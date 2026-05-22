W tym kraterze coś przetrwało miliardy lat. To może być wyjaśnienie wielkiej zagadki

Koreański Instytut Geologii i Zasobów Mineralnych (KIGAM) opublikował właśnie wyniki badań, które nieoczekiwanie połączyły ze sobą kosmiczne uderzenia, pradawne mikroorganizmy i pytanie o to, jak Ziemia stała się planetą oddychającą tlenem. Wszystko zaczęło się od stromatoliów znalezionych wewnątrz jedynego potwierdzonego krateru uderzeniowego na Półwyspie Koreańskim. Wyniki trafiły na łamy prestiżowego czasopisma Communications Earth & Environment.

Stromatolity to warstwowe struktury skalne stworzone przez starożytne społeczności mikroorganizmów.

Hapcheon to nie jest nowe odkrycie, naukowcy z KIGAM potwierdzili istnienie tego krateru uderzeniowego już w 2021 r.. Jednak dopiero teraz, po kolejnych latach pracy w terenie i w laboratorium, okazało się, że to miejsce ma do zaoferowania znacznie więcej niż tylko geologiczny dowód dawnego zderzenia z planetoidą.

A potem powstało ciepłe jezioro

Stromatolity to struktury tworzone przez mikroorganizmy, przede wszystkim sinice, które żyją w koloniach i z biegiem czasu budują charakterystyczne, warstwowe formy skalne. Najstarsze znane skamieniałości stromatolitów mają ponad 3,5 mld lat, co czyni je jednymi z pierwszych materialnych świadectw biologicznej aktywności na naszej planecie. W Hapcheon badacze znaleźli kilka takich struktur w północno-zachodniej części krateru. Miały około 10–20 cm średnicy.

Sinice produkują tlen w procesie fotosyntezy. To właśnie one, przez miliardy lat niewidocznej pracy, stopniowo zmieniały skład atmosfery Ziemi. Kiedy więc naukowcy znajdują stromatolity w konkretnym miejscu i konkretnym kontekście geologicznym, mogą zrekonstruować fragment historii, który trudno odczytać z jakichkolwiek innych źródeł.

Hipoteza, którą naukowcy starannie uzasadniają w swojej publikacji, mówi o tym, że uderzenie planetoidy doprowadziło do powstania hydrotermalnego jeziora kraterowego, środowiska, które okazało się wyjątkowo sprzyjające dla pradawnych mikrobów.

Uderzenie planetoidy wygenerowało intensywne ciepło, topiąc otaczające skały i ogrzewając wodę przez długi czas. Te ciepłe, bogate w minerały warunki mogły zapewnić idealne środowisko do przetrwania i rozwoju pradawnych mikrobów.

Krater stał się laboratorium życia

Tu dochodzimy do najciekawszego wątku. Dzisiejsza Ziemia jest planetą tlenu, ale nie zawsze tak było. Przez ogromną część jej historii w atmosferze prawie go nie było. Dopiero około 2,4 mld lat temu doszło do tzw. Katastrofy Tlenowej, czyli momentu, w którym poziom tlenu w atmosferze zaczął wyraźnie rosnąć.

Nie stało się to z dnia na dzień. Przez lata naukowcy zadawali sobie pytanie, jak tlen produkowany przez sinice i inne mikroorganizmy mógł się najpierw gromadzić lokalnie, skoro wczesna Ziemia miała tyle mechanizmów, które go pochłaniały, od reakcji z żelazem po wulkaniczne gazy. Odkrycie z krateru Hapcheon dostarcza jednej z możliwych odpowiedzi. Zanim trafił do atmosfery w większych ilościach, musiały istnieć miejsca, gdzie lokalnie było go więcej niż w otoczeniu.

Naukowcy sugerują, że jeziora hydrotermalne powstałe w wyniku uderzeń planetoid mogły stanowić izolowane środowiska, w których mogły rozwijać się mikroby produkujące tlen. Te jeziora kraterowe mogły funkcjonować jako lokalne oazy tlenowe, zanim tlen rozpowszechnił się na całej planecie.

Chemia skał zdradziła kosmiczny i wodny ślad

Naukowcy nie oparli swojej interpretacji wyłącznie na wyglądzie stromatolitów. Przeprowadzili analizy geochemiczne, które wskazały na wpływ zarówno materiału pozaziemskiego, jak i lokalnych skał. W badaniu opisano m.in. stosunki izotopowe osmu oraz pierwiastki ziem rzadkich, które mogą zdradzać meteorytowe domieszki i działanie gorących roztworów wodnych.

Szczególnie ważny jest ślad aktywności hydrotermalnej. Wewnętrzne części stromatolitów noszą silniejsze oznaki oddziaływania gorącej wody niż partie zewnętrzne. To pasuje do scenariusza, w którym struktury zaczęły rosnąć w cieplejszym, bardziej aktywnym etapie historii jeziora, a potem rozwijały się dalej, gdy środowisko stopniowo się ochładzało.

To pierwszy kompleksowy dowód sugerujący, że stromatolity mogły powstawać w jeziorach hydrotermalnych powstałych w wyniku uderzeń planetoid. Takie środowiska mogły zapewniać sprzyjające warunki dla wczesnych ekosystemów mikrobiologicznych – powiedział dr Jaesoo Lim, główny autor badania.

To odkrycie może zainteresować badaczy Marsa

Hapcheon jest ciekawy nie tylko dla geologów zajmujących się Ziemią. Może być też wskazówką dla naukowców szukających śladów życia na Marsie.

Na wczesnym Marsie istniała woda, a jego powierzchnia jest pełna kraterów uderzeniowych. Część z nich mogła być w przeszłości wypełniona jeziorami. Jeśli po uderzeniach powstawały tam systemy hydrotermalne, mogły tworzyć środowiska podobne do tych, które badacze opisują dziś w Korei.

To nie znaczy, że w marsjańskich kraterach na pewno istniało życie. Oznacza jednak, że takie miejsca są bardzo dobrymi kandydatami do poszukiwania dawnych biosygnatur. Jeżeli życie mikrobiologiczne kiedykolwiek pojawiło się na Marsie, ciepłe, mineralne jeziora kraterowe mogłyby być jednymi z miejsc, gdzie miało szansę zostawić po sobie ślady.

Kosmiczna katastrofa, która stworzyła niszę

Krater Hapcheon nie rozwiązuje zagadki powstania życia na Ziemi. Pokazuje jednak, że kratery uderzeniowe mogły być czymś więcej niż bliznami po katastrofach. Mogły być małymi, odizolowanymi laboratoriami życia.

I właśnie dlatego kilka niepozornych, kamiennych struktur z Korei Południowej budzi tak duże zainteresowanie. W ich warstwach zapisana jest historia miejsca, w którym kosmiczne zniszczenie mogło zamienić się w środowisko sprzyjające mikroorganizmom.

Bogdan Stech 22.05.2026 14:42

