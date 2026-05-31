Takich automatów jest jak na lekarstwo. Lekomat eliminuje poważny problem 

Mieszkańcy gminy Miastkowo mogą korzystać z bardzo specyficznego, ale jednocześnie niezwykle pomocnego automatu. 

Adam Bednarek
Gmina ma powody do dumy, bo to pierwszy lekomat w województwie podlaskim i zaledwie drugi w Polsce. Jest to urządzenie pozwalające na "bezpieczne i wygodne" oddawanie przeterminowanych leków.

Maszyna przyjmuje również wybrane odpady medyczne. Chodzi o:

  • igły
  • strzykawki
  • gaziki 
  • zużyte opatrunki
  • paski i sensory do mierzenia cukru
  • wstrzykiwacze insulinowe. 
Wójt gminy Rafał Bąkowski podkreśla, że niewłaściwa utylizacja leków od wielu lat stanowi istotny problem zarówno dla mieszkańców, samorządów, jak i całego systemu gospodarowania odpadami.

- Brak łatwego dostępu do punktów odbioru sprawia, że przeterminowane leki często trafiają do odpadów zmieszanych lub kanalizacji, co niesie za sobą poważne konsekwencje dla środowiska naturalnego  - zaznaczył. 

I rzeczywiście tak jest. Zanieczyszczona farmeceutykami woda jest szkodliwa dla organizmów wodnych, co potwierdziły analizy ekspertów z Instytutu Ochrony Środowiska - PIB. O wynikach badań pisał PAP w ub. r. W 30 polskich oczyszczalniach odnotowano obecność m.in. ibuprofenu, diklofenaku, ketoprofenu, karbamazepiny czy fluoksetyny w ściekach oczyszczonych. 

- W Polsce roczna sprzedaż leków wynosi około 25,8 tys. ton, z czego większość trafia do wód powierzchniowych, gdzie nierzadko są ujęcia wody pitnej. Z tego powodu obecność farmaceutyków w wodach ma szczególne znaczenie dla jakości wody pitnej – komentowała w rozmowie z PAP prof. dr hab. inż. Barbara Gworek, Kierownik Zakładu Chemii Środowiska i Oceny Ryzyka w IOŚ-PIB, inicjatorka i współautorka badań. 

Ludzie nie mają świadomości, że jeśli wyrzucają niewykorzystane lekarstwa do śmieci, generują problem ekologiczny. Jeśli leki trafią na wysypisko, prędzej czy później uwolnią się z blistrów i opakowań, przedostaną się do wód gruntowych i zanieczyszczą środowisko – mówił PAP prof. Przemysław Kardas, kierownik Centrum Badań nad Przestrzeganiem Zaleceń Terapeutycznych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Przeterminowane i niewykorzystane leki trzeba oddawać do PSZOK lub aptek. Chyba że mieszka się w gminie Miastkowo. Tam wystarczy podjechać do automatu, który działa całą dobę, i pozbyć się medycznych odpadów. 

Polska staje się krajem automatów 

Czasami nie zawsze jest to powód do radości czy dumy, szczególnie, gdy widzi się, gdzie, jak i w jakich liczbach ustawiane są np. automaty paczkowe. Nie jestem też fanem automatów serwujących pizze, kebaby czy inne dania. Rozumiem płynące korzyści i to, że o 3:00 nad ranem urządzenie poda gorącego placka. Mam jednak obawę, że w takich przypadkach automatyzacja wypiera ludzką działalność, pozbawia dzielnice własnego smaku i charakteru. Kiedy wchodzę na ulicę, chciałbym widzieć kawiarnie, lokale, tętniące życiem restauracje, a nie światła automatów. 

Nie da się jednak ukryć, że automatyzacja ma swoje plusy. Sam czekam, aż w mojej okolicy stanie butelkomat. Te w końcu mają opuścić sklepy i zawędrować na osiedla, ale też do parków czy na plaże.

Fakt, że lubimy korzystać z automatów, coraz częściej wykorzystują gminy i urzędy. Lekomat jest tego dobrym przykładem, ale takich inicjatyw jest więcej. Niedawno informowaliśmy o maszynie z Elbląga, która może wydawać dokumenty całą dobę. 

Jest wygodnie, a przy tym z korzyścią dla wszystkich - użytkowników, bo mogą rozwiązać swoje sprawy komfortowo. A także dla środowiska, co pokazuje z kolei przykład lekomatów. Oby stały się popularne.

Zdjęcie główne: Gmina Miastkowo

31.05.2026 16:10
