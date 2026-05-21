DHL rozpycha się coraz mocniej. Opanowali już parkingi

DHL od dłuższego czasu w Polsce idzie za trendem tworzenia samoobsługowych punktów odbioru i -podobnie jak konkurencja - stawia własne automaty. Firma prawie dwa lata temu podjęła nawet współpracę z Biedronką, której efekty widać gołym okiem: maszyny DHL znajdziemy na parkingach przed sklepem. Firma pochwaliła się kolejnym osiągnięciem.

DHL ma już 9000 automatów paczkowych w Polsce

Jak podaje DHL, w całej Polsce znajduje się 9 tys. automatów DHL Box. Tym sposobem firma kurierska przekroczyła kolejną istotną barierę, która pozwala jej walczyć na rosnącym rynku automatów w Polsce. Tylko w ciągu ostatniego pół roku niemiecka spółka uruchomiła ok. 1000 nowych maszyn.

Urządzenia trafiają nie tylko do największych miast, ale też i mniejszych miejscowości. W ostatnich miesiącach najwięcej automatów DHL Box pojawiło się w województwach:

Śląskie: 158;

Wielkopolskie: 138;

Małopolskie: 124;

Mazowieckie: 98;

Podkarpackie: 79.

Duży wpływ na rozwój sieci automatów DHL miała współpraca z Biedronką. Tuż obok sklepów znajduje się bowiem aż 2100 samoobsługowych maszyn działających 24/7. Dodam, że na początku 2026 r. w całej Polsce funkcjonowało ponad 3800 sklepów tej sieci. Statystycznie przy co drugiej Biedronce znajduje się automat sygnowany przez DHL.

Dzięki zwiększeniu liczby automatów sieć odbioru i nadań paczek DHL eCommerce jest jedną z największych w Polsce. Obejmuje bowiem blisko 24 tys. punktów odbioru i nadania przesyłek DHL POP – w głównej mierze za sprawą Żabek znajdujących się dosłownie wszędzie.

DHL ma jeszcze wiele pracy, aby móc dogonić konkurencję

Obecnie największą siecią automatów paczkowych dysponuje oczywiście InPost z wynikiem ponad 28 tys. paczkomatów. Na drugim miejscu znajduje się DPD z ponad 12 tys. własnych urządzeń, a trzecie jest Allegro z wynikiem niemal 10 tys. maszyn One Box. DHL pozostaje na czwartym miejscu i walczy z Orlen Paczką dysponującą ponad 8000 automatów.

Albert Żurek 21.05.2026 21:36

