie niespełna czterech kilogramów. Dla badaczy kosmosu tak sprawnie przeprowadzona akcja to prawdziwy dar niebios.

Dobrze udokumentowany spadek gwarantuje bowiem, że pozyskany materiał jest niezwykle świeży, nieskażony długotrwałym działaniem ziemskich warunków atmosferycznych i można go bez cienia wątpliwości powiązać z konkretnym wydarzeniem astronomicznym.

Kocioł we wnętrzu planetoidy

Na łamach prestiżowego czasopisma Meteoritics & Planetary Science opublikowano właśnie wyniki badań, które przenoszą nas miliardy lat wstecz. Omawia je serwis PAP Nauka. Zamiast skupiać się wyłącznie na trajektorii lotu bolidu, autorzy publikacji spojrzeli w głąb skały, traktując ją jak mikroskopijną kapsułę czasu odrywającej nas od ziemskiej perspektywy.

Celem było odtworzenie losów tego fragmentu materii na długo przed tym, zanim przeciął on ziemską atmosferę. Okazało się, że meteoryt z Drelowa to chondryt zwyczajny sklasyfikowany jako typ L6. Pod tą fachową nazwą kryje się informacja o niezwykle burzliwej przeszłości, pełnej ekstremalnego ogrzewania we wnętrzu macierzystego ciała niebieskiego.

Wczesny Układ Słoneczny był miejscem gwałtownym, a formująca się w nim materia ulegała ciągłym przeobrażeniom cieplnym. Dowodem na to jest budowa wewnętrzna drelowskiego znaleziska. W pierwotnych, mniej zmienionych meteorytach naukowcy zazwyczaj obserwują wyraźne chondry, drobne, kuliste struktury będące jednymi z najstarszych cegiełek naszego układu planetarnego.

W zbadanym materiale większość z nich uległa jednak zatarciu na skutek długotrwałego i intensywnego prażenia w kosmicznym piecu. Przetrwały jedynie nieliczne relikty dawnej budowy, w tym jeden imponujący makrochondr o średnicy niemal pięciu milimetrów, będący swoistym pomnikiem pierwotnej formy tej materii.

Blizny po niewyobrażalnym uderzeniu

Analiza struktury meteorytu ujawniła coś jeszcze - wyraźne ślady kosmicznej przemocy. Skała jest poprzecinana ciemnymi żyłami szokowymi, które stanowią bezpośredni dowód na to, że w przeszłości macierzysta planetoida Drelowa doświadczyła potężnej kolizji z innym obiektem. Te niezwykłe pasma to nic innego jak strefy, w których materiał został błyskawicznie stopiony, a następnie ponownie zakrzepł pod wpływem niewyobrażalnej energii zderzenia.

To właśnie w pobliżu tych żył naukowcy dokonali najbardziej intrygujących odkryć, identyfikując obecność minerałów wysokociśnieniowych, takich jak wadsleyit oraz maskelynit. Ich powstanie wymaga warunków, które na Ziemi potrafimy odtworzyć jedynie w specjalistycznych laboratoriach.

Na podstawie tych ustaleń badacze oszacowali, że w momencie kosmicznej katastrofy skała została poddana ciśnieniu przekraczającemu 20 gigapaskali, balansując na granicy klas szoku S3 i S4. To parametry, które pozwalają wyobrazić sobie, z jak gigantycznymi siłami mieliśmy do czynienia w przestrzeni międzyplanetarnej.

Z polskich pól na orbitę Merkurego

Rozszyfrowanie tajemnic meteorytu z Drelowa wymagało połączenia sił specjalistów z wielu dziedzin oraz wykorzystania arsenału nowoczesnych narzędzi, od zaawansowanej mikroskopii, przez badania izotopowe i magnetyczne, aż po analizę obecności krótko żyjących radionuklidów. Ogromną rolę w tym skomplikowanym procesie odegrał polski ośrodek - Uniwersytet Śląski w Katowicach, gdzie przeprowadzono kluczowe fragmenty analiz i gdzie dumnie przechowywany jest jeden z opisanych okazów.

Niezwykle obiecująco w kontekście przyszłych misji kosmicznych wypadły również pomiary skały w paśmie podczerwieni. Pozwoliły one uzyskać unikalny podpis spektralny, charakterystyczny dla tego konkretnego składu mineralnego.

Zgromadzone w ten sposób dane zasilą między innymi bazę instrumentu MERTIS, stając się bezcennym punktem odniesienia dla sond kosmicznych, które w najbliższych latach będą badać powierzchnię Merkurego.

REKLAMA

Okazuje się więc, że aby zrozumieć procesy formowania się najdalszych zakątków naszego układu planetarnego, czasami wystarczy uważnie spojrzeć pod nogi. Historia meteorytu z Drelowa udowadnia, że astronomia, geologia i chemia mogą spotkać się na lubelskiej wsi, dostarczając nam wiedzy o fundamentalnym znaczeniu dla współczesnej nauki.

REKLAMA

Bogdan Stech 16.03.2026 11:22

