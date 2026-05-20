Google pokazał swoją potęgę. "Nigdy nie sądziłem, że powiem biliard"

O Google'u mówi się, że jest "gigantem", "olbrzymią firmą", "jednym z największych przedsiębiorstw na świecie". Ale jak duży w rzeczywistości jest Google? Niech świadczy o tym garść liczb, którymi podzielił się Sundar Pichai podczas konferencji Google I/O 2026 w Mountain View w Kalifornii.

Google pokazał liczby, które jeszcze kilka lat temu mogłyby brzmieć abstrakcyjnie

Dyrektor generalny Google'a otworzył konferencję Google I/O 2026 prezentacją, która rozpoczęła się pokazem całkiem imponujących liczb dotyczących produktów i usług giganta z Mountain View. Pichai ujawnił, że aplikacja Gemini ma już ponad 900 mln aktywnych użytkowników miesięcznie. Jeszcze rok temu, podczas poprzedniej edycji I/O, liczba ta wynosiła około 400 mln.

Szybko rosną również funkcje AI bezpośrednio zintegrowane z wyszukiwarką. AI Overviews, czyli generowane przez sztuczną inteligencję podsumowania wyników wyszukiwania, przekroczyły poziom 2,5 mld użytkowników miesięcznie. Z kolei AI Mode w Google Search ma już ponad miliard użytkowników miesięcznie, mimo że funkcja została uruchomiona około rok temu.

Google poinformował również, że obecnie posiada już 13 produktów z bazą przekraczającą miliard użytkowników. Mowa tu o:

wyszukiwarce Google

Gmailu

Dysku Google

Google Chrome

Mapach Google

sklepie Google Play

Kalendarzu Google

Zdjęciach Google

systemie Android

Google Discover

Obiektywie Google

YouTube

Wiadomościach Google

Ponadto pięć usług przekroczyło dodatkowo próg 3 mld użytkowników - są to wyszukiwarka Google, Gmail, Android, Chrome oraz YouTube.

Firma pochwaliła się także liczbą tokenów przetwarzanych przez modele AI. Tokeny to podstawowe jednostki danych przetwarzane przez modele AI - mogą oznaczać całe słowa, ich fragmenty lub pojedyncze znaki używane podczas analizy i generowania treści. Przykładowo słowo "wiewiórka" ma 5 tokenów: w-iew-ió-r-ka, ale "pies" samo w sobie stanowi cały jeden token.

Dwa lata temu Google obsługiwał około 9,7 biliona tokenów miesięcznie. Rok później liczba wzrosła do 480 bln tokenów. Obecnie koncern przetwarza już ponad 3,2 biliarda tokenów miesięcznie. Pichai skomentował tę wartość słowami:

"Nigdy nie sądziłem, że powiem "biliard" podczas keynote'u na I/O, ale jesteśmy właśnie w tym miejscu”.

Google przedstawił również dane związane z generowaniem treści przez AI. Model Nano Banana miał zostać wykorzystany do stworzenia ponad 50 mld obrazów. Narzędzie SynthID, służące do oznaczania materiałów wygenerowanych przez sztuczną inteligencję cyfrowym znakiem wodnym, oznaczyło już ponad 100 mld obrazów i filmów oraz materiały audio odpowiadające łącznie ponad 60 tys. lat nagrań.

Rosną również liczby związane z deweloperami korzystającymi z modeli Google'a. Według firmy ponad 8,5 mln programistów tworzy co miesiąc aplikacje i usługi wykorzystujące modele AI koncernu. Interfejsy API Google'a mają obecnie przetwarzać około 19 mld tokenów na minutę. Pichai dodał także, że każdy z ponad 375 klientów firmy przetworzył w ciągu ostatnich 12 miesięcy ponad bilion tokenów.

Malwina Kuśmierek 20.05.2026 21:05

