REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. RTV

Polacy sami zlikwidowali abonament RTV. Po prostu nie płacą

Liczby mówią wprost: wielu rodaków już dawno pożegnało opłatę i własnymi portfelami zrealizowali wiecznie niespełniającą się obietnicę polityków.

Adam Bednarek
abonament
REKLAMA

Może to nawet nie efekt zniecierpliwienia, a zwykła pomyłka, drobne nieporozumienie. W końcu skoro tyle razy dało się usłyszeć o likwidacji opłaty, to niektórzy (a w zasadzie: większość) mogli uznać, że ten dzień musiał już nastąpić i po prostu się go przegapiło. Sęk w tym, że choć rzeczywiście obietnice i deklaracje pojawiały się od lat, a każdy kolejny rok miał być tym ostatnim, w którym abonament obowiązuje, to dziwnym trafem na słowach się kończyło. Aż w końcu Polacy sami rozstali się z opłatami. 

Tak przynajmniej wynika z danych, o których pisze "Fakt". Tylko 4 mln 500 tys. gospodarstw domowych ma zarejestrowany odbiornik RTV - donosi serwis. To raptem jedna trzecia wszystkich posiadających w domu telewizor.

REKLAMA

Według statystyk Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji ponad 90 proc. spośród 12 mln 500 tys. gospodarstw domowych w Polsce posiada odbiorniki telewizyjne. 

Jeszcze mniej osób płaci abonament RTV

No właśnie. Bo choć 4,5 mln gospodarstw ma zarejestrowany odbiornik, to tylko 2,6 mln Polaków decyduje się opłacać abonament. To z ich opłat finansowane są media publiczne. 

REKLAMA

Jak dodaje "Fakt", w ostatnich latach systematycznie zmniejsza się liczba osób opłacających abonament. 

Co ciekawe, KRRiT rzeczywiście zwraca uwagę na niekonsekwencję polityków w sprawie przyszłości abonamentu. Jedną z przyczyn zmniejszających się wpływów ma być właśnie "chaos informacyjny wokół tematu abonamentu RTV". 

REKLAMA

Politycy zapowiadają jego likwidację, media używają sensacyjnych skrótów, co u wielu osób może budować przekonanie, że opłata już nie obowiązuje lub zaraz przestanie, pomimo iż wciąż jest wymagana przepisami prawa - zaznacza KRRiT w swoim sprawozdaniu. 

Niby rząd szykuje zmiany w systemie finansowania mediów publicznych. Znowu...

Abonament miałby zostać zastąpiony nową opłatą audiowizualną. Ta pobierana byłaby automatycznie przez Urząd Skarbowy podczas rozliczania podatku dochodowego. 

Wartość opłaty ma wynosić ok. 8 - 9 zł/mies., czyli 96 - 108 zł rocznie. Wartość czasem mogłaby ulec zwiększeniu.

REKLAMA

I choć alternatywa dla abonamentu jest rozważana, to niedawno KRRiT informowała o… tak, zgadza się, trafiliście - kolejnych podwyżkach. Od stycznia 2027 r. opłata za odbiornik radiowy wyniesie 10,80 zł, a za telewizyjny 34,50 zł. W tym roku abonament kosztuje 9,70 zł miesięcznie za odbiornik radiowy i 30,50 zł miesięcznie za telewizor. 

REKLAMA

Wyższa opłata raczej i tak nie rozwiąże problemu. KRRiT zwracała również uwagę na "brak skutecznych mechanizmów kontroli rejestracji odbiorników w gospodarstwach domowych". 

W teorii w przypadku stwierdzenia używania niezarejestrowanego odbiornika radiofonicznego lub telewizyjnego pobiera się opłatę w wysokości stanowiącej trzydziestokrotność miesięcznej opłaty abonamentowej obowiązującej w dniu stwierdzenia używania niezarejestrowanego odbiornika.

I chociaż wydelegowani pracownicy Poczty Polskiej ruszają na kontrolę, to jak przyznaje sama państwowa spółka liczba kontroli w gospodarstwach domowych jest znikoma i stanowi jedynie niewielki odsetek wszystkich. Głównie uwaga skierowana jest na firmy. 

REKLAMA

I kręcimy się w kółko. Są zapowiedzi, wyższe opłaty, a zmienia się tylko jedno: liczba osób płacących abonament. Sęk w tym, że spada, a nie rośnie.

Google Discover
Spider's Web w Google
Google Discover
REKLAMA
Adam Bednarek
01.06.2026 12:00
Tagi: abonamentAbonament RTVTelewizja
REKLAMA
Najnowsze
11:49
Nowa marka akcesoriów już w Polsce. YAXO jest tanie i solidne
Aktualizacja: 2026-06-01T11:49:03+02:00
11:40
Przejmowanie kont Instagrama nigdy nie było tak proste. "Totalna kompromitacja"
Aktualizacja: 2026-06-01T11:40:23+02:00
10:09
Były polski piłkarz inwestuje w drony dla wojska. Mają chronić polskie niebo
Aktualizacja: 2026-06-01T10:09:45+02:00
9:32
Dadzą ludziom wisiorki. Żeby ich przyspawać do botów
Aktualizacja: 2026-06-01T09:32:13+02:00
9:04
Legenda AMD powraca. Chcę ten procesor
Aktualizacja: 2026-06-01T09:04:11+02:00
8:04
Apple Watch był potężnym sukcesem. Apple zamierza go powtórzyć nowym produktem
Aktualizacja: 2026-06-01T08:04:05+02:00
8:00
Laptopy dostaną mocnego kopa. Nvidia przemeblowuje rynek
Aktualizacja: 2026-06-01T08:00:11+02:00
7:00
Rząd bierze się za strony 18+. Szykuje się blokada wielu z nich
Aktualizacja: 2026-06-01T07:00:00+02:00
6:30
Kupiłem walizkę InPostu, która ma ograć Ryanaira. Czy warto wydać 320 zł?
Aktualizacja: 2026-06-01T06:30:46+02:00
6:15
Nvidia stawia na jedną kartę. Odkręca kurek z kasą
Aktualizacja: 2026-06-01T06:15:00+02:00
6:10
Antarktyda złamała ważną klimatyczną zasadę. Dziwnie się ogrzewa
Aktualizacja: 2026-06-01T06:10:00+02:00
6:05
Odcięty kawałek ogórka morskiego odmówił śmierci. "Prawdziwe zombie"
Aktualizacja: 2026-06-01T06:05:00+02:00
6:00
Plastik sam napędza własny recykling. Znaleźli sprytny trik
Aktualizacja: 2026-06-01T06:00:00+02:00
16:20
Wielka tarcza utknęła pod ziemią. Kombinują, jak się do niej dostać 
Aktualizacja: 2026-05-31T16:20:00+02:00
16:10
Takich automatów jest jak na lekarstwo. Lekomat eliminuje poważny problem 
Aktualizacja: 2026-05-31T16:10:00+02:00
16:00
Robot jest już prawdziwym celebrytą. Będzie miał własny napój
Aktualizacja: 2026-05-31T16:00:00+02:00
9:45
Prąd płynie, światło przechodzi. Polska elektroda omija wielki problem
Aktualizacja: 2026-05-31T09:45:00+02:00
9:30
To nie śmieci, tylko metale strategiczne. Wyrzucamy surowce warte majątek
Aktualizacja: 2026-05-31T09:30:00+02:00
9:15
Służby wzięły na celownik przeciwników AI. "Tropią antytechnologiczny ekstremizm"
Aktualizacja: 2026-05-31T09:15:00+02:00
9:00
Tak robot koszący widzi twój ogród. Lepiej wybierz dobrze
Aktualizacja: 2026-05-31T09:00:00+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA