"Nowa era PC". Apple w końcu zyska rywala

W branży technologicznej co jakiś czas pojawia się hasło „rewolucja”, zwykle nadużywane i rozdmuchane do granic możliwości. Tym razem jednak coś faktycznie wisi w powietrzu. Nvidia, Microsoft i Arm jednocześnie wrzuciły do sieci tajemniczą zapowiedź „A new era of PC”, okraszoną współrzędnymi prowadzącymi do Taipei Performing Arts Center - miejsca keynote’u Jensena Huanga na Computex 2026. I choć oficjalnie nikt jeszcze niczego nie potwierdził to przecieki są na tyle spójne, że branża już mówi wprost: to będzie debiut układu N1X, pierwszego od Nvidii procesora dla komputerów osobistych.

Jeśli to prawda, to nie jest to tylko kolejny chip. To jest zamach na fundamenty rynku PC. I to taki, który może zaboleć zarówno Intela, jak i AMD, a nawet Qualcomma - nie wspominając o tym, że wreszcie ktoś realnie rzuci rękawicę Apple’owi na polu wydajności na wat.

Dlaczego to może być rewolucja? Bo Nvidia wchodzi tam, gdzie od 40 lat rządzą x86 i x64

Od czterech dekad Windows i x86 (a później x64) były nierozłączną parą. Intel i AMD trzymali rynek w żelaznym uścisku, a każda próba zmiany architektury kończyła się fiaskiem. Dopiero Apple w 2020 r. pokazał, że ARM64 może nie tylko dorównać x64, ale wręcz je przegonić pod względem efektywności energetycznej. Qualcomm próbował pójść tą drogą, lecz jego Snapdragony X, choć znakomite, nie zdobyły masowej popularności.

Nvidia to jednak zupełnie inny kaliber. Firma ma coś, czego nie ma nikt inny: absolutną dominację w GPU, gigantyczne doświadczenie w AI oraz CUDA - ekosystem, który jest de facto standardem w obliczeniach akcelerowanych.

Co wiemy o N1X? Przecieki są zaskakująco konkretne

Według licznych raportów N1X ma być potężnym układem typu SoC opartym na ARM64, zbudowanym w litografii TSMC 3 nm. Ma oferować 20 rdzeni CPU - 10 wydajnościowych i 10 energooszczędnych - wszystkie zaprojektowane przez Nvidię i zgodne z architekturą Arm v9.2. Do tego dochodzi 32 MB współdzielonej pamięci cache ostatniego poziomu, co sugeruje ambicje wejścia na absolutny top segmentu laptopów premium.

Największą atrakcją jest jednak zintegrowany układ graficzny. I nie mówimy tu o „jakimś tam iGPU”, ale o konstrukcji opartej na architekturze Blackwell, z nawet 48 blokami SM, czyli 6144 rdzeniami CUDA. W przeciekach pojawia się porównanie do wydajności laptopów z GeForce RTX 5060 lub nawet 5060 Ti - co, jeśli się potwierdzi, oznaczałoby koniec sensu montowania w wielu laptopach osobnych kart graficznych średniej klasy.

N1X ma też pełnić rolę NPU, co oznacza, że GPU będzie wykorzystywane do akceleracji AI w Windowsie 11 i na komputerach Copilot+. Microsoft ma obsługiwać ten układ natywnie, co sugeruje, że to nie jest zwykła premiera sprzętu, ale element większej strategii „AI PC” - tej samej, którą Qualcomm próbuje budować wokół Snapdragonów X2 Elite.

Jak na to reaguje konkurencja? Intel, AMD, Qualcomm i Apple wchodzą w tryb „obserwacja + panika”

Intel jest w trakcie największej restrukturyzacji od lat. CEO Lip-Bu Tan szykuje na Computex prezentację procesów 18A i nowych układów Clearwater Forest, ale to nadal x64 - architektura, którą coraz trudniej skalować energetycznie. Intel nie ma dziś odpowiednika SoC z dużym GPU i NPU w jednym pakiecie. Jego układy Meteor Lake i Lunar Lake mają zintegrowane GPU, ale nie tej klasy, co Blackwell w N1X. A Xe3 „Celestial”, które mogłoby konkurować, wciąż jest w fazie przyszłych planów.

AMD ma podobny problem. Ryzeny AI Max 400 to świetne procesory, ale nadal oparte na x64 i nadal wymagające osobnych GPU w wielu zastosowaniach. AMD ma mocne iGPU w serii Phoenix, ale nie na poziomie 6144 rdzeni CUDA.

Qualcomm z kolei dopiero co wypuścił Snapdragona X2 Elite, który miał być „Apple M-killerem”. I choć chip jest szybki, to Nvidia wchodzi z czymś, co może być jednocześnie szybsze w CPU, mocniejsze w GPU i lepiej obsługiwane przez Windowsa. To nie jest dobra wiadomość dla Qualcomma, który dopiero zaczynał budować swoją pozycję w segmencie PC.

Apple natomiast… cóż, Apple robi swoje. M5 Pro ma być celem, który Nvidia chce przebić. Jeśli N1X faktycznie zaoferuje wydajność GPU na poziomie RTX 5060 Ti, to Apple po raz pierwszy od lat może mieć realnego rywala w laptopach bez dedykowanych kart graficznych. A to byłby precedens.

Maciej Gajewski 30.05.2026 16:30

