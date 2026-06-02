Microsoft pokazał Scouta. On nie pyta, on pracuje za użytkownika

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Przez lata Microsoft kojarzył się z AI głównie przez pryzmat inwestycji w OpenAI. ChatGPT, GPT-4, Copilot oparty na silnikach OpenAI - ale na Build 2026 Redmond pokazał własną rodzinę modeli. Siedem sztuk, pod wspólną marką MAI.

Sztandarowcem jest MAI-Thinking-1 - 35-miliardowy model z 128-tysięcznym oknem kontekstu, trenowany od zera, bez tzw. destylacji z innych modeli. Microsoft chwali się, że w ślepych testach niezależni oceniający woleliby go od Sonnet 4.61 Anthropica, a w benchmarku SWE Bench Pro (który mierzy zdolność do rozwiązywania prawdziwych problemów z GitHuba) dorównuje Opus 4.6.

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To twierdzenia, których na razie nie można zweryfikować samodzielnie - model jest dostępny w prywatnym podglądzie na platformie Foundry - ale brzmi to obiecująco. Szczególnie że Microsoft podkreśla licencjonowanie danych: czyste, komercyjnie licencjonowane dane treningowe, co w środowiskach enterprise jest coraz ważniejszą kwestią.

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Obok mamy MAI-Image-2.5 - czyli wejście Microsoftu w segment generowania obrazów. Model ma obsługiwać zarówno generowanie z tekstu, jak i przetwarzanie istniejących grafik. Trafił już do PowerPointa i jest wdrażany w OneDrive. To ciekawa integracja, bo Microsoft nie oferuje tu osobnej aplikacji do generowania grafiki, lecz wszczepia ją bezpośrednio w narzędzia, których miliony ludzi używają codziennie.

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Poza tym jest jeszcze MAI-Transcribe-1.5 obsługujący 43 języki (z zapowiedzią streamingu), MAI-Voice-2 działający w ponad 15 nowych językach, oraz MAI-Code-1 - wyspecjalizowany model do pisania kodu, zoptymalizowany pod GitHub. Ten ostatni jest już dostępny w Copilot i VS Code.

Microsoft IQ: kontekst to nowa waluta

Największą, choć najmniej spektakularną wizualnie zmianą jest nowa „warstwa kontekstu” - Microsoft IQ. To system, który sprawia, że agenci AI nie operują w próżni, lecz rozumieją, czym zajmuje się konkretna firma, jak pracuje dany dział i kto z kim rozmawia o czym.

W praktyce IQ dzieli się na kilka warstw: Work IQ agreguje informacje z Microsoft 365 - maile, dokumenty, spotkania, relacje między ludźmi w organizacji. Fabric IQ obejmuje ustrukturyzowane dane biznesowe. Foundry IQ spina to wszystko i pozwala agentowi planować, skąd czerpać informacje. A nowy Web IQ to szybkie przeszukiwanie Internetu - Microsoft chwali się, że zwraca wyniki prawie 2,5 raza szybciej niż "kolejna najlepsza alternatywa".

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API do Work IQ ma być dostępne od 16 czerwca. To ważna data dla deweloperów, bo właśnie wtedy zacznie się praktyczna weryfikacja tych obietnic. Teorię mamy - zobaczmy, co wyjdzie z konfrontacji z rzeczywistością.

Microsoft Scout: asystent, który nie czeka, aż go zapytasz

Jedną z ciekawszych nowości, zasługującą na osobne omówienie, jest Microsoft Scout - autonomiczny agent osobisty dla środowisk pracy. Działa w tle, monitoruje Outlooka i Teams, przygotowuje materiały przed spotkaniami, wykrywa konflikty w kalendarzu i sam je rozwiązuje. Bez pytania.

To brzmi trochę jak sen i trochę jak koszmar jednocześnie. Z jednej strony: ile razy właśnie przed ważnym spotkaniem człowiek desperacko szuka maila sprzed tygodnia albo zastanawia się, który plik był tym właściwym? Scout ma to robić za ciebie. Z drugiej strony: agent, który ma pełny dostęp do twojej poczty, kalendarza i dokumentów, i sam podejmuje działania - to poziom zaufania i uprawnień, który jeszcze do niedawna był zarezerwowany wyłącznie dla ludzkiego asystenta z wieloletnią lojalnością.

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Na razie Scout trafia tylko do klientów z pakietu Frontier (czyli tych z najdroższymi subskrypcjami Microsoft 365). Szersze wdrożenie zapowiedziane jest na "wkrótce", co w słowniku korporacyjnym oznacza cokolwiek od trzech miesięcy do dwóch lat.

Surface RTX Spark Dev Box: komputer do AI, który kosztuje tyle co samochód

Surface RTX Spark Dev Box

Microsoft ogłosił też nowy sprzęt - i tutaj jest coś naprawdę konkretnego dla entuzjastów hardware'u. Surface RTX Spark Dev Box to maszyna zaprojektowana z myślą o lokalnym uruchamianiu modeli AI. Sercem jest Nvidia RTX Spark, który dostarcza do jednego petaflopa mocy obliczeniowej AI przy 128 GB zunifikowanej pamięci.

Co to oznacza w praktyce? Lokalnie można uruchamiać modele do 120 mld parametrów - bez konieczności wysyłania czegokolwiek do chmury. WSL 2 z natywnym GPU passthrough i pełnym wsparciem CUDA jest w nim już pre-konfigurowany, Visual Studio Code i GitHub Copilot zainstalowane od razu po wyjęciu z pudełka.

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Ceny na razie nie zostały ujawnione. Urządzenie ma trafić do sprzedaży "w tym roku" wyłącznie na rynek amerykański, przez Microsoft.com. Biorąc pod uwagę specyfikację i to, że to sprzęt skierowany do profesjonalistów - można się spodziewać kwot, które skutecznie odstraszą wszystkich poza naprawdę zdeterminowanymi. Ale dla studiów tworzących oprogramowanie oparte na AI albo zespołów badawczych to może być sensowna inwestycja.

Piaskownice dla agentów: bezpieczeństwo wbudowane w system operacyjny

Na poziomie systemu operacyjnego Microsoft idzie w ciekawym kierunku. Microsoft Execution Containers (MXC) to mechanizm, który pozwala uruchamiać agentów AI w izolowanych środowiskach - piaskownicach wymuszonych przez sam system operacyjny, nie przez dodatkowe oprogramowanie. Opisujesz wymagania raz, a Windows je egzekwuje wszędzie, gdzie agent działa.

Na tym fundamencie zbudowane jest OpenClaw on Windows - środowisko do uruchamiania wieloetapowych przepływów pracy wewnątrz tych izolowanych kontenerów. Nvidia dorzuciła swój OpenShell oparty na MXC, który dodaje zarządzanie politykami, routing wnioskowania i obfuskację danych osobowych. To ważny sygnał: ekosystem wokół MXC budowany jest nie tylko przez Microsoft, ale też przez partnerów.

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Z perspektywy działów IT i bezpieczeństwa - a ci też czytają artykuły na Spider's Web - to prawdopodobnie najważniejsza zmiana z całego Builda. Agenci AI uruchamiani bez kontroli to jeden z największych nowych wektorów ataku. Microsoft próbuje ten problem rozwiązać na poziomie platformy, a nie łatami i politykami dodawanymi ad hoc. Czas pokaże, czy MXC wytrzyma próbę ognia w praktyce.

GitHub Copilot dorasta do nowej roli

Aplikacja GitHub Copilot debiutuje w podglądzie jako natywny klient desktopowy. To nie jest już wtyczka do VS Code - to pełnoprawna aplikacja, która pozwala uruchamiać równolegle wiele sesji agenta, każdą w osobnym git worktree, by zmiany nie wchodziły sobie w drogę. Można zacząć od pomysłu, istniejącego issue albo pull requesta i pchać sprawę przez code review, CI aż do merge'a.

W połączeniu z Project Rayfin - usługą backend-as-a-service w Microsoft Fabric, zintegrowaną z workflow opartymi na GitHubie - Microsoft próbuje domknąć pętlę od prototypu do produkcji. Rayfin ma obsłużyć bazy danych, API, autoryzację i infrastrukturę, żeby deweloper nie musiał spinać tego samodzielnie. Integracja z Replit dodaje do tego ścieżkę szybkiego prototypowania z natychmiastowym przejściem do środowiska enterprise.

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Warto też wspomnieć o Azure HorizonDB - zarządzanej usłudze PostgreSQL, która w wewnętrznych testach Microsoftu osiąga ponad trzy razy wyższą przepustowość niż porównywalne środowiska self-managed. PostgreSQL jest dziś de facto standardem dla nowych projektów - jeśli te liczby potwierdzą się w niezależnych testach, HorizonDB może stać się poważną propozycją.

Bezpieczeństwo agentów: MDASH i 100+ botów polujących na błędy

Microsoft ogłosił też MDASH-a - wielomodelowy system bezpieczeństwa, który automatycznie szuka exploitowalnych błędów. Robi to przez wnioskowanie o przepływie danych, logice biznesowej i łańcuchach exploitów, a poprawki trafiają bezpośrednio do Defender Portal. Do pracy angażuje ponad 100 wyspecjalizowanych agentów.

Uzupełnieniem jest Agent Control Specification (otwarty standard do kontroli agentów) i ASSERT - open-source'owy framework do ewaluacji bezpieczeństwa oparty na politykach. Te dwa projekty są ważne z innego powodu niż marketingowego: Microsoft otwiera je jako open source, co oznacza, że mogą stać się standardem branżowym poza ekosystemem Azure. To mądre zagranie - jeśli inne firmy przyjmą te specyfikacje to Microsoft staje się de facto autorem standardu.

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Microsoft Discovery: AI dla nauki, nie tylko dla biznesu

Wśród wszystkich enterprise'owych ogłoszeń przykuwa uwagę jedna platforma adresowana do zupełnie innego odbiorcy. Microsoft Discovery - dostępny dziś - to środowisko agentic AI dla naukowców i badaczy. Microsoft podaje konkretne przykłady: BHP używa go do szukania rozwiązań dla procesów ługowania miedzi i skraca tym pracę z lat do miesięcy. Syensqo przyspiesza R&D w półprzewodnikach, GSK iteruje na odkryciach lekowych.

Microsoft zapowiedział darmową aplikację Discovery dla szerszej społeczności naukowej - dostępną latem, wymagającą tylko konta GitHub Copilot.

Co z tego wynika dla przeciętnego użytkownika

Trzeba powiedzieć wprost: większość z tych ogłoszeń to materiał dla deweloperów i działów IT. Jeśli pracujesz na co dzień w Excelu i Outlooku to Build 2026 nie zmieni twojego życia jutro rano. Ale zmiany, które Microsoft wbudowuje na poziomie platformy - zarówno w Windowsie, jak i w chmurze - będą stopniowo przesiąkać do produktów konsumenckich.

MAI-Image-2.5 jest już w PowerPointcie. MAI-Voice-2 trafi do aplikacji użytkowych. Scout, kiedy wyjdzie poza pakiety Frontier, będzie działał w Teams i Outlooku, których używają setki milionów ludzi. Microsoft nie ogłasza tu rewolucji na jutro, lecz metodycznie buduje infrastrukturę pod przyszłość, w której AI jest nie dodatkiem, ale warstwą fundamentalną całego stosu - od krzemowego chipa przez system operacyjny po aplikacje w chmurze.

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Czy to zadziała? Historia uczy ostrożności. Cortana miała być osobistym asystentem przyszłości - i skończyła jako przycisk, który ludzie wyłączali pierwszego dnia po kupnie komputera. Microsoft Copilot przez pierwsze dwa lata budził mieszane uczucia. Ale skala inwestycji, własne modele i integracja na poziomie systemu operacyjnego to coś, czego Redmond dotąd nie miało jednocześnie w jednym miejscu. Build 2026 wygląda jak moment, w którym przestaje się zbierać pionki i zaczyna grać partię.

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Maciej Gajewski 02.06.2026 21:14

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