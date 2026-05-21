Airbnb już nie kończy się na noclegu. Teraz zamówisz tam niemal wszystko

Kiedy Airbnb rozpoczynało swój biznes w 2008 roku, motto firmy brzmiało "Zapomnij o hotelach". Później motto zmieniało się kilka razy, ale gdybym miała zasugerować motto na 2026 rok, brzmiałoby ono "Zapomnij, że istnieje cokolwiek poza Airbnb". A to ze względu na fakt, że od dziś platforma zaczyna obejmować niemal każdy element wyjazdu - od noclegu i transportu, przez jedzenie, aż po organizację czasu wolnego.

Airbnb rozszerza działalność daleko poza wynajem mieszkań

Airbnb ogłosiło właśnie największe rozszerzenie swojej działalności od lat. Firma, która dotychczas kojarzyła się głównie z wynajmem mieszkań i domów, chce stać się centrum organizacji całej podróży. Tego lata w aplikacji pojawią się hotele butikowe, wynajem samochodów, odbiory z lotniska, przechowalnie bagażu, dostawy zakupów spożywczych oraz nowe atrakcje turystyczne.

Największą zmianą pozostaje wejście Airbnb w rynek hotelowy. Platforma rozpoczyna współpracę z tysiącami butikowych i niezależnych hoteli w największych miastach świata, między innymi w Londynie, Paryżu, Madrycie, Rzymie czy Singapurze. Użytkownicy otrzymają osobny filtr pozwalający wyszukiwać wyłącznie hotele, a sama firma podkreśla, że interesują ją obiekty oferujące bardziej lokalny charakter niż klasyczne międzynarodowe sieci. Airbnb zapowiada również gwarancję wyrównania ceny, jeśli użytkownik znajdzie identyczny pokój taniej gdzie indziej.

Hotele w Airbnb

Rozszerzenie działalności o hotele ma znaczenie nie tylko biznesowe, ale również regulacyjne. W wielu dużych miastach lokalne władze coraz mocniej ograniczają krótkoterminowy wynajem mieszkań, dlatego wejście w segment hotelowy pozwala firmie utrzymać obecność w miejscach, gdzie klasyczny model Airbnb napotyka coraz więcej barier prawnych.

Airbnb chce być obecne na każdym etapie podróży

Równolegle firma rozwija usługi dodatkowe związane z podróżowaniem. W aplikacji pojawią się dostawy zakupów spożywczych do wynajmowanego lokalu, a część zamówień będzie można zrealizować jeszcze przed przyjazdem, dzięki czemu gospodarze przygotują mieszkanie z gotowymi produktami na miejscu. Sam przyjazd do hotelu będzie możliwy do zorganizowania także poprzez Airbnb. Platforma wprowadza odbiory z lotniska realizowane przez partnera Welcome Pickups, którego kierowcy mają śledzić status lotu i odbierać podróżnych po przylocie.

Zakupy spożywcze w Airbnb

Kolejną nowością stają się przechowalnie bagażu dostępne dzięki współpracy z firmą Bounce, a aplikacja pokaże najbliższe punkty przechowywania walizek oraz odległość od wynajmowanego noclegu. Latem w Airbnb pojawi się również możliwość wynajmu samochodów. Platforma chce podpowiadać użytkownikom dostępne pojazdy w pobliżu miejsca zakwaterowania oraz sugerować modele dopasowane do charakteru podróży czy liczby pasażerów.

Firma mocno inwestuje też w rozwój sekcji doświadczeń i atrakcji turystycznych. Airbnb zapowiada tysiące nowych aktywności prowadzonych przez lokalnych przewodników i ekspertów, obejmujących między innymi wycieczki związane z popularnymi zabytkami, wydarzenia kulinarne oraz doświadczenia przygotowane wokół tegorocznego mundialu.

Zmiany obejmują również samą aplikację

Airbnb wykorzysta AI do podsumowywania recenzji użytkowników, porównywania ofert noclegowych i obsługi klienta. System ma analizować opinie i wyciągać najważniejsze informacje dotyczące lokalizacji, wyposażenia czy jakości pobytu. Platforma dodaje też funkcje społecznościowe pozwalające wspólnie planować podróże, tworzyć współdzielone harmonogramy oraz sprawdzać miejsca odwiedzane wcześniej przez znajomych korzystających z Airbnb.

Nowa strategia pokazuje, że Airbnb chce stać się uniwersalną aplikacją turystyczną konkurującą jednocześnie z platformami hotelowymi, aplikacjami transportowymi, serwisami z atrakcjami i narzędziami do planowania podróży. Wyobrażam sobie, że taka strategia może się sprawdzić w wybranych miastach świata, jednak spali ona na panewce, gdy użytkownik będzie chciał skorzystać z usługi nie będącej częścią Airbnb. A tych nie trzeba szukać daleko: komunikacja miejska, wynajem rowerów, bilety wstępu do muzeów - to tylko kilka z usług, których brakuje mi na długiej liście zaprezentowanej przez Airbnb. Z drugiej strony jeżeli klient nie jedzie do danego miasta turystycznie, całkowicie wyobrażam sobie Airbnb jako jedyną aplikację potrzebną do ogarnięcia wyjazdu służbowego czy odwiedzenia rodziny mieszkającej za granicą.

Zdjęcie główne: Yarrrrrbright / Shutterstock

Malwina Kuśmierek 21.05.2026 09:30

