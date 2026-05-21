Polscy innowatorzy z nagrodami. Huawei Startup Challenge V #TechForAgrinnovation

W historycznych wnętrzach Zamku Ujazdowskiego zaprezentowało się dziesięć innowacyjnych firm, których rozwiązania łączą świat natury z cyfryzacją. Projekty finalistów mają potencjał, by w najbliższych latach diametralnie wpłynąć na oblicze rozwój polskiego i europejskiego sektora rolnego. Wydarzenie było punktem kulminacyjnym piątej już edycji programu kierowanego do młodych, obiecujących firm technologicznych.

Finałowy etap konkursu, nazywany przez organizatorów mianem „Plonów”, zamknął kilkumiesięczne, intensywne poszukiwania najciekawszych rozwiązań na rynku AgriTech.

W finałowej gali wzięli udział nie tylko twórcy startupów, ale również reprezentanci funduszy inwestycyjnych, eksperci ze świata wielkiego biznesu, przedstawiciele administracji publicznej oraz członkowie niezależnej kapituły konkursowej.

Tegoroczna inicjatywa przebiegała pod hasłem #TechForAgrinnovation. Jej celem było wyłonienie i wsparcie technologii wspierających zrównoważony rozwój, efektywność oraz racjonalne gospodarowanie kurczącymi się zasobami naturalnymi.

Pięć lat poszukiwania innowacji i rygorystyczna selekcja

Otwierając finałową galę, organizatorzy zwracali uwagę na drogę, jaką konkurs przeszedł przez ostatnie lata.

To dla nas ogromny zaszczyt, ale też powód do dumy i wzruszenia, że możemy spotkać się podczas piątej, jubileuszowej edycji programu. Pokazujemy, jak innowacje tworzone przez polskie firmy realnie wpływają na otaczającą nas rzeczywistość – podkreślił na otwarciu gali Ryszard Hordyński, Dyrektor ds. Strategii i Komunikacji Huawei Polska.

Od początku zależało nam na tym, aby wspierać startupy tworzące rozwiązania, które mają realny wpływ zarówno na gospodarkę, środowisko, społeczeństwo i jakość życia. Pięć edycji to nie tylko liczba – to przede wszystkim ponad tysiąc zgłoszeń, dziesiątki rozwiniętych projektów i społeczność ludzi, którzy chcą zmieniać świat na lepszy przy użyciu najnowszych technologii – dodała Aleksandra Kolarczyk, Corporate PR Manager w Huawei Polska.

Dotarcie do ścisłego finału wymagało przejścia przez gęste sito eliminacji. Cały proces został starannie zaprojektowany i podzielony na pięć etapów nawiązujących do cyklu rolniczego:

Zasiew – faza początkowa, obejmująca szeroką kampanię informacyjną oraz rejestrację wniosków od innowatorów z całego kraju. Kiełkowanie – dogłębna analiza przesłanej dokumentacji i wyłonienie dwudziestu najlepszych, najbardziej perspektywicznych podmiotów o największym potencjale wdrożeniowym. Rozwój – niezwykle wymagający etap w formie Semi Demo Day, podczas którego uczestnicy mierzyli się z konkretnymi problemami technologicznymi i odpowiadali na pytania ekspertów na żywo. Kwitnienie – faza zapewniająca specjalistyczny mentoring, warsztaty biznesowe i intensywną inkubację dla wybranej, ścisłej dziesiątki finalistów. Plony – wielki finał z udziałem kapituły i potencjalnych inwestorów, decydujący o podziale nagród.

Zależało nam na wsparciu start-upów rozwijających innowacje w branży rolniczej. Tegoroczna edycja przyniosła rekordową liczbę zgłoszeń, spośród których wyłoniliśmy dwadzieścia najbardziej obiecujących projektów. Ich twórcy mieli następnie okazję zaprezentować swoje rozwiązanie oraz odpowiedzieć na wyzwania postawione przez kapitułę konkursową – mówił Adrian Migoń, CEO Youth Business Poland.

Zwycięzcy głównej puli nagród: analityka, bioodpady i nowoczesna biotechnologia

Do ostatniego etapu dotarło ostatecznie dziesięć zespołów, z których każdy dysponował technologią gotową do komercjalizacji. Zespoły miały wyznaczone rygorystyczne ramy czasowe – dokładnie pięć minut – na zaprezentowanie swojego pomysłu. Kapituła oceniała przede wszystkim skalowalność biznesu, potencjał rynkowy oraz stopień zaawansowania zaprezentowanej technologii.

Pierwsze miejsce oraz 150 tysięcy złotych zdobył startup Nirby. Zespół udowodnił, że przyszłość rolnictwa leży w danych.

Ich rozwiązanie opiera się na zaawansowanej analityce – firma wykorzystuje algorytmy sztucznej inteligencji, odczyty z autonomicznych dronów oraz precyzyjne zdjęcia satelitarne do optymalizacji procesów nawożenia upraw. System ten pozwala rolnikom na ogromne oszczędności finansowe i chroni środowisko przed nadmiarem chemii.

Skupiamy się przede wszystkim na realnym problemie przenawożenia gleb oraz zarządzania różnego rodzaju zabiegami agrotechnicznymi. Nasz system odpowiada na trzy fundamentalne pytania: Gdzie znajdują się problemy z wykorzystaniem danych satelitarnych? Dlaczego te problemy powstały, posiłkując się odczytami z autonomicznych dronów? Oraz jak rozwiązać te problemy z wykorzystaniem precyzyjnych map zmiennego dawkowania – mówił Piotr Lazarek, Founder & CEO Nirby.

Drugie miejsce przypadło firmie Biostra, która opracowała technologię błyskawicznego przetwarzania bioodpadów w certyfikowane nawozy organiczne. To modelowy przykład wdrażania koncepcji gospodarki obiegu zamkniętego, która jest obecnie jednym z największych priorytetów dużych gospodarstw rolnych w Unii Europejskiej.

Trzecie miejsce i 100 tysięcy złotych odebrał zespół PeptechLab. Startup zaimponował jurorom ambitnym podejściem do problemu nadużywania chemii i leków w sektorze rolnym i hodowlanym, rozwijając nowoczesną, wysoce zaawansowaną biotechnologię.

Nasz start-up stymuluje bakterie do produkcji bardzo specyficznych substancji, które są na tyle skuteczne, żeby całkowicie zastąpić antybiotykoterapię oraz szkodliwe pestycydy w hodowli zwierząt i uprawach roślinnych – podkreślał Adam Penkala, CEO PeptechLab.

W trakcie finału rozdano też Nagrodę Publiczności, zasponsorowaną przez firmę Karmnik – trafiła ona w ręce ekipy Nirby. Patroni i partnerzy wydarzenia przekazali od siebie nagrody specjalne dla kilku wybranych pomysłów. Federacja Przedsiębiorców Polskich doceniła startup Nirby, Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny postawił na Projekt Gizmo, a Innotech4Life uhonorowało zespół PeptechLab. Firmy wspierające konkurs zwracały uwagę głównie na rynkowe szanse, innowacyjne podejście oraz perspektywy wykorzystania rozwijanych przez te startupy technologii.

Roboty zamiast motyki i walka z ekstremalnym klimatem

Poza laureatami na podium, na scenie pojawiło się siedem innych obiecujących zespołów. Ich prezentacje udowodniły, że polscy inżynierowie potrafią diagnozować i rozwiązywać problemy rolnictwa z niezwykłą kreatywnością.

Ogromne wrażenie wywarł startup Agrobots – twórcy autonomicznych maszyn do usuwania chwastów. Przedstawiciel firmy zobrazował skalę finansową tego wyzwania na konkretnym, życiowym przypadku:

W poprzednim sezonie jeden z rolników nie zdążył na czas odchwaścić swoich upraw sałaty, przez co stracił ponad 100 tysięcy złotych. Dziś chwasty w rolnictwie usuwa się głównie na dwa sposoby – przy użyciu chemii lub pracy ręcznej. Niestety koszt takiego zwalczania to około 300 roboczogodzin i 18 tysięcy złotych za jeden hektar. My proponujemy rozwiązanie oparte na robotyce, które odchwaści jeden hektar w dwóch cyklach, w zaledwie dwie godziny, przy koszcie około 600 złotych – wyjaśniał Janusz Cieślak, CEO i Founder Agrobots.

Równie ważnym, o ile nie najważniejszym wyzwaniem, z którym mierzyli się tegoroczni finaliści, były postępujące zmiany klimatyczne. Zespół FibriTech zaprezentował biodegradowalne podłoża uprawowe, stanowiące bezpośrednią odpowiedź na drastyczny problem suszy.

Nasza formuła odpowiada na jedno z największych wyzwań, z jakimi mierzy się dziś rolnictwo. W ostatnich dniach media regularnie informują o skali suszy dotykającej gospodarstwa rolne. Jest to wyzwanie, na które odpowiadamy swoim produktem, który absorbuje aż do 230% wody. W związku z tym jest w stanie naprawdę pomóc użyźnić te gleby i zapewnić żyzne plony – zaznaczał Tomisław Krężelewski, COO FibriTech.

Pełen przekrój nowoczesnych technologii

Finałową dziesiątkę uzupełniły rozwiązania z niemal każdego obszaru nowoczesnego rolnictwa. Ich obecność udowadnia, że sektor AgriTech wymaga multidyscyplinarnego podejścia:

Agro Contracts - dostawca dedykowanego, specjalistycznego oprogramowania ułatwiającego cyfryzację oraz dokładne monitorowanie bieżącej pracy operacyjnej w gospodarstwie rolnym. Tego typu systemy zarządzania (SaaS) pozwalają zminimalizować błędy, usprawnić logistykę i skutecznie ograniczyć straty finansowe.

Deepflare - reprezentanci głębokiego sektora biotechnologicznego. Zespół używa zaawansowanych modeli uczenia maszynowego do precyzyjnego przewidywania reakcji układu odpornościowego organizmów żywych, co ma drastycznie przyspieszyć proces badań i wprowadzania na rynek zupełnie nowych leków i szczepionek.

Hermetia Systems - inżynierowie rozwijający innowacyjny projekt autonomicznych mikrozakładów. Instalacje te szybko i z zachowaniem najwyższej wydajności przekształcają rolnicze odpady organiczne w całkowicie bezpieczne białko paszowe oraz gotowy nawóz, zamykając w ten sposób obieg materii w gospodarstwie.

Projekt Gizmo - inżynierowie i konstruktorzy nowoczesnych, modułowych robotów rolniczych. Ogromną zaletą ich maszyn jest niespotykana dotąd elastyczność - rolnik zyskuje możliwość płynnego i samodzielnego dostosowywania podzespołów robota do zróżnicowanych zadań polowych, w zależności od aktualnych warunków i potrzeb uprawy.

ScanSpectrum - dostawcy mobilnego analizatora stanu roślin. Przenośne urządzenie, opierając się na szybkich badaniach spektroskopowych, pozwala rolnikom precyzyjnie zbadać parametry i zdrowotność roślin bezpośrednio na polu w czasie rzeczywistym. Całkowicie eliminuje to kosztowną i czasochłonną konieczność wysyłania zebranych próbek do zewnętrznych laboratoriów.

Podsumowanie: najnowsze technologie dla zrównoważonego rolnictwa

Finał Huawei Startup Challenge V potwierdził, że polskie startupy AgriTech posiadają nie tylko świetne zaplecze badawcze, ale i dojrzałość biznesową.

Mazowsze to wyjątkowe miejsce, w którym z jednej strony rozwijają się nowoczesne technologie, biznes i innowacje skupione wokół Warszawy, a z drugiej wciąż bardzo silnie obecna jest tradycja rolnicza. To właśnie tutaj nowoczesność naturalnie spotyka się z wieloletnim doświadczeniem i dziedzictwem regionu – mówiła Aleksandra Szwed, zastępca dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

Zaprezentowane projekty dowodzą, że automatyzacja, oszczędzanie wody i głęboka analityka to już nie science-fiction, a konieczny kierunek rozwoju europejskiego rolnictwa w dobie zmian klimatycznych.

Oliwier Nytko 21.05.2026 07:51

