Nowa potęga procesorów. To nie AMD czy Intel

Nvidia kojarzy nam się przede wszystkim z układami graficznymi. Dawniej firma specjalizowała się w kartach graficznych dla graczy z serii GTX oraz RTX. Jednak od momentu, gdy sztuczna inteligencja zyskała na popularności, firma stała się istnym gigantem i jedną z najcenniejszych firm na całym świecie.

Nvidia nowym gigantem na rynku procesorów. Miliardy dolarów w grze

Nvidia już na początku tego roku rozpoczęła sprzedaż procesorów Vera jako samodzielnego rozwiązania. Są to układy przeznaczone dla przedsiębiorstw: dostawców usług chmurowych i infrastruktury IT, w tym hiperskalerów (dostawców na globalną skalę). Procesory są dostosowane do obecnych realiów zakładających wykorzystanie agentów sztucznej inteligencji i innych usług bazujących na AI.

Z nowych informacji przekazanych przez producenta wynika, że nowa generacja procesorów Vera może sprawić, iż Nvidia stanie się jednym z największych producentów procesorów na świecie. W zastosowaniach profesjonalnych będzie zatem konkurować z gigantami, którzy działają w branży układów CPU od dekad: Intelem oraz AMD.

Według szacunków Nvidii producent ma sprzedać procesory o wartości ok. 20 mld dolarów, otwierając się na rynek adresowalny o wartości 200 mld dol. dzięki własnym rozwiązaniom. Firmy współpracujące z Nvidią coraz częściej stawiają na procesory z rodziny Vera. Wdrażają je we własnych zastosowaniach, ale oferują je też klientom zewnętrznym. Dzięki temu gigant ma możliwość konkurowania z AMD oraz Intelem, którzy również notują ogromne wzrosty na rynku.

Procesory Vera różnią się jednak od układów AMD i Intela pod względem architektury: Nvidia bazuje bowiem na technologii ARM (tej, która jest wykorzystywana do tworzenia procesora z twojego telefonu), a te dwie firmy na x86. Nvidia w swoich układach stosuje 88 rdzeni ARM V9.2 oraz 176 wątków logicznych. Czipy te wymagają superszybkiej pamięci LPDDR5X i obsługują nawet 1,5 TB RAM w formacie SOCAMM2. Jeśli zastanawiacie się, gdzie znika cała pamięć operacyjna, to właśnie macie odpowiedź.

Nvidia ma też wejść na rynek procesorów dla komputerów osobistych

Jednocześnie od dłuższego czasu słyszymy, że Nvidia pracuje nad układami w technologii ARM, zaprojektowanymi z myślą o laptopach i komputerach z systemem Windows. Jeśli producent wejdzie na ten rynek, będzie bezpośrednio konkurował z Qualcommem, Applem, a także AMD i Intelem. Miejmy nadzieję, że to pozwoli komputerom PC stać się lepszymi.

Albert Żurek 22.05.2026 19:32

