Łukasiewicz na Impact'26: nauka, technologie i bezpieczeństwo przyszłości

Patronem publikacji jest Sieć Badawcza Łukasiewicz

Obecność Łukasiewicza na wydarzeniu była wyraźnym sygnałem, że badania naukowe coraz częściej przekładają się na konkretne rozwiązania dla przemysłu, administracji i obronności. Jak podkreślał prezes Sieci dr Hubert Cichocki, już około 70 proc. realizowanych w tej organizacji projektów pracuje dziś na rzecz bezpieczeństwa i obronności państwa.

– Koncentrujemy się przede wszystkim na obszarach o strategicznym znaczeniu dla Polski – mówił Cichocki, wskazując na obronność i bezpieczeństwo państwa, transformację energetyczną oraz zaawansowane technologie przemysłowe.

W centrum zainteresowania znalazły się technologie podwójnego zastosowania (dual-use), które mogą być wykorzystywane zarówno w sektorze cywilnym, jak i wojskowym. Łukasiewicz rozwija m.in. rozwiązania z zakresu robotyki, autonomicznych systemów bezzałogowych, energetyki, technologii satelitarnych oraz nowoczesnych systemów wspierających odporność infrastruktury krytycznej.

Dr Hubert Cichocki zwracał uwagę, że rozwój obronności to jednocześnie impuls dla całej gospodarki i innowacyjności kraju.

– Branża zbrojeniowa jest historycznym nośnikiem innowacji – mówił prezes Sieci Badawczej Łukasiewicz podkreślając, że rozwiązania tworzone dla sektora bezpieczeństwa mogą być później transferowane do przedsiębiorstw cywilnych i wzmacniać konkurencyjność polskich firm.

Nauka dla nowoczesnego państwa

Impact’26 był również przestrzenią do budowania współpracy między światem nauki, biznesu i administracji publicznej. Sieć Badawcza Łukasiewicz podkreślała znaczenie komercjalizacji badań i szybkiego wdrażania innowacji do gospodarki. W Poznaniu pokazano, że polskie instytuty badawcze mogą pełnić rolę partnera technologicznego dla przedsiębiorstw rozwijających nowoczesne produkty i usługi.

Istotnym elementem obecności na Impact była także współpraca międzynarodowa i rozwój kompetencji przyszłości. W tym kontekście obok Łukasiewicza ważnym partnerem wydarzenia była Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej, która wspólnie z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego promowała umiędzynarodowienie polskiej nauki oraz budowanie atrakcyjnego środowiska dla talentów i innowacji.

Sieć Badawcza Łukasiewicz wykorzystała Impact’26 do pokazania, że nowoczesne państwo potrzebuje silnego zaplecza technologicznego i skutecznego transferu wiedzy z laboratoriów do gospodarki. Wystąpienia ekspertów oraz rozmowy z partnerami biznesowymi potwierdziły, że polski sektor B+R coraz odważniej uczestniczy w budowaniu technologicznej suwerenności kraju.

Rafał Pikuła 22.05.2026 13:14

