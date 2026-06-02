REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Oprogramowanie

W Europie rośnie potwór AI. Pożre tyle prądu co całe państwo

Francja chce zostać europejskim hubem AI. SoftBank zapowiedział właśnie największą inwestycję tego typu w Europie i centra danych o mocy 5 GW.

Marcin Kusz
SoftBank stawia na Francję. 75 mld euro na centra AI
REKLAMA

Sztuczna inteligencja nie działa w chmurze w jakimś magicznym, bajkowym sensie. Działa przede wszystkim w halach pełnych serwerów, które trzeba zasilić, schłodzić i podłączyć do sieci. SoftBank chce zainwestować we Francji do 75 mld euro w centra danych AI o łącznej mocy 5 GW. To skala, przy której cyfrowa rewolucja zaczyna wyglądać po prostu jak nowy przemysł ciężki.

Inwestycja SoftBanku we Francji robi wrażenie nie tylko samą kwotą. 75 mld euro to jedno, ale 5 GW planowanej mocy centrów danych to skala, która wykracza poza zwykły projekt technologiczny. Gdyby taka infrastruktura pracowała przez cały rok z pełnym obciążeniem, odpowiadałoby to zużyciu rzędu 43,8 TWh energii elektrycznej rocznie. To poziom porównywalny z rocznym zapotrzebowaniem całego średniej wielkości państwa europejskiego.

REKLAMA

Oczywiście centrum danych nie zawsze działa na pełnej mocy, a moc w zapowiedziach inwestycyjnych nie jest tym samym co dokładne, roczne zużycie energii. Jednak nawet przy ostrożnym podejściu, to jasne jest, że AI staje się projektem infrastrukturalnym, a nie tylko informatycznym. Kto chce mieć własną sztuczną inteligencję, musi mieć też własną moc obliczeniową, sieci energetyczne i przemysł zdolny do budowy takich obiektów.

Francja chce być europejskim sercem AI

SoftBank już teraz zapowiada, że pierwsza faza inwestycji ma pochłonąć 45 mld euro i przynieść 3,1 GW mocy w regionie Hauts-de-France. W planach są lokalizacje w Loon-Plage koło Dunkierki, Bosquel i Bouchain. Cały projekt ma docelowo urosnąć do 5 GW i stać się największą inwestycją SoftBanku w infrastrukturę AI w Europie.

REKLAMA

Francja nie została wybrana tutaj całkowicie przypadkowo. Państwo ma bardzo stabilny system elektroenergetyczny, duży udział energetyki jądrowej, tereny poprzemysłowe, silne zaplecze inżynieryjne i państwo, które otwarcie chce przyciągać projekty AI. Właśnie to jest dziś największą przewagą. W wyścigu o centra danych trzeba mieć prąd, przyłącza, grunty, chłodzenie, zgodę lokalnych władz i przemysł, który potrafi obsłużyć budowę.

REKLAMA

Francja od dawna próbuje pokazać, że Europa nie może ograniczać się do regulowania sztucznej inteligencji. Musi też budować jej fizyczne zaplecze. W przeciwnym razie najważniejsze modele, centra danych i usługi będą powstawały tam, gdzie jest kapitał, energia i infrastruktura: w USA, Chinach albo u kilku najbogatszych globalnych graczy.

Dunkierka dostanie przemysłowe zaplecze dla chmury

Ważnym elementem całego planu jest współpraca SoftBanku ze Schneider Electric w porcie w Dunkierce. To nie ma być tylko lokalizacja serwerowni, lecz także centrum produkcji elementów potrzebnych do budowy centrów danych. SoftBank ma tam rozwijać zakład produkujący obudowy dla centrów danych, a Schneider Electric moduły zasilania.

Wyścig o AI coraz bardziej przypomina więc budowę całego łańcucha przemysłowego. Serwerownia nie jest już budynkiem, do którego wstawia się kilka szaf z komputerami. To skomplikowany organizm: konstrukcja, zasilanie, transformatory, systemy awaryjne, chłodzenie, automatyka, cyberbezpieczeństwo, łączność, logistyka i obsługa.

REKLAMA

Jeżeli Europa chce mieć większą suwerenność technologiczną, musi mieć nie tylko własne startupy AI, lecz także fabryki, poddostawców i kompetencje do budowy infrastruktury. Właśnie dlatego francuski projekt jest ważny również poza samą Francją. Może stać się jednym z punktów, w których europejska ambicja AI zaczyna dotykać przemysłu, portów, energetyki i rynku pracy.

REKLAMA

5 GW mocno zmienia rozmowę o ekologii AI

Tak duży projekt chyba automatycznie rodzi pytania o wpływ na środowisko. Francja ma tu lepszą pozycję niż wiele innych państw, bo jej prąd w dużej mierze pochodzi z energetyki jądrowej, która emituje mało CO2 w fazie produkcji energii. To jeden z powodów, dla których kraj chce sprzedawać się jako dobre miejsce dla infrastruktury AI.

REKLAMA

Niska emisja CO2 nie rozwiązuje jednak wszystkiego. Centra danych wymagają stabilnej mocy, rozbudowy sieci, rezerw zasilania i chłodzenia. Mogą konkurować o energię z przemysłem, transportem, gospodarstwami domowymi i elektryfikacją innych sektorów. Jeśli AI ma rosnąć w takim tempie, pytanie nie brzmi już tylko: czy prąd będzie czysty. Brzmi także: czy będzie go wystarczająco dużo, gdzie powstaną nowe linie, kto zapłaci za przyłącza i czy lokalne społeczności zaakceptują tak duże obiekty.

Przeczytaj także:

Francuska inwestycja jest więc testem dla całej Europy. Kontynent chce więcej centrów danych, więcej AI, więcej chmury i więcej niezależności od USA oraz Chin. Jednocześnie chce elektryfikować przemysł, transport i ogrzewanie. Te cele nie zawsze będą mieściły się w tej samej sieci energetycznej.

REKLAMA

*Źródło zdjęcia wprowadzającego: Brett Sayles; Pexels

Google Discover
Spider's Web w Google
Google Discover
REKLAMA
Marcin Kusz
02.06.2026 06:31
Tagi: centra danychFrancjaSztuczna inteligencja (AI)
REKLAMA
Najnowsze
6:21
Łączność wojskowa ma nietypowego wroga. Jeden rozbłysk i sygnał siada
Aktualizacja: 2026-06-02T06:21:00+02:00
6:11
Polskie miasta toną w dzikich wysypiskach. A my za to płacimy
Aktualizacja: 2026-06-02T06:11:00+02:00
21:23
Nvidia odpala DLSS 4.5. Ray tracing wreszcie wygląda jak trzeba
Aktualizacja: 2026-06-01T21:23:24+02:00
19:24
Widziałem tajną broń nowego laptopa Microsoftu. Nikt inny tego nie ma
Aktualizacja: 2026-06-01T19:24:42+02:00
18:33
UE wypowiada wojnę gigantom. Google i Amazon mają potężny problem
Aktualizacja: 2026-06-01T18:33:57+02:00
17:40
Zrobili diabelski młyn dla truskawek. Efekt? Dużo więcej owoców
Aktualizacja: 2026-06-01T17:40:27+02:00
17:32
Orange wyrzuca plastik z oferty na kartę. eSIM w kilka minut
Aktualizacja: 2026-06-01T17:32:30+02:00
16:41
Nowy mobilny Xbox wchodzi na bogato. Ładnie się postarali
Aktualizacja: 2026-06-01T16:41:42+02:00
16:12
Samsung serwuje potężną dawkę nostalgii. Kultowa bajka wraca na ekrany
Aktualizacja: 2026-06-01T16:12:17+02:00
16:00
Dużo kawy w małej kuchni. Pokochasz ten malutki ekspres
Aktualizacja: 2026-06-01T16:00:12+02:00
15:30
Nad USA wybuchł meteor. Eksplodował z siłą 300 ton
Aktualizacja: 2026-06-01T15:30:18+02:00
15:23
Soundcore Liberty 5 Pro Max - test. Pierwsze słuchawki z lokalnym AI
Aktualizacja: 2026-06-01T15:23:08+02:00
13:58
Flixbus rusza na Hel. Szatańską linią
Aktualizacja: 2026-06-01T13:58:03+02:00
13:22
Wojsko wykłada miliardy na system spowalniania wroga. Tarcza Wschód rośnie w siłę
Aktualizacja: 2026-06-01T13:22:49+02:00
13:18
iOS 27 rozczaruje. Poczekasz do następnego roku i się zdziwisz
Aktualizacja: 2026-06-01T13:18:05+02:00
12:45
Samsung schłodzi telefon jak samochód. O co tu chodzi?
Aktualizacja: 2026-06-01T12:45:27+02:00
12:00
Polacy sami zlikwidowali abonament RTV. Po prostu nie płacą
Aktualizacja: 2026-06-01T12:00:44+02:00
11:49
Nowa marka akcesoriów już w Polsce. YAXO jest tanie i solidne
Aktualizacja: 2026-06-01T11:49:03+02:00
11:40
Przejmowanie kont Instagrama nigdy nie było tak proste. "Totalna kompromitacja"
Aktualizacja: 2026-06-01T11:40:23+02:00
10:09
Były polski piłkarz inwestuje w drony dla wojska. Mają chronić polskie niebo
Aktualizacja: 2026-06-01T10:09:45+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA