Windows 11 zepsuł aktualizację aktualizacją. Tradycji stało się zadość

W ostatnich miesiącach całe mnóstwo aktualizacji systemu Microsoftu powodowało problemy z działaniem komputerów. Tym razem posiadacze maszyn z Windowsem 11 nie są nawet w stanie poprawnie pobrać i zainstalować majowego uaktualnienia. Microsoft wie o problemie.

Windows 11 z zepsutą aktualizacją z maja 2026 r.

Microsoft potwierdził, że aktualizacja zabezpieczeń wydana w maju 2026 r. (udostępniona w ramach cyklu Patch Tuesday 12 maja) nie jest w stanie zainstalować się poprawnie na wybranych urządzeniach. Użytkownicy napotykający problem w momencie próby zrealizowania uaktualnienia widzą błąd oznaczony kodem 0x800f0922.

Problem dotyczy dwóch najnowszych wersji systemu operacyjnego: Windows 11 24H2 oraz 25H2. Według Microsoftu początkowa faza aktualizacji wygląda normalnie. Użytkownik standardowo pobiera ją ręcznie za pomocą usługi Windows Update lub aktualizacja jest wykonywana przez komputer automatycznie, bez wiedzy korzystającego.

Następnie pojawia się konieczność restartu komputera. Sprzęt wyświetla czarny ekran z paskiem statusu aktualizacji wyrażonym w procentach i gdy dochodzi do 35 proc., komputer wyświetla błąd z kodem 0x800f0922. Gdy instalacja się nie powiedzie, system operacyjny wycofuje aktualizację i wyświetla komunikat: "Coś poszło nie tak. Cofanie zmian"

Problem nie występuje jednak na wszystkich komputerach i laptopach z Windowsem. Dotyczy urządzeń, na których jest ograniczona ilość wolnego miejsca na partycji systemowej EFI. Systemy, które mają mniej niż 10 MB przestrzeni na dane, są zdecydowanie najbardziej narażone na błędy w związku z instalacją aktualizacji.

W praktyce awarię mogą dostrzec nawet użytkownicy, którzy mają mnóstwo wolnego miejsca na swoim pojemnym dysku SSD. Jeśli partycja systemowa jest zapełniona, nie ma przebacz. Błąd może być o tyle denerwujący, że Windows Update żyje własnym życiem i często wdraża aktualizacje bez wiedzy użytkownika. Ten dowiaduje się o niej w momencie wyłączenia komputera, gdy zamiast przycisku "Zamknij" widzi "Zaktualizuj i zamknij".

Microsoft ma rozwiązanie, które jest już wdrażane

Na szczęście problem z aktualizacją nie wpływa znacząco na działanie komputerów. Uaktualnienie nie jest wykonywane, ale nie dochodzi tutaj do poważniejszych błędów z działaniem maszyny. Microsoft wie o problemie i powoli wdraża rozwiązanie za sprawą funkcji Known Issue Rollback.

Wielu użytkowników może liczyć na naprawienie błędu po ponownym sprawdzeniu dostępności aktualizacji. Microsoft pracuje nad trwałym rozwiązaniem problemu.

Albert Żurek 21.05.2026 18:50

